Le capitaine gallois Gareth Bale a déclaré que sa sécheresse de buts pour son pays « n’avait pas d’importance » et insiste sur le fait qu’il contribue toujours à l’équipe d’autres manières.

Robert Page mène le Pays de Galles à seulement son troisième tournoi international majeur – visant à imiter le succès remporté par Chris Coleman – avec son premier match de la compétition contre la Suisse à Bakou samedi.

Bale, 31 ans, a marqué pour la dernière fois pour son pays contre la Croatie en octobre 2019, mais il a marqué quatre buts lors de ses sept apparitions précédentes et dit qu’il n’est « pas inquiet » de ne pas figurer sur la feuille de match lors des derniers matchs.

« Cela n’a pas d’importance. J’ai fait des passes décisives. Je contribue toujours. Je ne suis pas inquiet », a déclaré Bale lors de la conférence de presse d’avant-match vendredi.

Page, qui prendra en charge l’équipe pendant le tournoi alors que Ryan Giggs sera jugé en Angleterre l’année prochaine, a soutenu le buteur de tous les temps du Pays de Galles pour qu’il livre à nouveau son pays.

« Ce n’est pas la fin du monde. S’il ne marque pas, il marque des buts », a déclaré Page.

Bale est le meilleur buteur de tous les temps du Pays de Galles avec 33 buts



« S’il ne marque pas, il est important qu’il marque des buts, et il le fait. »

Bale est l’un des huit survivants de l’équipe du Pays de Galles qui a participé à une demi-finale à l’Euro il y a cinq ans, où ils ont été éliminés par les futurs vainqueurs du Portugal, et a déclaré qu’il « devrait y avoir des attentes » autour de l’équipe à l’approche de cet été. tournoi.

« C’est similaire (à l’Euro 2016) à venir dans le tournoi », a déclaré l’attaquant du Real Madrid, qui a passé la saison dernière en prêt à Tottenham.

« A l’arrière de 2016, il devrait y avoir des attentes, mais c’est une équipe différente et un tournoi différent. »

Les deux autres rivaux du Pays de Galles dans le Groupe A, l’Italie et la Turquie, se sont rencontrés à Rome vendredi soir, les Italiens s’imposant 3-0.

« Nous savons que c’est un groupe difficile à sortir », a déclaré Bale, les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifiant pour les 16 derniers.

« Ce sont toutes des équipes difficiles à affronter, mais nous devons prendre un match à la fois.

« Nous sommes très heureux d’être ici et d’être un jour loin. Je me sens bien et prêt à donner à 100 % pour mon pays, comme je le fais toujours. »

Le Pays de Galles a laissé Aaron Ramsey au repos pour les deux matchs d’échauffement avant le tournoi contre la France et l’Albanie et le milieu de terrain de la Juventus a raté la séance d’entraînement de jeudi.

Le milieu de terrain gallois Aaron Ramsey n'a joué que dans 19 des 44 matchs qu'il a disputés depuis qu'il a atteint les demi-finales de l'Euro 2016



Cependant, Page dit qu’il n’y a aucune inquiétude pour Ramsey, 30 ans, qui a également raté les cinq derniers matchs du club italien de la campagne de Serie A avec des problèmes de forme physique.

« Il n’y a aucun problème avec Aaron. Il ne s’est pas entraîné hier. Cela a toujours fait partie du plan », a déclaré Page.

« Nous avons travaillé à l’envers depuis la Suisse. Aaron a toujours fait partie du processus.

« Il a dit hier qu’il était bien placé. C’est une excellente nouvelle pour nous », a-t-il ajouté.

