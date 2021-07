Euro 2020 : Frank Skinner et David Baddiel demandent de jouer Three Lions avant la finale Angleterre-Italie rejetée par l’UEFA | Actualités footballistiques

L’UEFA a rejeté une demande pour Frank Skinner et David Baddiel de jouer Three Lions (Football’s Coming Home) sur le terrain avant la finale de l’Euro 2020.

Skinner a affirmé que les organisateurs du tournoi avaient déclaré que chanter la chanson à Wembley avant que l’Angleterre ne joue contre l’Italie dimanche serait « trop ​​partisan et injuste envers les Italiens ».

Le comédien a souligné que la star italienne de l’opéra Andrea Bocelli a chanté Nessun Dorma au Stadio Olimpico de Rome avant que l’Italie n’affronte la Turquie lors du match d’ouverture de l’Euro 2020.

Skinner a dit à l’émission Channel 4 La dernière étape : « Il a été suggéré que nous chantions (Three Lions) sur le terrain avant la finale dimanche et l’UEFA a déclaré que c’était trop partisan et injuste envers les Italiens d’avoir cela.

« Dans le match d’ouverture, qui était l’Italie contre la Turquie, Andrea Bocelli a chanté Nessun Dorma avant le match. »

Dans une déclaration à Sky Sports News, l’UEFA a confirmé qu’une demande de Baddiel et Skinner pour interpréter Three Lions sur le terrain de Wembley avait été reçue vendredi mais que la cérémonie de clôture avait « déjà été finalisée ».

« L’UEFA peut confirmer qu’une telle demande a été reçue hier. Cependant, le programme de la cérémonie de clôture a déjà été finalisé, et aucun élément supplémentaire ne peut être intégré à ce stade en raison de la complexité opérationnelle et du calendrier très serré du compte à rebours avant le coup d’envoi. -désactivé.

« La chanson Three Lions – It’s Coming Home est la chanson des fans sélectionnée par l’Association anglaise de football, et sera jouée pendant l’échauffement des joueurs, comme cela a été le cas pour les matchs précédents de l’Angleterre (avec les graphismes karaoké sur les écrans géants ). »

Baddiel et Skinner interpréteront désormais la chanson avec les Lightning Seeds dans la salle de concert 229 de Londres devant 200 fans anglais avant la finale de l’Euro dimanche.

Three Lions (Football’s Coming Home) de Baddiel, Skinner et The Lightning Seeds est devenu un hymne pour les supporters anglais depuis sa première sortie en 1996.

C’est l’un des singles les plus vendus au Royaume-Uni de tous les temps, selon l’Official Charts Company, et a eu quatre sorts au numéro un.

Il a encore augmenté les charts cette semaine au numéro quatre alors que l’équipe d’Angleterre cherche à remporter son premier trophée majeur depuis la victoire de la Coupe du monde 1966.

Expliquant le sens voulu de la chanson, Baddiel a déclaré: « Il s’agit de la façon dont nous perdons principalement mais pensons toujours de manière irrationnelle que cette fois, l’espoir pourrait triompher de l’expérience.

« Il s’agit du désir et de la pensée magique. Il s’agit de la condition d’être un fan de football. Certes, les gens ont pris (Football’s Coming Home) pour signifier toutes sortes de conneries. »

Image:

Skinner (à droite) dit que l’UEFA s’est opposée aux plans pour lui et Baddiel (au centre) d’interpréter la chanson avant la finale de l’Euro 2020 à Wembley



Avant la finale, les ministres du gouvernement seraient invités à ne pas déclarer « ça rentre à la maison » tout en soutenant l’équipe de football d’Angleterre, car cela aggrave les nations étrangères.

Une note d’information de la Direction du numérique, de la culture, des médias et des sports vue par PolitiqueAccueil, a déclaré que la phrase « ne passe pas bien à l’étranger » et pourrait nuire à une candidature potentielle du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Des sources gouvernementales ont reconnu l’e-mail et ont déclaré que la chanson ne serait pas mise au premier plan d’une candidature pour accueillir le tournoi 2030.

Mais a ajouté « la chanson parle de nous pour nous, ça a été une longue attente pour une finale ».