Chris Gunter a déclaré que le Pays de Galles méritait plus que « cette blague d’organisation d’un tournoi », mais a déclaré aux supporters « nous reviendrons » après leur sortie de l’Euro 2020.

Le Pays de Galles a été battu 4-0 par le Danemark à Amsterdam samedi lors de leur affrontement des 16 derniers, ce qui signifie qu’ils n’ont pas pu répéter leur course aux demi-finales à partir de 2016.

Leur match aux Pays-Bas a suivi des matches de groupe à Bakou et à Rome, ce qui signifie que tous leurs matches ont eu lieu dans des pays figurant sur la liste orange du gouvernement britannique.

La fédération galloise a conseillé aux supporters de ne pas se rendre à Bakou ou à Rome, tandis que le gouvernement néerlandais a déclaré qu’il n’autoriserait pas les voyageurs du Pays de Galles à assister au match contre le Danemark.

En conséquence, l’équipe de Robert Page avait un soutien limité dans les stades tout au long du tournoi et, le matin après avoir été éliminé, le détenteur du record du pays de Galles Gunter a exprimé sa frustration.

Écrivant sur Instagram, le défenseur a déclaré: « Le voyage de ce mois est donc terminé. Nous ne méritions pas ce score mais qui a dit que la vie était juste.

















L'ancien milieu de terrain gallois Dave Edwards pense que le manager Rob Page devrait faire avancer l'équipe dans les éliminatoires de la Coupe du monde pour donner à l'équipe la continuité



« Cela fait mal comme un fou, mais avoir mal avec certains de mes meilleurs amis et des meilleurs fous avec lesquels j’ai partagé un vestiaire pendant des années rend les choses un peu plus faciles. Et le partager avec une nation qui ressent tous la même chose fait c’est encore plus facile.

« Annulé avant qu’un sac d’air ne soit lancé, à 3 000 miles de chez nous. Chaque nation avait des fans partout où ils allaient. Vous et nous méritions plus de cette blague mise en place d’un tournoi, mais qui a dit que la vie était juste.

« Pleurez, mais souriez que nous dînions à nouveau à la table d’honneur. Et souriez encore plus que nous reviendrons et que nous serons ceux avec le stade plein à chanter notre hymne que nous méritons tous.

« Ce pays est entre de bonnes mains avec l’équipe que nous avons, croyez-moi. J’irais dans les tranchées avec chaque membre de cette équipe et de ce personnel.

« Soyez triste, mais soyez fier. Nous ne sommes que trois millions, mais nous sommes les plus chanceux, et vous ne le savez pas. Sucez-le, gardez la tête haute. Tout ira bien, faites-moi confiance.

« Vraiment merci pour tout le soutien et l’amour. A bientôt. Gunts. »

Bale confirme l’avenir du Pays de Galles après la fin de l’interview

Gareth Bale s’est engagé à continuer à jouer pour le Pays de Galles « jusqu’au jour où j’arrêterai de jouer au football ».

















Geraint Hughes dit que Gareth Bale est déterminé à continuer à jouer pour le Pays de Galles après sa sortie de l'Euro 2020 et rêve de jouer pour son pays lors d'une Coupe du monde



Avant le tournoi, le joueur de 31 ans a déclaré qu’il avait pris une décision sur son avenir mais qu’il attendrait la fin de l’Euro de cet été avant de la rendre publique car cela « provoquerait le chaos ».

Bale a écourté une interview d’après-match lorsqu’on lui a demandé s’il avait joué son dernier match pour le Pays de Galles après la défaite contre le Danemark, mais a dit plus tard S4C: « Je veux continuer à jouer. Les gens posent tout le temps des questions stupides, mais évidemment j’aime jouer pour le Pays de Galles.

« Je jouerai pour le Pays de Galles jusqu’au jour où j’arrêterai de jouer au football. »

Il a ajouté: « Nous venons de commencer la campagne de la Coupe du monde et nous devons intégrer cette expérience à cela.

« J’ai l’impression que nous avons une très bonne façon de jouer quand nous jouons bien et nous devons garder cette confiance élevée, continuer à jouer au football et je pense que nous pouvons nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde. »