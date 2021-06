Euro 2020: Ilkay Gundogan, Antonio Rudiger et Robin Gosens pourraient manquer l’Angleterre contre l’Allemagne lors des 16 derniers | Actualités footballistiques

Ilkay Gundogan, Antonio Rudiger et Robin Gosens sont tous des doutes pour le choc des huitièmes de finale de l’Euro 2020 entre l’Allemagne et l’Angleterre à Wembley mardi.

L’équipe de Joachim Low se rend à Londres après une phase de groupes mixtes au cours de laquelle ils ont enregistré une défaite 1-0 contre la France et une victoire 4-2 contre le Portugal avant de sauver un match nul 2-2 contre la Hongrie, le tout à domicile à l’Allianz Arena de Munich. .

Gundogan a été remplacé à la 58e minute après avoir subi une contusion au crâne contre la Hongrie et ne s’est pas complètement entraîné avec l’équipe lundi, tandis que Gosens, qui a joué et marqué contre le Portugal, ainsi que le défenseur de Chelsea Rudiger, souffrent de « symptômes de rhume ».

Le trio clé a commencé chacun des matchs de l’Allemagne jusqu’à présent à l’Euro 2020, mais Low ne sait pas s’il les aura à sa disposition pour leur match crucial des 16 derniers.

Low a déclaré lundi à propos du Gundogan de Manchester City: « Eh bien, il a souffert de cette ecchymose crânienne et avant de se sentir encore un peu étourdi, surtout à l'entraînement, nous avons donc dit: » OK, nous devons arrêter sa charge « , et pour aujourd'hui il a fait un bon travail de 13 minutes donc nous devons décider pour demain.

















Joachim Low dit que l'Angleterre contre l'Allemagne est l'un des plus grands matches du football mondial



« Ilkay n’a pas pu participer à l’entraînement de toute l’équipe, mais cela a été discuté et convenu auparavant. »

L’indisponibilité potentielle de Gundogan pourrait voir Leon Goretzka du Bayern Munich appelé après avoir remplacé le milieu de terrain de City et marqué l’égalisation de l’Allemagne contre la Hongrie.

Robin Gosens a été l'un des joueurs les plus remarquables de l'Allemagne à l'Euro 2020 jusqu'à présent



Interrogé sur Rudiger et Gosens, Low a déclaré: « À propos des deux autres, ils avaient attrapé un rhume, des symptômes d’un rhume, ils ne se sont pas sentis aussi bien, pas puissants et nous avons donc prélevé des échantillons de sang et il y a de faibles infections, petites infections.

« Peut-être que ça va mieux en une journée, peut-être qu’ils se lèvent demain et se sentent déjà bien mais peut-être, d’un autre côté, ça peut empirer du jour au lendemain donc nous devons attendre jusqu’à demain.

« Je ne sais pas si ces joueurs seront à [our] disposition, je ne peux pas encore le dire, mais nous aurons d’autres solutions. »

L’Allemagne, vainqueur de l’Euro en 1972, 1980 et 1996, a un palmarès réussi à la fois dans le tournoi et en compétition contre l’Angleterre avant le match nul de mardi.

L’équipe nationale a atteint les demi-finales ou la finale de la compétition depuis leur sortie surprise à l’Euro 2004 et l’Angleterre n’a plus battu l’Allemagne en match à élimination directe d’un tournoi majeur depuis la finale de la Coupe du monde 1966.

Low était aux commandes lorsque l’Allemagne a infligé une défaite 4-1 aux Three Lions lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, qui est la dernière rencontre compétitive des deux pays.

L’entraîneur-chef est pleinement conscient de la rivalité historique entre l’Angleterre et l’Allemagne et dit que ses joueurs sont motivés pour l’occasion à Wembley, où 40 000 fans attendus regarderont.

Il a déclaré: « Eh bien, je pense que tous les matches qui ont eu lieu entre l’Angleterre et l’Allemagne, vous en parlez pendant des années après.

« C’est un match qui électrise tout le monde, pour les deux équipes, c’est dans et hors, maintenant ou jamais un gagnant et un perdant, une équipe rentre à la maison. Il y a beaucoup en jeu, ce que je pense, c’est que nous sommes très motivés, tous les joueurs sont.

« Nous avons analysé après notre match contre la Hongrie, nous attendons avec impatience cette belle rencontre et la soirée qui s’annonce.

« Nous ne devrions pas penser à peut-être essayer de présenter beaucoup de football spectaculaire ou beau et à la fin le perdre, vous voulez gagner un tel match et vous ne pouvez gagner un tel match que si vous faites une bonne performance.

« Les deux équipes jouent à un très bon niveau et nous devons donc mettre tout ce que nous avons, être calme dans certaines situations, être cool dans certaines situations, ne pas sortir de votre match.

« Donc, en tant qu'entraîneur, je veux gagner ce match, nous voulons gagner ce match et à la fin nous voulons passer au tour suivant, peu importe ce qui se passe sur le terrain mais nous devons gagner la clé décisive des moments. »

















Kai Havertz dit que l'Angleterre a « certains des meilleurs joueurs du monde » et que l'Allemagne ne les sous-estime pas avant leur confrontation à Wembley ©UEFA 2021



Low, qui a guidé l’Allemagne vers la gloire de la Coupe du monde en 2014, se retirera après l’Euro 2020 avec Hansi Flick, l’ancien assistant de Low avec l’équipe nationale, qui devrait prendre sa place.

L’entraîneur-chef est aux commandes depuis le remplacement de Jurgen Klinsmann en 2006, mais en mars, il a été annoncé que le joueur de 61 ans mettrait fin à son contrat plus tôt.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé si le choc de mardi pourrait être son dernier match pour l’Allemagne, il a répondu : « J’y ai pensé [that it could be his last match for Germany] pendant deux secondes, mais pour être honnête je n’y pense pas, j’ai tellement d’autres pensées en tête en ce moment.

« Il y a une grande anticipation, de la joie. C’est pourquoi vous devenez entraîneur, vous avez la passion de participer aux matches de demain soir. Je me concentre entièrement sur le match de demain soir et j’espère que nous réussirons. »

Les vainqueurs de mardi se rendront au Stadio Olimpico de Rome pour affronter la Suède ou l’Ukraine en quarts de finale le 3 juillet.

Jamal Musiala a choisi d'engager son avenir international en Allemagne l'année dernière



Musiala : pas de match ordinaire avec l’Angleterre « seconde maison »

Jamal Musiala insiste sur le fait qu’il n’aura pas d’émotions mitigées lors de la confrontation avec la « seconde maison » de l’Angleterre.

Le milieu de terrain du Bayern Munich, 18 ans, est devenu le plus jeune joueur allemand à participer à un tournoi majeur lorsqu’il est entré en match nul contre la Hongrie dans le groupe F.

L’ancien joueur de l’académie de Chelsea, né à Stuttgart d’un père anglo-nigérien et d’une mère allemande, a choisi de représenter son pays natal en février de cette année après avoir déjà représenté l’Angleterre au niveau U21.

Lorsqu’on lui a demandé si le match des huitièmes de finale de l’Allemagne à Wembley serait un match difficile pour lui émotionnellement, Musiala a déclaré au site Web de la Fédération allemande de football : « Non, j’ai pris la décision consciente de jouer pour l’Allemagne, mais bien sûr, ce n’est pas un match ordinaire pour moi.

« L’Angleterre est ma deuxième patrie et j’y ai passé de très bonnes années, je me suis fait beaucoup d’amis et j’ai beaucoup appris.

« Je ne veux pas oublier mon séjour là-bas et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Ce sera un match spécial pour moi.

« Je suis bien sûr conscient qu’il existe une rivalité qui remonte à loin. Je me souviens encore que c’était un gros problème en Angleterre chaque fois qu’ils jouaient contre l’Allemagne, donc j’en ai l’expérience.

« J’attends avec impatience le prochain maintenant. Pour moi personnellement, il s’agit simplement de gagner ce match et d’atteindre le prochain tour – toutes les choses qui ont précédé ne sont pas si importantes. »