Euro 2020 : Kevin De Bruyne et Eden Hazard ne seront probablement pas en forme pour le quart de finale de la Belgique, déclare Roberto Martinez | Actualités footballistiques

Les blessures de Kevin De Bruyne et d’Eden Hazard subies lors de la victoire 1-0 contre le Portugal ne sont pas graves, mais il sera difficile de les remettre en forme pour le quart de finale de l’Euro 2020 de la Belgique contre l’Italie, selon le manager Roberto Martinez.

De Bruyne de Manchester City a été remplacé trois minutes après le début de la seconde mi-temps dimanche à Séville après s’être écrasé sous un défi par derrière de Joao Palhinha lors d’une contre-attaque belge juste avant la pause.

Le joueur de 30 ans a été vu avec un sac de glace sur la cheville après avoir été retiré, mais marchait librement sur le terrain après la victoire de la Belgique et, suite à une évaluation de l’équipe médicale, Martinez a révélé que le milieu de terrain avait subi des ecchymoses ligamentaires.

Le capitaine de l’équipe nationale Hazard, quant à lui, s’est arraché les ischio-jambiers et a été retiré trois minutes avant la fin du match.

Le Belge De Bruyne grimace après avoir été défié par Joao Palhinha



« Les premières informations que nous avons du personnel médical sont positives pour les deux, ils resteront avec l’équipe et ils n’ont aucun dommage structurel », a déclaré Martinez.

« Mais nous courons contre le temps et il est très difficile de les voir en pleine forme. Nous devons donc le prendre au jour le jour pour essayer de les mettre en forme.

« Nous étions tous un peu inquiets avant d’avoir les nouvelles des analyses et c’était un soulagement pour tout ce que nous pouvons maintenant travailler pour essayer de les remettre en forme. »

Eden Hazard a été soigné par l’équipe médicale belge après s’être arrêté dans les dernières étapes de sa victoire contre le Portugal



De Bruyne a raté le premier match de groupe de la Belgique contre la Russie, qui s’est soldé par une victoire 3-0, en raison d’une blessure au visage, mais a marqué et fait une passe décisive lors de la victoire 2-1 contre le Danemark et a inscrit le but de Romelu Lukaku lors du triomphe 2-0. sur la Finlande.

Jusqu’à présent, Hazard a participé à tous les matchs du tournoi et semble avoir amélioré sa forme après une saison terne au Real Madrid où il n’a disputé que 14 matches en Liga et a subi plusieurs revers de blessure.

Son frère Thorgan a assuré la place des Diables rouges en quart de finale avec un superbe but en première mi-temps pour vaincre le Portugal.

















Martinez dit qu’il a ressenti une « satisfaction incroyable » avec son équipe belge après qu’elle s’est qualifiée pour les quarts de finale avec une victoire sur le Portugal



La Belgique a également confirmé que le gardien de deuxième choix Simon Mignolet retournera au Club de Bruges pour se faire soigner suite à une blessure au genou après que des analyses ont montré qu’il ne récupérerait pas à temps pour leur quart de finale vendredi. Il a été remplacé par Thomas Kaminski, non plafonné, de Blackburn Rovers.

L’équipe de Martinez, classée n ° 1 au classement mondial de la FIFA, affronte l’Italie de Roberto Mancini, qui a fait un début parfait à l’Euro 2020 et a fait 31 matches sans défaite avec leur victoire des 16 derniers sur l’Autriche, vendredi à l’Allianz Arena de Munich ( coup d’envoi à 20h).