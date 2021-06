Euro 2020 : Gareth Southgate affirme que l’équipe d’Angleterre est un catalyseur pour rassembler les gens | Actualités footballistiques

Gareth Southgate espère que les performances de l’Angleterre au Championnat d’Europe pourront être un catalyseur pour unir le pays alors qu’il a exhorté les gens à se rappeler à quel point nous sommes une « nation forte ».

Son équipe entame dimanche sa campagne pour l’Euro 2020 contre la Croatie à Wembley. La préparation du tournoi a été entachée par certains supporters huant les joueurs en se mettant à genoux pour protester contre l’injustice raciale avant les matchs amicaux contre l’Autriche et la Roumanie.

Le manager Southgate veut mettre fin à la division et a exhorté le pays à lutter pour la solidarité manifestée au début de la pandémie de coronavirus.

« Je pense qu’il est temps que le pays s’unisse, point final. C’est comme ça que je le vois », a-t-il déclaré au BBC. « Si l’équipe peut être un catalyseur pour cela, alors c’est génial.

















0:20



Phil Foden a remercié Gareth Southgate de lui avoir donné une seconde chance après que le milieu de terrain anglais ait enfreint les règles disciplinaires en septembre.



« Je pense que l’équipe d’Angleterre est souvent un catalyseur pour rassembler les gens, rassembler les communautés, rassembler les familles, alors bien sûr, en faisant cela, nous voulons bien jouer, nous voulons gagner, nous voulons exciter les gens mais pas tout cela tombe sur nous.

« Nous avons eu beaucoup de divisions et parfois nous devons nous rappeler quelle île forte nous sommes, quelle nation forte nous sommes, les grandes qualités que nous avons.

« Il y a eu des moments au début de la pandémie qui étaient si puissants où les gens se sont rassemblés, je pense que nous devrions toujours nous efforcer d’y parvenir. »

















0:21



Mason Mount dit que cette équipe d’Angleterre veut rendre la nation fière et a faim de réussir aux Championnats d’Europe de cet été.



Southgate a choisi de ne pas sélectionner d’équipes à part entière pour ces matches amicaux, car les joueurs de Chelsea, Manchester City et Manchester United ont peu de temps libre en raison de leur implication dans les finales européennes tard dans la saison nationale.

L’ancien défenseur admet que la situation était loin d’être idéale mais, dans l’optique de passer aux dernières étapes de la compétition, estime qu’un temps de récupération a été prioritaire.

















1:18



L’ancien international anglais Alan Smith a déclaré qu’il serait surpris si Gareth Southgate décidait de choisir un troisième pour son premier match de l’Euro 2020 contre la Croatie.



« Normalement, vous voudriez jouer la base de votre équipe dans l’un de ces matchs et nous avons estimé que le repos psychologique, le repos physique dont les joueurs avaient besoin était plus important », a-t-il déclaré.

« Si nous voulons entrer dans la partie la plus profonde du tournoi, nous pensons que la fraîcheur dont ils avaient besoin, que la récupération de la saison de championnat était essentielle. »

Southgate pense également que le report de l’Euro d’un an pourrait s’avérer bénéfique pour son équipe, qui a la deuxième moyenne d’âge la plus jeune, derrière la Turquie.

« Nous avons certainement sept ou huit membres de l’équipe qui n’auraient peut-être pas été impliqués il y a un an et d’autres qui auraient été impliqués mais qui ont maintenant eu un an de plus de football », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, tout le monde a également eu une autre année de football, nous devons donc toujours nous en souvenir, mais c’est certainement une bonne chose que beaucoup de nos joueurs aient eu peut-être sept ou huit sélections supplémentaires, de gros matchs avec leurs clubs et aient eu cette confiance qui vient de jouer dans ces grands jeux.

« Certains d’entre eux ont également connu un grand succès dans ces grands matchs, ce qui est également un facteur important. »