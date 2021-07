Euro 2020 : « Ça arrive à Rome »

« Ça rentre à la maison. It’s coming home », c’est le chant qui résonnait dans le camp anglais depuis 40 jours. Avant même Euro 2020 le coup d’envoi, les supporters anglais étaient enthousiastes, ils étaient confiants que cette nouvelle équipe anglaise, avec ses exploits lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, sa 3e place de l’UEFA Nations League et les bons résultats obtenus ces derniers temps par l’entraîneur Gareth Southgate travailler comme catalyseurs pour réaliser le rêve anglais, remporter le championnat d’Europe à domicile à Wembley, le même endroit où ils ont remporté la Coupe du monde en 1966.

L’attitude agaçante et irrespectueuse des fans anglais envers les pays de l’opposition et leurs fans a conduit à un sentiment de dégoût et de haine parmi les fans du reste du monde. La majeure partie de l’Europe a soutenu l’Italie dans cet affrontement final dans l’espoir d’éviter toute chance de gloire anglaise. Mais à la fin des tirs au but de la finale, l’Italie était sacrée championne et l’Angleterre se voyait à nouveau refuser l’argenterie. Le désespoir et la colère ont entouré les fans anglais, ce qui a entraîné de nombreux incidents violents entre les fans de Londres. Mais là encore, la nuit s’est terminée avec l’Italie soulevant le trophée et prenant sa place en tant que rois légitimes de l’Europe.

Le décor était planté au célèbre stade de Wembley à Londres pour un affrontement des titans. L’Italie et l’Angleterre à la fois en quête de devenir champions d’Europe. Environ 60 000 fans étaient assis dans cette arène historique pour assister à la finale d’un mois divertissant de football avec des équipes de tout le continent présentant leur candidature dans 12 villes différentes, ce qui a conduit à ce match sur la scène ultime.

Le tournoi avait déjà été témoin de moments déchirants, de moments magiques ainsi que de choc. Qu’il s’agisse de l’effondrement du milieu de terrain danois Christian Eriksen sur le terrain ou des performances inattendues des équipes suisse et tchèque ou des favoris du Portugal et de la France s’inclinant tôt, une démonstration de domination d’une jeune équipe espagnole ou des Danois faisant une course incroyable vers les demi-finales. Ce tournoi nous a donné toutes les raisons d’aimer le beau jeu.

Parlant de la plus favorable des deux équipes, l’Angleterre avait disputé cinq de ses six matches à Wembley devant des supporters locaux. Ils ont affronté la Croatie, la République tchèque et l’Écosse en phase de groupes, où ils ont facilement dominé le groupe avec sept points grâce à l’attaquant Raheem Sterling. Ils ont remporté une victoire historique contre leurs rivaux allemands en huitièmes de finale avec des buts de Sterling et du capitaine Harry Kane. Ils se sont ensuite rendus à Rome pour un match de quart de finale contre le forfait surprise de l’Ukraine. Ils ont facilement réussi ce défi grâce à un doublé de Kane.

La demi-finale les a vus affronter l’équipe qui a inspiré le monde, le Danemark, leur joueur vedette Eriksen a subi un arrêt cardiaque lors de leur premier match, mais ils ont quand même réussi à sortir du groupe et ont battu le Pays de Galles et la République tchèque en huitièmes de finale avant en route pour Wembley. Le Danemark a rapidement pris l’avantage sur un coup franc du jeune Damsgaard. Mais bientôt le score a été égalisé par un but contre son camp du capitaine danois Simon Kjaer qui avait été phénoménal tout au long du tournoi. En prolongation, l’Angleterre a écopé d’un penalty controversé, qui a été sauvé par le gardien Kasper Schmeichel mais remis au rebond par Harry Kane. Le rêve anglais était plus proche que jamais alors que l’équipe de Gareth Southgate est devenue la première en 55 ans à représenter l’Angleterre dans une finale de tournoi majeur et la toute première fois dans une finale de championnat d’Europe.

Mais leurs homologues italiens étaient tout aussi impressionnants. Les Azzuri avaient raté la qualification pour la Coupe du monde en Russie il y a trois ans. Depuis lors, ils ont été incroyables sous l’ancienne légende italienne, ‘Don’ Roberto Mancini. Il a révolutionné le style de jeu italien, passant de la ligne arrière défensive traditionnelle à trois hommes à un style basé sur la possession avec une ligne arrière de quatre. Il avait déjà montré la sortie à des légendes comme Gigi Buffon et Daniele de Rossi et fait venir une équipe plus jeune. L’Italie a dominé le groupe avec des victoires contre la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse pour affronter l’Autriche en huitièmes de finale. Après 90 minutes sans but, l’impasse a été débloquée par le remplaçant Federico Chiesa, et l’avance a été doublée 10 minutes plus tard par Pessina. C’était plus que suffisant pour réserver à l’Italie une place en quarts de finale contre la Belgique, qui venait d’arriver après avoir battu les champions en titre, le Portugal.

Le match à Munich a vu l’Italie exceller dans tous les coins du terrain et battre les favoris grâce aux buts de Barella et Insigne. Mais le vrai défi pour l’Italie l’attendait en demi-finale contre l’Espagne de Luis Enrique. Assez similaires à bien des égards, ces deux équipes se sont affrontées à Wembley. Les buts de Chiesa et du remplaçant espagnol Alvaro Morata ont assuré que le match se terminerait en prolongation. Tout au long des 120 minutes, l’Espagne a été la meilleure équipe et son style de jeu a permis aux Italiens de lutter pour sortir de leur moitié de terrain. L’éclat individuel du gardien Donnarumma a ouvert la voie à l’Italie pour réserver sa place en finale.

Après un si grand tournoi, la finale ne serait pas différente. L’Angleterre de Gareth Southgate a pris les devants dès la deuxième minute grâce à une finition serrée de l’arrière gauche Luke Shaw. Wembley a éclaté de joie et les fans anglais étaient ravis.

Leurs chants « Ça rentre à la maison » résonnaient partout. Après cette avance précoce, l’Angleterre s’est retenue, l’Italie détenant la majeure partie de la possession. Les Italiens cherchaient une ouverture, essayant tout pour revenir à niveau. C’était finalement dans le À la 67e minute, le défenseur italien Leonardo Bonucci a trouvé le fond des filets grâce à un ballon perdu de la tête de Marco Veratti. Mais après cela, le match était à égalité, aucune des équipes n’ayant marqué le but en or. Les prolongations n’étaient pas différentes, le nerf 120 minutes déchirantes ont pris fin.

Pour seulement la deuxième fois dans l’histoire de la compétition, le champion serait décidé aux tirs au but. L’Italie est allée en premier avec Berardi prenant le premier coup de pied, le faisant exploser. En réponse, le capitaine Harry Kane a trouvé le coin inférieur donnant à l’Angleterre un peu d’espoir et d’inspiration. Le prochain tireur pour l’Italie serait Andrea Belloti qui a été refusé par Jordan Pickford. Harry Maguire a eu la chance de capitaliser et de prendre la tête pour l’Angleterre, et c’est ce qu’il a fait. Le buteur Bonucci a converti le suivant. Le suivant pour l’Angleterre était le jeune Marcus Rashford qui a envoyé le gardien dans le mauvais sens mais a fini par frapper le poteau. Ce fut un moment de choc et d’incrédulité pour l’Angleterre. Les scores rétablis, l’expérimenté Bernardeschi s’est relevé pour prendre la plume, le joueur de la Juve a facilement trouvé le chemin des filets, avantage de l’Italie. Jeune sensation anglaise, Jadon Sancho était le suivant. Son tir au but a été sauvé par Donnarumma et l’Italie était sur le point de remporter la victoire. Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho était le suivant. L’un des meilleurs tireurs de penalty au monde, il était surprenant de le voir frapper le bois et rater l’occasion d’être le héros de l’Italie. L’homme d’Arsenal, Bukayo Saka, 19 ans, a été le dernier tireur de penalty pour l’Angleterre avec les espoirs de toute la nation sur ses épaules. Donnarumma a fait le bon saut et a sauvé le tir de Saka. L’Italie était championne, 1-1 après prolongation et une victoire 3-2 aux tirs au but signifiait que l’Italie était championne d’Europe. Après le plus long intervalle du football européen de 53 ans, le capitaine italien Giorgio Chiellieni a soulevé le trophée Henri Delaunay. Ce fut une nuit inoubliable pour les Azzuri et qui restera dans les livres d’histoire.

