Euro 2020: Harry Kane dit que les performances de l’Angleterre ne sont pas entravées par des blessures ou des spéculations sur son avenir | Actualités footballistiques

Harry Kane insiste sur le fait que ni le manque de forme physique ni les spéculations sur son avenir à Tottenham n’ont été à l’origine de son début décevant pour l’Euro 2020.

Kane a été remplacé lors de la première victoire de l’Angleterre contre la Croatie et de leur match nul 0-0 contre l’Écosse après des performances inférieures à la normale dans les deux matchs.

Les performances du capitaine anglais ont été une surprise étant donné qu’il a connu une saison impressionnante avec les Spurs, en tête du classement de la Premier League pour les buts et les passes décisives, malgré les difficultés de son club.

Et bien qu’il ait subi quelques blessures à la cheville au cours de la campagne, il est revenu de la plus récente d’entre elles il y a près de deux mois et était un habitué des Spurs jusqu’à la fin de la saison.

Kane a remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde 2018 – un facteur qui n’a fait qu’accroître les attentes à son égard à l’Euro 2020 – et bien qu’il admette s’être fatigué en Russie il y a trois ans, il dit que ce n’est pas le problème cette fois-ci.

















0:40



L’ancien manager de l’Angleterre Steve McClaren dit que le manque de service est la principale raison des difficultés de Harry Kane devant le but



« Gareth [Southgate] est dans son droit d’apporter les changements qu’il pense être les meilleurs pour l’équipe », a déclaré Kane Le gardien lorsqu’on lui a demandé sa réaction après avoir été remplacé dans les deux matchs de l’Angleterre jusqu’à présent.

« Ce que nous avons appris au cours des tournois passés, c’est d’essayer d’atteindre un sommet au bon moment. Le meilleur moment pour atteindre un sommet est dans les phases à élimination directe et, espérons-le, commencer à partir de là.

« Peut-être qu’en Russie, il y a eu des moments, vers les quarts et les demi-finales, où je n’étais pas aussi affûté que je le voulais. Au final, nous ne sommes pas arrivés là où nous voulions aller, peut-être en partie pour cette raison.

« Il s’agit de gérer l’équipe, de s’assurer que tout le monde se sente aussi en forme et affûté que possible. Dans mon cas, ce furent quelques matchs difficiles et il s’agit de s’assurer que j’ai raison pour les autres.

« Je n’ai eu aucun problème. Je ne me sentais pas physiquement, je n’étais pas à la hauteur. Je me sentais aussi bien dans ces matchs que je me suis senti toute la saison, si je suis honnête. »

Bien que Kane ait été l’un des joueurs les plus remarquables de la Premier League lors de la saison 2020/21, les Spurs ont connu une campagne difficile, terminant septième du classement, sans trophée ni manager, après avoir limogé Jose Mourinho en avril.

Le club a également été secoué par la nouvelle que Kane leur avait dit qu’il voulait partir cet été en raison de leur échec à concourir régulièrement pour – et à remporter – des trophées.

















1:37



Rob Dorsett de Sky Sports News dit qu’il y aura des inquiétudes concernant la forme de Harry Kane après les deux premiers matchs du tournoi



Manchester City, Manchester United et Chelsea seraient tous désireux de signer l’attaquant, mais, malgré que son avenir promet d’être l’une des principales intrigues de la fenêtre de transfert de cet été, Kane dit que cela n’affecte pas ses performances internationales.

« Absolument pas », a-t-il insisté. « Je me concentre uniquement sur la façon dont je peux aider cette équipe et comment nous pouvons réussir dans ce tournoi.

« Je comprends d’un point de vue médiatique qu’il y a des spéculations mais je suis pleinement concentré sur le travail ici. »

Le gros problème de l’Angleterre est qu’ils ont besoin de Harry Kane

Pete Gill de Sky Sports

Il y avait une suggestion ou deux avant l’Euro 2020 selon laquelle Harry Maguire plutôt que Harry Kane était le joueur le plus important d’Angleterre, car le capitaine de Manchester United était le seul interprète dont ils ne pouvaient pas se passer cet été.

















2:39



Rob Dorsett de Sky Sports News déclare que la performance de l’Angleterre contre l’Ecosse n’a pas été à la hauteur des attentes



Deux matches et l’absence de Maguire en cas de draps blancs successifs commencent à pâlir en conséquence potentielle par rapport au problème inquiétant de Harry Kane en Angleterre.

Même les statistiques choquantes de la contribution de Kane, ou de son absence, contre l’Écosse ne disent que la moitié de l’histoire. Oui, il n’y a eu que 19 touches. Non, il n’y a pas vraiment eu de tir cadré de toute la nuit avant son remplacement. Mais ce qui était encore plus alarmant, c’était le style piéton et pesant de son affichage. « Leggy » est la langue vernaculaire standard du football. « lent » est le mot dans le langage courant. Dans un affichage anglais qui manquait d’intensité et de zip, Kane était l’incarnation.

Il y a eu un moment particulièrement préoccupant en seconde période lorsque Luke Shaw a fait irruption dans la surface. L’arrière gauche anglais n’a eu qu’un bref moment pour évaluer la situation et chercher du soutien. Ce qu’il aurait vu, c’était un mur de bleu devant lui. Où était Kane ? Sur ses talons, sculptural, inaccessible au second poteau derrière deux défenseurs écossais. Naturellement, Shaw est allé chercher le tir, et il ne pouvait guère être blâmé pour cela lorsque le ballon a navigué de manière inoffensive. Quant à Kane, le manque de mouvement et l’absence de menace n’étaient certainement pas similaires à Kane.

















0:56



L’ancienne attaquante anglaise Lianne Sanderson dit que les fans doivent soutenir les joueurs de Gareth Southgate après leur match nul avec l’Écosse et pense que son équipe sera toujours en tête du groupe D



Porte-t-il une blessure ? Ou a-t-il simplement été alourdi par l’attente?

L’autre question à se poser, inévitablement, est de savoir si Gareth Southgate oserait omettre Kane de la formation de départ contre la République tchèque mardi. Sûrement pas. Southgate, après tout, est instinctivement fidèle à ses joueurs – une perspective qui a été amplement récompensée il y a à peine une semaine lorsque Raheem Sterling a marqué le seul but contre la Croatie.

Mais toute question sur la position de Kane dans l’équipe d’Angleterre manque le point, ou du moins le point du problème. Parce que le problème de l’Angleterre n’est pas simplement ou simplement qu’ils ont un joueur hors de forme. Le problème bien plus important est que sans Kane en forme, il est très difficile de voir comment l’Angleterre ira beaucoup plus loin. Ce que nous avons vu vendredi soir, c’était l’Angleterre sans Kane, et ce n’était pas joli.

Ils ne peuvent pas se passer de lui.