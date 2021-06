Euro 2020 – Des soldats britanniques sautent de haut en bas alors qu’ils regardent l’Angleterre battre l’Allemagne 2-0 contre la Somalie

Les soldats britanniques ont sauté de haut en bas alors qu’ils regardaient l’Angleterre battre l’Allemagne 2-0 depuis leur poste en Somalie.

Les équipes n’ont pas pu contenir leur enthousiasme lorsque l’Angleterre a marqué le but vainqueur contre leurs rivaux historiques lors du match de l’Euro 2020 de ce soir.

Les soldats britanniques ont applaudi alors que l’Angleterre battait l’Allemagne lors du match acharné à Wembley

Le ministère de la Défense a partagé le cliché jubilatoire sur Twitter associé à la légende : « Ça rentre à la maison ! Les fans anglais des forces armées se connecteront du monde entier pour soutenir leur équipe aujourd’hui.

« Cette photo montre le personnel de l’armée déployé pour protéger la paix et la sécurité en Somalie célébrant un but de l’Angleterre plus tôt dans l’Euro. »

Raheem Sterling et Harry Kane étaient les héros de ce soir lorsqu’ils ont fait couler les Allemands avec des buts en retard et ont ouvert la voie à l’Angleterre vers la finale de l’Euro.

La victoire de ce soir était la première de l’Angleterre contre l’Allemagne dans un tournoi majeur depuis 1966 – laisse les Three Lions avec une voie claire vers la finale avec la République tchèque ou le Danemark en attente en demi-finale.

Southgate a fait preuve d’une extrême prudence avec sa formation de départ et l’Angleterre a défendu en nombre, mais personne ici ne s’en souciait, car 40 000 rugissaient à chaque bloc et tacles comme s’il s’agissait de buts.

Sterling a commencé et terminé l’attaque à la 75e minute qui a envoyé l’Angleterre sur la voie d’un quart de finale avec la Suède ou l’Ukraine à Rome samedi soir, s’élançant du milieu de terrain puis repoussant un centre de Shaw.

Un Gareth Southgate ravi regarde le ciel après la victoire de l’Angleterre

Des supporters seins nus ont encouragé l’équipe après avoir battu l’Allemagne

Le poing du prince William pompe l’air aux côtés du prince George et de Kate Middleton

Et après que Shaw ait couru vers la défense allemande, Grealish a centré pour Kane pour marquer avec une tête penchée.

Des visages célèbres ont été aperçus lors du match d’aujourd’hui, notamment le prince George avec son père fou de football, le prince William.

Kate Middleton, qui n’avait jamais vu l’Angleterre jouer en direct auparavant, a montré son soutien dans une veste rouge sur une chemise blanche.

Le prince William, qui est également président de la Football Association, a été vu en train de pomper ses poings au stade de Wembley pour le quatrième match de l’Euro de l’Angleterre.

Et bien qu’il n’y ait pas eu de chemise d’Angleterre pour le prince George, sept ans – qui portait à la place une veste bleu marine élégante, une chemise et une cravate officielle de la FA – le futur roi a applaudi alors que l’Angleterre frappait vers la victoire.

Maman Kate Middleton est également entrée dans l’action, enfilant une veste rouge vif de Zara sur un haut blanc.

La famille royale a été rejointe par David Beckham et son fils Romeo, ainsi qu’Ellie Goulding et Ed Sheeran et sa femme Cherry.

Et George – qui avait l’air nerveux alors qu’il s’asseyait entre ses parents pour l’hymne national – s’est rapidement mis dans l’esprit du match.

Les fans ont rendu le ciel rouge et blanc en lançant des fusées éclairantes à leur arrivée à Wembley, drapés de drapeaux anglais.

Plus de 5 millions de pintes seront bues par les fans de foot pendant le match de ce soir.

Il y a eu des scènes de chaos à l’extérieur du stade avant le coup d’envoi alors que des fans ivres grimpaient aux arbres et se déshabillaient en buvant de la bière.

Des chœurs rugissants de It’s Coming Home ont été entendus à Londres alors que des fans excités jetaient des boissons en l’air.

La British Beer & Pub Association (BBPA) pense que les fans anglais récolteront 5 millions de pintes lors du puissant affrontement.

Les Trois Lions ont remporté le trophée Jules Rimet grâce aux buts des légendes Geoff Hurst et Martin Peters.

Mais ce qui a suivi, ce sont 55 ans de souffrance pour l’Angleterre tandis que l’Allemagne a dominé le monde dans les grands tournois.

La rivalité a été renforcée par des tirs au but déchirants et des buts refusés controversés.

Lors de la Coupe du monde 1970, c’est l’Allemagne de l’Ouest qui a mis fin à la campagne de l’Angleterre en prolongation.

Les larmes de Gazza ont ensuite été partagées par tout le pays après l’échec de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 1990 aux tirs au but.

Les supporters ont allumé des fusées éclairantes alors qu’ils étaient dans l’esprit avant le match

Les fans anglais ont submergé Wembley avant le match

Scènes chaotiques à Wembley aujourd’hui alors que des supporters ivres affluaient vers le stade

Les fans en maillot anglais se préparent pour le coup d’envoi de 17h

Des heures bien remplies à Wembley avant le coup d’envoi

Un fan lance une fusée éclairante au stade

Un supporter seins nus est pris en charge par son compagnon