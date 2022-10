Euh, tu penses ? ! Khloe Kardashian rassemble enfin la force d’appeler son tricheur régulier Tristan Thompson un « menteur »

Ils doivent être des cochons volants qui se battent en boule de neige en enfer en ce moment, car on dirait presque que Khloe Kardashian a enfin repris ses esprits à propos de Tristan Thompson.

Selon TMZ, Khloe a parlé de la façon dont elle a été et est probablement encore traitée par son papa bébé baller. Dans un épisode récent de The Kardashians sur HULU, il y a une scène très méta où la famille assiste à une projection publique de l’émission et Tristan apparaît à l’écran pour parler de la façon dont il veut agrandir sa famille avec Khloe.





En voyant son visage, vous entendez Khloe crier, “MENTEUR !!!” Dans le confessionnal, Khloe raconte comment elle a cru tout ce qu’il disait juste pour découvrir qu’il lui vendait “un pot de s #! t”

Écoute, admettre que tu as un problème est la première étape. C’est peut-être le début de Khloe prenant la perruque, le nez rouge et les grosses chaussures et mettant la vie de clown derrière elle. Cela dit, si elle choisit de rester sur le parcours du cirque du soleil, nous accepterons volontiers le trafic du site que sa quête du Next Top Harlequin de l’Amérique apporte chaque mois.