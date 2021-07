Euro 2020: Gareth Southgate déclare que le record de l’Angleterre dans les tournois majeurs est surestimé avant la demi-finale contre le Danemark | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a déclaré que le record de l’Angleterre dans les tournois majeurs était souvent surestimé, car il vise à les mener à leur première finale depuis la victoire à la Coupe du monde 1966.

L’Angleterre est réapparue en tant que force internationale dans les dernières étapes des tournois sous le mandat de Southgate, atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2018, de la Ligue des Nations en 2019 et maintenant de l’Euro 2020.

Une victoire catégorique 4-0 en quart de finale contre l’Ukraine samedi a permis à l’Angleterre de se qualifier pour les quatre derniers matchs avec le Danemark, mais Southgate admet que la prochaine étape sera la plus difficile jusqu’à présent pour son équipe.

« Nous n’avons pas une aussi bonne histoire du football que nous aimerions parfois le croire », a déclaré Southgate lors de la conférence de presse de l’Angleterre mardi.

« Ces joueurs font des progrès énormes et brisent des barrières tout le temps. Nous avons brisé des barrières dans ce tournoi et nous avons une autre opportunité de le faire.

« Nous n’avons jamais participé à une finale de Championnat d’Europe, nous pouvons donc être les premiers, ce qui est vraiment excitant pour tout le monde. »

L’Angleterre revient à Wembley, où elle a disputé sa dernière demi-finale de l’Euro il y a 25 ans, sachant qu’elle sera soutenue par la grande majorité des 60 000 fans présents dans le stade contre les champions d’Europe 1992.

Le Danemark a gagné quatre points contre l’Angleterre lors de leurs rencontres en Ligue des Nations l’année dernière



Southgate a ajouté: « Le prix est un prix que nous n’avons jamais connu. Le Danemark, bien sûr, l’a remporté, il a donc un meilleur bilan que nous et je pense que les gens l’oublient parfois dans notre pays. »

















L’Angleterre présentera un maillot en l’honneur de Christian Eriksen avant la demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark



L’Angleterre n’a pas encaissé de but en cinq matchs à l’Euro 2020, en remportant quatre et un nul, alors qu’elle a battu la Croatie, contre qui elle a perdu lors de la Coupe du monde 2018, et a battu son ancien rival allemand en huitièmes de finale.

« Il y a donc plus de preuves et plus de croyances maintenant », a déclaré Southgate.

« Vous devez gagner les grands matchs et les gagner régulièrement et cela doit être l’objectif. »

















Southgate dit que l’expérience de son équipe en demi-finales ces dernières années peut les aider contre le Danemark à Wembley



La course de l’Angleterre aux demi-finales a créé l’euphorie et la conviction dans tout le pays qu’ils peuvent gagner l’Euro 2020 et Southgate a confirmé qu’il avait une équipe complète à choisir contre le Danemark.

« Nous savons que nous affrontons un très bon adversaire et que ce sera un match très serré et un match passionnant pour tout le monde », a ajouté Southgate mardi.

« Pour le moment, tout le monde est disponible, mais il y a un ou deux contrôles que nous devons faire ce soir. Nous avons toujours été flexibles avec nos tactiques et notre approche. »

Le gardien danois Kasper Schmeichel a déclaré plus tôt dans la journée qu’il sentait que la pression était sur l’Angleterre en demi-finale.

















On a demandé à Kasper Schmeichel s’il était motivé pour « empêcher le football de rentrer à la maison » pour le Danemark contre l’Angleterre



Cependant, Southgate a déclaré: « Nous avons eu des attentes tout au long – le match d’ouverture, le match contre l’Ecosse, le match contre l’Allemagne – mais nous n’avons jamais participé à une finale.

« Si nous devions égaler ce qui s’était passé auparavant, il pourrait y avoir plus de pression. Le Danemark a déjà gagné cela auparavant, alors peut-être qu’ils ont la pression de reproduire cela. »

Kane : Il est temps de livrer

Le capitaine Harry Kane, quant à lui, insiste sur le fait que l’Angleterre doit saisir le moment au milieu des attentes accrues de l’équipe à jouer.

Image:

Harry Kane a marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs à l’Euro 2020



« C’est une chance d’aller là-bas et de le prouver, nous pouvons parler autant que nous le voulons, mais l’essentiel est que nous devons aller là-bas et jouer », a déclaré l’attaquant de Tottenham.

« Nous pouvons y aller et être libres, en profiter, mais nous devons vraiment nous concentrer sur nos efforts pour nous qualifier pour la finale. »

Kane a fait l’objet de critiques plus tôt dans le tournoi après avoir échoué à marquer un but lors de la phase de groupes, mais, après avoir reçu le soutien de Southgate, a depuis marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs.

« Chaque fois que vous êtes un joueur anglais entrant dans un tournoi majeur, chaque match est une situation de haute pression, j’ai parlé après le match contre l’Allemagne de la pression qui était sur nous en tant qu’équipe pour performer », a-t-il ajouté.

« Nous nous en sommes bien sortis et, plus vous avancez, nous devions gagner le match contre l’Ukraine.

« Mais vous devez toujours aller là-bas et jouer sous cette pression. Cela fait partie intégrante du football de tournoi majeur. »