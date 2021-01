Risque n ° 1 pour 2021: 46 * – L’élection de Biden annonce l’ère où la moitié des électeurs américains considèrent chaque nouveau président comme illégitime.

NEW YORK, 4 janvier 2021 / PRNewswire-PRWeb / – Alors que nous commençons 2021, les États Unis est la plus puissante, politiquement divisée et économiquement inégale des démocraties industrielles du monde. Chine est le concurrent le plus puissant des États-Unis, un État capitaliste, autoritaire et techno-surveillance auquel la plupart des pays du G20 se méfient de plus en plus. Allemagne et Japon sont beaucoup plus stables, mais les dirigeants les plus puissants des deux pays depuis des décennies sont sortis (ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo) ou à leur sortie (chancelier allemand Angela Merkel). Russie est en déclin et blâme les États-Unis et l’Occident pour ses malheurs.

Alors même que le monde est aux prises avec sa pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, certains risques sont plus puissants, plus meurtriers et susceptibles de changer le cours de la politique mondiale. Ce sont les principaux risques du groupe Eurasia pour 2021, la prévision annuelle de la société des dix plus grandes menaces pour les trajectoires des nations, de la politique mondiale, des industries et des institutions. Dévoilé chaque année en janvier, Top Risks aide les investisseurs, les entreprises et le public à anticiper et à répondre aux opportunités où qu’ils investissent ou font des affaires. Le rapport est co-écrit par le président du groupe Eurasia Ian Bremmer et président Cliff Kupchan.

Le risque n ° 1 pour 2021 est «46 *» – l’ouverture d’une ère dans laquelle l’occupant de la Maison Blanche est considéré comme illégitime par environ la moitié du pays. Donald Trump le refus d’accepter le résultat d’une élection qu’il déclare avoir été volée est unique dans l’histoire américaine, soulignant à quel point l’Amérique est divisée – et le restera.

« Une superpuissance déchirée au milieu ne peut pas retourner aux affaires comme d’habitude », écrivent Bremmer et Kupchan. « Et quand le pays le plus puissant du monde est si divisé, tout le monde a un problème. La récession géopolitique – et notre monde G-Zero – va s’aggraver en conséquence. »

« L’Amérique d’abord » Président.

Les autres principaux risques dans le rapport incluent l’impact continu de la pandémie de coronavirus, le changement climatique, le conflit américano-chinois, les données et la cybersécurité, et les différentes menaces auxquelles sont confrontés dinde, la moyen-Orient, L’Europe , et Amérique latine. Le rapport comprend également plusieurs «harengs rouges» – des problèmes qui, malgré l’attention des médias, ne sont pas susceptibles de constituer des menaces importantes ou de provoquer une instabilité dans l’année à venir.

Top Risks a une feuille de route impressionnante pour être à la fois précoce et précis dans ses prédictions. Le rapport 2020 Top Risks d’Eurasia Group, par exemple, a correctement prédit une élection contestée aux États-Unis comme son risque n ° 1.

Bremmer et Kupchan organiseront une conférence de presse officielle aujourd’hui, 4 janvier, à 10 h 30 HNE/15h30 GMT pour discuter des risques et répondre aux questions. Pour participer, veuillez vous inscrire ici.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des dix principaux risques pour 2021. Cliquez ici pour consulter le rapport complet.

PRINCIPAUX RISQUES 2021

Quand le pays le plus puissant du monde est aussi divisé que les États Unis C’est maintenant que la récession géopolitique de G-Zero va certainement s’aggraver. Le monde a besoin du leadership et de la coopération qu’une superpuissance engagée et fonctionnant bien peut aider à fournir, car, tout comme la réponse des soins de santé à la pandémie de coronavirus a défini 2020, la réponse économique à ses dommages durables définira 2021.

# 1 à 46 *

Après une victoire de Trump en 2016 que de nombreux démocrates croient Russie l’a aidé à gagner, le mandat de Biden ouvre l’ère de la présidence astérisque, une époque où chaque occupant du bureau ovale est considéré comme illégitime par environ la moitié du pays – et les législateurs que les sceptiques électoraux envoient au Congrès. La plupart des risques ici sont domestiques, mais les conséquences d’une polarisation extrême pour la légitimité démocratique s’étendent bien au-delà des frontières américaines. En dehors d’une volonté partagée de contenir Chine, Républicains et Démocrates seront en désaccord brutal – les uns avec les autres et entre eux – sur les objectifs de la politique étrangère américaine. En outre, la taille de la base de Trump et l’élargissement de cette base pour inclure davantage d’électeurs minoritaires, laissent les alliés et les partenaires potentiels se demander si le prochain « L’Amérique d’abord« le président et la politique étrangère ne sont plus qu’à quatre ans.

# 2 – Long Covid

En 2021, les symptômes persistants de Covid-19 menaceront non seulement des vies, mais aussi la stabilité politique et l’économie mondiale. Les pays du monde entier auront du mal à respecter des échéanciers de vaccination ambitieux, et la pandémie laissera un héritage de dettes élevées, de travailleurs déplacés et de perte de confiance. La distribution de vaccins divisera les nantis des démunis, à la fois à l’intérieur et entre les nations, alimentant la colère contre les titulaires et les troubles publics dans de nombreux pays. Certains marchés émergents connaîtront un resserrement de la dette cette année. Avec la hausse de l’inflation et des coûts d’emprunt, ils auront beaucoup moins de place qu’aux États-Unis et L’Europe  pour amortir le coup économique de Covid.

# 3 – Climat: Net Zero rencontre G-Zero

La politique climatique passera du terrain de jeu de la coopération mondiale à l’arène de la concurrence mondiale. À travers une gamme de technologies propres, De la Chine une approche de politique industrielle de longue date sera désormais confrontée à une poussée climatique beaucoup plus agressive Washington. Certaines parties de la chaîne d’approvisionnement en énergie propre seront confrontées à des pressions de bifurcation comme celles observées dans la 5G. La pression pour des objectifs d’émissions nettes nulles créera d’énormes opportunités pour les capitaux privés, en particulier le pool croissant de dollars et d’euros environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais les gagnants et les perdants seront déterminés aussi souvent par des facteurs politiques que par les forces du marché.

# 4 – Les tensions américano-chinoises s’élargissent

Un désir partagé en Washington et Pékin pour la stabilité aux États-UnisChine Les relations atténueront brièvement les tensions à la une, mais l’intensification de la diplomatie des vaccins et de la concurrence climatique et technologique se combinera avec des frictions de longue date dans d’autres domaines pour compliquer davantage leur rivalité. Désaccords sur le commerce, Hong Kong, Taïwan, et la mer de Chine méridionale se prolongera jusqu’en 2021. Collectivement, ces points de différend augmenteront le risque d’erreurs de calcul et d’escalade vers la crise.

# 5 – Calcul des données mondiales

Un ralentissement ou un arrêt de la libre circulation des données sensibles à travers les frontières augmentera les coûts pour les entreprises et perturbera les applications populaires et les modèles commerciaux Internet. Ce risque commence avec les États-Unis et Chine, mais cela ne s’arrête pas là. Alors même que les révolutions de la 5G et de l’IA basées sur les données prennent de l’ampleur, d’autres gouvernements soucieux de savoir qui accède aux données de leurs citoyens – et comment – éroderont les fondations de l’Internet mondial ouvert. Les modèles commerciaux de l’IA et d’autres secteurs technologiques innovants en souffriront. Les interdictions d’applications et d’autres problèmes entraveront la coopération mondiale sur les problèmes de santé publique et de climat.

# 6 – Cyber ​​point de basculement

Il n’y a pas de facteur unique qui augmente le risque d’une catastrophe majeure dans le cyberespace en 2021. Le domaine numérique, où n’importe quel ordinateur ou smartphone peut devenir un point d’entrée pour les pirates et les États-nations, et les criminels agissent avec une impunité relative, est trop imprévisible pour cela. . Au lieu de cela, une combinaison de risques à faible probabilité mais à fort impact et de tendances technologiques inexorables fera de 2021 l’année où le cyber conflit crée un risque technologique et géopolitique sans précédent dans le cyberespace.

# 7 – (dehors dans le) froid dinde

Recul économiques en 2021 et Turquie La mauvaise réponse de Covid laissera le président Recep Tayyip Erdogan lutter pour reconquérir les électeurs déçus par son règne de deux décennies. Ces dynamiques attiseront les tensions sociales, provoqueront une répression contre l’opposition et encourageront Erdogan à lancer davantage d’aventures de politique étrangère pour alimenter le nationalisme et distraire ses partisans. Mais cette année, Turquie le président n’aura pas d’amis internationaux pour le protéger des conséquences.

# 8 – moyen-Orient – un faible niveau d’huile fait des ravages

Pays producteurs d’énergie du moyen-Orient et Afrique du Nord fait face à un effondrement de la demande mondiale d’énergie en 2020 qui a laissé les gouvernements Algérie à L’Iran avec moins d’argent liquide dans leurs coffres, alors même que la pandémie a rendu les citoyens malades et affaibli les économies. 2021 sera pire, car les prix de l’énergie resteront bas. Beaucoup de ces gouvernements réduiront leurs dépenses, endommageant les secteurs privés vulnérables et alimentant le chômage. Les réformes ralentiront et les protestations s’intensifieront.

# 9 – L’Europe  après Merkel

Angela Merkel le départ plus tard cette année après 15 ans en tant que chancelier entraînera le principal risque du continent en 2021. L’Europe  fait face à une gueule de bois économique des restrictions de verrouillage intensifiées dans plusieurs pays, et Merkel ne sera pas là pour encourager la flexibilité dans la réponse multilatérale. Sans le dirigeant allemand pour servir de négociateur fort et neutre, les efforts diplomatiques pour résoudre les différends énergétiques et territoriaux en Méditerranée orientale auront du mal, tout comme le processus de l’ONU à résoudre. Chypre problèmes. La position de l’UE deviendra plus belliciste à mesure que France pousse davantage d’États membres à se montrer durs avec dinde, augmentant les chances de rupture diplomatique.

#dix – Amérique latine déçoit

Gouvernements en Amérique latine font face à des versions intensifiées des redoutables problèmes politiques, sociaux et économiques auxquels ils étaient confrontés avant la pandémie. Il n’y aura pas de vaccination à grande échelle jusqu’à la fin de l’année, et les pays sont mal placés pour faire face à une autre vague Covid avant cette date. Les pressions politiques et économiques s’intensifieront à mesure que Argentine et Mexique tenir des élections législatives en 2021 et les électeurs Chili, Equateur, et Pérou voter pour le président.

HARENGS ROUGES

Les amis de Trump en difficulté – des dirigeants amis de Trump tels qu’Erdogan, Brésil Jair Bolsonaro, le Royaume-Uni Boris Johnson, et Israël Binyamin Netanyahu s’engagera avec le nouveau président américain là où ils le pourront.

Techlash aux États-Unis – Les législateurs américains ne déclareront pas la guerre aux entreprises technologiques qui contribuent à restaurer la croissance post-pandémique.

Affrontement Iran-États-Unis – Liens entre les États-Unis et L’Iran ne sera ni aussi productif ni aussi destructeur que beaucoup le craignent.

***

