Euro 2020: Andy Robertson dit que le capitaine de l’Écosse signifie tout pour lui | Actualités footballistiques

Andy Robertson a déclaré que le capitaine de l’Écosse signifiait tout pour lui alors qu’il se préparait à mener son équipe à son premier match du Groupe D de l’Euro 2020 contre la République tchèque.

Le défenseur de Liverpool sera le premier homme à diriger son pays lors d’un tournoi majeur depuis que Colin Hendry l’a fait lors de la Coupe du monde 1998 en France.

Robertson aura cet honneur devant 12 000 supporters à Hampden Park lundi après-midi et il tient à louer l’attitude des joueurs qu’il dirigera au Championnat d’Europe.

« Il n’y a pas beaucoup de capitaines qui l’ont fait, évidemment, nous n’avons pas participé à beaucoup de tournois. Être capitaine de mon pays signifie tout pour moi », a-t-il déclaré. Sky Nouvelles sportives.

« Cela rend encore plus spécial le fait que je dirige ce groupe parce que, pour un homme, j’ai beaucoup de temps pour eux en dehors du parc, c’est un groupe de gars fantastique.

« Pas d’ego, rien, juste un groupe de travail honnête et bon. Les diriger signifie tout. »

Robertson est fier de diriger l'Écosse à l'Euro 2020



Robertson faisait partie d’une équipe de Liverpool qui a vu les fans revenir à l’intérieur des stades pour les deux derniers matchs de la saison de Premier League après que la pandémie de coronavirus ait forcé la majorité de la campagne à se dérouler à huis clos.

Hampden sera limité à 12 000 places pour le match contre la République tchèque et la dernière rencontre de la phase de groupes de l’Écosse contre la Croatie le 22 juin, mais même cela offrira un coup de pouce significatif aux joueurs de Steve Clarke, selon Robertson.

« Cela fera une énorme différence », a-t-il déclaré. « Les joueurs de Premier League ont réussi à faire revenir les fans au cours de la dernière semaine de la saison. Cela a fait une énorme différence, bien sûr.

Le patron de l'Écosse, Steve Clarke, espère que les résultats récents gagneront plus de respect pour l'équipe à l'Euro et dit que son équipe espère choquer l'Angleterre à Wembley



« Le football n’est pas du football sans un stade plein. Il ne sera pas plein, mais c’est un bon début par rapport à ce que le monde a dû affronter et en avoir 12 000 à Hampden fera une énorme différence.

« Je suis sûr que ceux qui ont la chance d’y entrer seront excités et j’espère qu’ils pourront encourager l’équipe.

Clarke insiste sur le fait qu'il mettra tout en œuvre pour battre la République tchèque lundi et dit que ce résultat pourrait les aider à se classer parmi les 16 derniers



Robertson a reconnu que l’Ecosse et la République tchèque seraient moins enclins à sortir du Groupe D que l’Angleterre et la Croatie, ce qui rend le match de lundi entre eux encore plus crucial.

« Nous sommes tous les deux probablement des outsiders dans le groupe avec la Croatie et l’Angleterre, mais les deux équipes veulent prouver que les gens ont tort qui pensent que nous rentrerons à la maison », a-t-il déclaré.

James McFadden soutient la décision de l'Écosse de mettre un genou à terre avant son match du groupe D de l'Euro 2020 avec l'Angleterre et affirme que cette décision montrera sa solidarité avec l'équipe de Gareth Southgate contre le racisme



« Tout le monde dans le tournoi voudra obtenir les trois premiers points du tableau.

« Nous chercherons à obtenir les trois points et cela nous mettrait dans une très bonne position, surtout avant le match contre l’Angleterre [on June 18].

« Nous serons prêts au coup d’envoi et ce sera à nous de montrer toutes les qualités dont nous avons fait preuve ces deux dernières années pour nous amener ici sur la grande scène.

« En regardant l’entraînement et l’équipe tout à l’heure, je pense que nous pourrons le faire. »