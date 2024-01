‘Euphoria’ : tout ce que nous savons sur la saison 3 | Divertissement

Cela fait un moment depuis Euphorie a diffusé sa deuxième saison, mais les fans devront attendre encore un peu pour rejoindre Rue (Zendaya) et l’équipage de retour à HBO alors que l’arrivée de la saison 3 se profile dans un avenir quelque peu lointain.

En attendant le troisième chapitre de Sam LevinsonLe drame pour adolescents de , nous décomposons ci-dessous tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand est-ce que Euphorie Première de la saison 3 ?

Il n’y a pas de date de première officielle pour EuphorieC’est encore la troisième saison, mais selon le président-directeur général de HBO & MaxCasey Bloys, la série ne sera pas de retour à l’écran avant au moins 2025. Initialement, la série devait arriver en 2024, mais le calendrier initial de la production a été décalé en raison de retards liés à la grève.

La saison 3 sera-t-elle EuphorieC’est le dernier ?

Dans une interview avec Variété, Bloys a déclaré: “De toute évidence, les acteurs sont tous devenus des stars, ce que vous aimez voir – et Zendaya est évidemment une grande star de cinéma… Il y a donc une réalité pratique à cela.” Mais, selon Bloys, cela dépend vraiment de Levinson, qui est à la tête de la série en tant que créateur, scénariste et réalisateur. “Il est en train d’écrire la saison 3 en ce moment, et nous lui laissons le soin d’avoir ces conversations sur ce qu’il veut faire”, a-t-il ajouté.

Pour qui reviendra Euphorie Saison 3?

Aucune nouvelle officielle du casting n’a été annoncée pour le moment, mais les plus susceptibles de revenir pour le troisième chapitre incluent Zendaya dans le rôle de Rue, Chasseur Schäfer comme Jules, Sydney Sweeney comme Cassie, Jacob Elordi comme Nate, Maud Apatow comme Lexi, Alexa Demie comme Maddy, Austin Abrams comme Ethan, et Tempête Reid comme Gia entre autres.

Ancienne star Barbie Ferreiraqui jouait Kat, a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour la saison 3 en août 2022, et Nuage Angusqui jouait le rôle de l’adorable trafiquant de drogue Fezco, est décédé en 2023, confirmant son absence de la saison.

Que sera la saison 3 de Euphorie Porter sur?

On ne sait pas exactement quel sera le scénario de la troisième saison d’Euphoria, mais étant donné que plus de deux ans se sont écoulés depuis le début de la saison 2, un saut dans le temps pourrait être un moyen d’histoire nécessaire pour expliquer le vieillissement des acteurs en temps réel. De plus, la série devra probablement expliquer l’absence de Cloud, car les téléspectateurs l’ont vu pour la dernière fois être détenu alors que son petit frère Ashtray (Javon « Wanna » Walton) a été abattu par les autorités. Seul le temps nous dira quelle direction l’équipe derrière cette série choisira de prendre.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur la troisième saison à venir de Euphorieet dites-nous ce que vous espérez voir dans la section commentaires ci-dessous.

EuphorieSaisons 1-2, Streaming maintenant, Max

Plus de titres :