Euos 2020: Angleterre contre Allemagne n’était qu’un match de football mais cela ressemblait à une rédemption

L’Angleterre battant l’Allemagne 2-0 mardi soir a déclenché un sentiment d’euphorie collective.

Ce cocktail que l’on boit jusqu’à la lie est fait de joie, de soulagement, de fierté, d’incrédulité et de quelques émotions que l’on peine à nommer.

Et bien sûr, cela a à voir avec ce football glorieux – 55 ans de blessures et tout ça – mais cela a aussi à voir avec la douleur, les traumatismes et les frustrations qui n’ont rien à voir avec le football.

Nous avions besoin de ce moment ! Un moment d’unité nationale, un sentiment partagé de fierté, d’accomplissement et – dites-le – d’extase.

Nous en avons eu envie, nous l’avons désiré et nous l’avons mérité. Nous l’avons mérité.

Nous en avions besoin en tant que nation qui a inventé le beau jeu et qui a sous-performé sur le terrain de football pendant des décennies.

Nous en avions besoin en tant que pays qui subit la pire urgence sanitaire depuis plus de 100 ans.

EUPHORIE NATIONALE

Nous en avions besoin en tant que peuple divisé par un référendum qui a eu lieu il y a plus de cinq ans.

Et – oui, Premier ministre – nous en avions besoin alors que nous commençons à désespérer de la timidité et de l’hypocrisie de ceux qui nous gouvernent.

Nous sommes encore en train de composer avec cette euphorie nationale.

Aussi bon que possible ? Sera-ce encore mieux si l’Angleterre remporte son premier tournoi international de football depuis 1966 ? Avons-nous raison – avons-nous toujours eu raison – d’aimer notre pays et d’avoir de grandes attentes pour notre avenir ?

Cela, nous pouvons le dire avec certitude – nous sommes étourdis de joie, élevés dans la vie elle-même et pas d’humeur à descendre. C’est bien plus qu’un facteur de bien-être.

Dans ma longue vie, je me souviens d’un moment qui se rapproche. Je regardais la finale de la Coupe du monde 1966 – la première dont je me souviens, qui bien sûr m’a gâté pour la vie – avec ma mère.

Et je me souviens de Geoff Hurst sur un plateau de télévision en noir et blanc, se dirigeant vers le but allemand et dans l’histoire juste à la fin des prolongations, juste à la toute fin du plus beau jour de mon enfance.

Et je me souviens de la voix de Kenneth Wolstenholme. Je m’en souviens aussi clairement que s’il me parlait maintenant. « Il y a du monde sur le terrain. . . ils pensent que tout est fini. . . ” Quelque chose s’est terminé et quelque chose a commencé ce jour-là.

Pour mes parents, et nos voisins dans notre rue dans la banlieue d’Essex, et mes tantes et oncles – tous ces hommes et femmes qui se souvenaient de la guerre, soit en la combattant, soit en vivant leur enfance dans le Blitz – la guerre semblait enfin reculer dans le passé.

Pas complètement, jamais complètement pour cette génération, mais tout le traumatisme, la douleur et le sacrifice sont devenus une partie de l’histoire. Et les années 60, dans tout leur Technicolor criard, ont vraiment commencé.

Angleterre-Allemagne en 1966 n’était qu’un match de football. Tout comme l’Angleterre contre l’Allemagne en 2021 n’était qu’un match de football.

Mais il est indéniable qu’ils étaient tous les deux le genre d’événement sportif qui définit l’humeur d’une nation, qui capture quelque chose de réel et de profond sur l’endroit où le pays a été et où il va.

LA DÉCENCE PEUT GAGNER

La rédemption était partout mardi soir. Vous l’avez vu sur le visage des fans – une foule a-t-elle déjà eu l’air aussi délirante de joie? – et vous l’avez vu sur les visages des joueurs. Et vous l’avez vu sur le visage du manager anglais.

Gareth Southgate décent, à la voix douce et sérieuse – un homme d’âge moyen d’âge moyen formé par le souvenir d’avoir raté une pénalité dans ce même terrain il y a 25 ans.

Hollywood n’oserait jamais inventer une histoire aussi déchirante, une histoire de résurrection, une fin aussi heureuse !

Et comme toutes les meilleures histoires, celle-ci était vraie. Ce n’était qu’un match de football, mais c’était l’un de ces événements sportifs qui vous ont fait sentir que la décence peut gagner à la fin, que le travail acharné aura sa récompense, et que la sueur et les larmes et faire de son mieux n’est jamais une perte de temps .

Et cela nous a aussi dit : l’Angleterre peut battre l’Allemagne. Nous n’aurons plus jamais cette appréhension atroce au sujet du véritable vieil ennemi.

Lorsque Jack Grealish est un expert aux cheveux argentés analysant l’Euro 2050 sur un canapé de la BBC avec un Phil Foden chauve avec Alex Scott à la tête, ils riront de la nuit où l’Angleterre a surmonté sa peur de Die Mannschaft – le nom que les Allemands donnent à leur national équipe de football – et secouent leurs têtes ratatinées en s’émerveillant que nous ayons jamais cru qu’ils avaient une sorte de maléfice sur nous. Pas plus.

Ce n’était qu’un match de football, mais c’était la meilleure thérapie au monde. Cela nous a réunis à nouveau après toutes ces années où familles, amis et collègues ont été amèrement divisés sur le Brexit.

Il a permis de rattraper tout ce qui a été perdu et nié au cours des 15 mois de cette pandémie.

En tant que nation et en tant qu’équipe de football, cette victoire 2-0 a guéri certaines de nos blessures et, surtout, nous a donné une soirée en ville comme nous n’en avions pas eu depuis longtemps.

C’était plus que bien. C’était parfait.

Tellement parfait que ce sont les Allemands qui étaient à l’autre bout du fil.

Parfait qu’Harry Kane ait retrouvé sa forme juste au début de la fin des affaires de ce tournoi.

Parfait que Gareth Southgate ait remercié les étoiles qui brillaient dans le ciel de Wembley. Et parfait – tout simplement merveilleux, vraiment – ​​que vous n’ayez pas besoin d’être dans les parages en 1966 pour comprendre la signification de la nuit.

La plupart de ces supporters devenus fous, dans les stades et dans tout le pays, ne se souviendront même pas de l’Euro 1996.

Parce que tout est gravé dans notre mémoire collective. Toute l’agonie et l’extase – principalement l’agonie – des 55 dernières années font partie de notre histoire nationale pour toujours.

Quel que soit votre âge, le poids de toute cette histoire est ce que vous avez ressenti lorsque vous fêtiez le mardi soir.

Nous avons été renversés en tant que nation. Nous avons été battus par les Allemands à chaque match de football qui a compté pour toute ma vie.

Nous avons subi la colère d’une UE en colère et aigrie au cours des cinq dernières années et il est possible que nous devions la supporter pour toujours. Nous avons vu nos politiciens les plus aimés nous laisser tomber.

Nos membres de la famille royale les plus populaires nous informent que nous sommes des fanatiques racistes. Nous avons été amenés à nous sentir mal dans notre peau, notre histoire, notre nation.

Jusqu’à mardi soir. Jusqu’à ce que nous battions l’Allemagne deux à zéro. Ce n’était qu’un match de football, honnêtement.

Mais ces 90 minutes vertigineuses, glorieuses et mordantes nous ont donné la permission d’aimer à nouveau notre pays.