Euphorique il y a deux ans, le mouvement anti-avortement américain est aujourd’hui divisé et inquiet à l’approche des élections

Il y a à peine deux ans, les principaux militants anti-avortement étaient euphoriques lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé la loi sur l’avortement. Décision Roe c. Wade de 1973mettant ainsi fin au droit national à l’avortement.

A l’approche de l’élection présidentielle, leur mouvement est désuni et inquiet. Dans leurs propres rangs, on s’interroge et on se montre du doigt, et on craint que le jour du scrutin ne prouve une nouvelle fois que leur cause est largement impopulaire.

Michael New, un opposant à l’avortement qui enseigne la recherche sociale à l’Université catholique d’Amérique, a donné un aperçu de l’évolution du mouvement depuis l’arrêt Roe en juin 2022.

« Les choses ne se sont pas forcément déroulées comme nous l’espérions », a-t-il écrit dans un courriel à l’Associated Press. « Les dirigeants pro-vie ont certainement le sentiment que nous aurions dû mettre en place un plan d’action post-Roe plus solide. »

« Je rappelle toujours à mes collègues pro-vie qu’on ne nous a jamais promis une voie facile vers la victoire », a-t-il ajouté. « Il y aura certainement des revers et des déceptions en cours de route. »

L’une des principales raisons de cette méfiance est la récente série d’échecs du mouvement anti-avortement sur les mesures de vote liées à l’avortement dans sept États, dont les conservateurs Kansas et Kentucky. Neuf autres États envisageront d’amender la Constitution consacrer le droit à l’avortement Lors des élections du 5 novembre, les opposants à l’avortement ont tenté diverses solutions dans plusieurs États de l’Arizona, du Colorado, de la Floride, du Maryland, du Missouri, du Montana, du Nebraska, du Nevada et du Dakota du Sud. stratégies infructueuses pour bloquer les mesures.

« Les pro-vie ne portent pas de lunettes roses ; nous savons que nous avons une tâche énorme devant nous », a déclaré à l’AP Carol Tobias, présidente de National Right to Life. « En raison des sommes colossales investies dans les mesures de vote par les alliés de l’industrie de l’avortement et du Parti démocrate, c’est une bataille difficile. »

« Nous allons continuer à sensibiliser les gens, à les sensibiliser aux conséquences catastrophiques de l’adoption de ces mesures », a-t-elle ajouté. « Je n’ai pas constaté de baisse d’énergie ni de perte de détermination chez les partisans de la vie. »

Le Texas fait partie des États gouvernés par les républicains qui ont promulgué interdiction quasi totale de l’avortement. Pourtant, à l’échelle nationale, le président de Texas Right to Life, John Seago, a déclaré que le mouvement anti-avortement « traverse actuellement un chapitre critique ».

« Suite à une victoire juridique historique, nous avons réalisé que même si nous avions bénéficié de victoires législatives et juridiques massives au cours de la dernière décennie, l’opinion publique n’avait pas suivi la même trajectoire », a-t-il ajouté.

Troy Newman, qui dirige le groupe anti-avortement Operation Rescue, a récemment publié un article d’opinion en ligne attaquant le mouvement dont il fait partie depuis 25 ans.

« Le vent a tourné et le message pro-vie est désormais considéré comme un handicap politique qui pourrait empêcher le retour victorieux du président Trump à la Maison Blanche », écrit Newman.

« Après avoir évalué les terribles erreurs commises par le mouvement pro-vie au cours des dernières années, je ne peux que conclure que c’est de notre faute », a écrit Newman. « Nous avons eu plus de 50 ans pour changer la position de la culture sur l’avortement, mais nous avons échoué lamentablement. »

Dans une interview accordée à l’AP, Newman a imputé la responsabilité de cette situation difficile à ses propres rangs, affirmant que certains leaders anti-avortement auraient dû être plus catégoriques sur leurs positions. « Nous perdons dès que nous cessons de nous concentrer sur les bébés », a-t-il déclaré.

Kristan Hawkins, dirigeante de Students for Life of America, a suggéré par courrier électronique que les opinions de Newman n’étaient pas adaptées à l’ère post-Roe. Elle a déclaré que les étudiants de son organisation acceptaient les défis d’un terrain de jeu état par état.

Mais elle a reconnu l’ampleur des défis.

« Je crois en fait que la plus grande menace vient de nous-mêmes – de nos mentalités – ce qui conduira à une diminution du recrutement, de la formation et de la mobilisation de notre armée populaire d’amour », elle a écrit récemment dans le journal conservateur Townhall.

« Regardez les difficultés auxquelles nous sommes confrontés cet automne avec plusieurs référendums tardifs sur l’avortement », a-t-elle ajouté. « La plupart d’entre eux seront probablement une perte politique pour notre mouvement car, dans la plupart des États, il n’existe pas de mouvement politiquement sophistiqué, organisé et bien financé à l’échelle de l’État. »

Hawkins a également reconnu la colère de certains militants anti-avortement face à la rhétorique incohérente sur l’avortement provenant du ticket présidentiel républicain de l’ancien président Donald Trump et de son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance.

« Je ne suis pas ici pour présenter des excuses à la Campagne et à ses erreurs de calcul politiques, qui nous divisent et pourraient très bien conduire à sa défaite », a écrit Hawkins.

Trump a nommé les membres de la Cour suprême qui ont joué un rôle crucial dans l’annulation de l’arrêt Roe et a qualifié cette décision de « belle à observer » alors que plusieurs États prenaient des directions différentes. Il a été évasif quant à savoir s’il opposerait son veto à une décision de la Cour suprême. interdiction fédérale de l’avortement si le Congrès en approuvait un ; son approche « laissez les États s’en charger » traduit l’acceptation de la carte actuelle en patchwork dans laquelle l’avortement est largement disponible dans au moins la moitié des États.

Admissible au vote en Floride, Trump a critiqué une nouvelle loi d’État jugée trop restrictive interdire l’avortement après les six premières semaines de grossesse. Mais il a dit qu’il le ferait voter contre la mesure de référendum cela rendrait l’avortement légal jusqu’à la viabilité du fœtus.

Le soutien de Trump à une solution État par État a été un facteur dans la décision de Charles Camosy, un universitaire catholique anti-avortement, de déclarer qu’il se sent désormais politiquement éloigné.

« Le Parti républicain a rejeté notre point de vue. Les démocrates présentent un candidat ( Kamala Harris ) qui a fait du droit à l’avortement une pièce maîtresse de sa campagne », a récemment écrit Camosy, professeur de sciences humaines médicales à la faculté de médecine de l’université Creighton, dans The Atlantic.

« Les pro-vie – ceux qui croient que la protection des vies vulnérables et à naître devrait être une priorité politique majeure – ne correspondent plus à aucun des deux grands partis politiques. »

Dans une interview, Camosy a déclaré que les partisans du droit à l’avortement étaient mieux préparés à l’ère post-Roe que leurs adversaires.

« Ils étaient bien financés, ils ont développé des relations clés avec les médias », a déclaré Camosy, tandis que certaines législatures contrôlées par les républicains – à son avis – sont allées trop loin avec des interdictions strictes de l’avortement.

« Je vois ce moment comme une opportunité », a écrit Camosy dans The Atlantic. « Pro-vie 3.0 doit accueillir des personnes issues de divers horizons politiques et stratégiques, œuvrant à la fois pour la justice prénatale et le soutien social aux femmes et aux familles. »

D’autres militants anti-avortement ont renoncé avec force à Trump, notamment les dirigeants d’End Abortion Ohio.

« Nous appelons les électeurs américains craignant Dieu à retenir leurs votes pour Trump jusqu’à ce qu’il fasse preuve d’un véritable repentir pour sa position pro-avortement », a déclaré le directeur exécutif du groupe, Nicholas Kallis.

Cependant, le président d’Ohio Right to Life, Mike Gonidakis, encourage le soutien à Trump.

« Une grande majorité de nos membres à l’échelle de l’État soutiennent absolument le président Trump et pensent qu’il ferait progresser la protection de la vie au niveau fédéral… plus que ne le ferait une administration Kamala », a-t-il déclaré. « C’est loin d’être le cas. »

D’autres leaders anti-avortement ont fait des calculs similaires.

Un exemple : en avril dernier, Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, a déclaré qu’elle était « profondément déçu » dans la volonté de Trump de laisser la politique d’avortement aux États.

Ces jours-ci, dans une démarche potentiellement bénéfique pour Trump, le groupe prévoit un programme de sensibilisation des électeurs de 92 millions de dollars dans les États clés, décrivant Harris et d’autres candidats démocrates comme des « extrémistes » sur l’avortement.

« Il est impératif que le mouvement pro-vie s’unisse et se mobilise pleinement pour vaincre cette menace », a déclaré Dannenfelser.

Parmi ceux qui soutiennent Trump, on trouve Frank Pavone, qui continue de diriger Priests for Life malgré son statut de défroqué en 2022 après s’être disputé avec son évêque au sujet de ses activités politiques anti-avortement et partisanes.

« Trump a attiré beaucoup plus de gens qu’il n’en a aliénés », a déclaré Pavone par courriel. « Ses déclarations ont atténué l’efficacité des avertissements alarmistes des démocrates selon lesquels les républicains interdiront tous les avortements. »

___

La couverture de la religion par l’Associated Press reçoit le soutien de l’AP collaboration avec The Conversation US, avec le financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seule responsable de ce contenu.