Eugenio Scalfari meurt; a fondé le journal italien La Repubblica

Eugenio Scalfari, un ancien homme d’État du journalisme italien qui a contribué à façonner le débat politique et la vie civique en Italie pendant des décennies en tant que fondateur et rédacteur en chef de longue date de La Repubblica, l’un des principaux journaux du pays, est décédé le 14 juillet à Rome. Il avait 98 ans. La cause n’était pas immédiatement disponible. La mort de M. Scalfari a été rapportée par La Repubblica et annoncée par des responsables, dont le Premier ministre Mario Draghi, qui a déclaré dans un communiqué que son « décès… laisse un trou béant dans la vie publique de notre pays ».

« La clarté de sa prose, et la profondeur de ses analyses [and] le courage de ses idées accompagne les Italiens depuis plus de 70 ans », a ajouté Draghi, décrivant les commentaires de M. Scalfari comme une « lecture essentielle ».

Pendant près d’un demi-siècle, les kiosques à journaux à travers l’Italie ont diffusé La Repubblica, le quotidien de gauche que M. Scalfari a fondé avec l’éditeur Carlo Caracciolo en 1976. Basé à Rome, il est devenu un concurrent arriviste du Corriere della Sera, dépassant parfois le quotidien milanais plus guindé en circulation avec son format tabloïd éclaboussant et sa sensibilité moderne.

M. Scalfari, qui avait auparavant aidé à fonder le magazine d’information italien L’Espresso, a été rédacteur en chef de La Repubblica pendant ses deux premières décennies. Il a continué à écrire une chronique dominicale hebdomadaire jusqu’à peu de temps avant sa mort, devenant même connu des concurrents comme « le doyen de notre profession », écrit le journaliste Aldo Cazzullo dans un hommage publié par le Corriere après la mort de M. Scalfari.

La Repubblica a changé la presse écrite italienne en aidant à populariser le format tabloïd, qui offrait aux lecteurs une alternative à la mise en page grand format plus traditionnelle.

Sous la direction de M. Scalfari, il a également offert une nouvelle vision politique, avec une couverture et des commentaires qui cherchaient à réorienter la gauche politique italienne loin du communisme et vers une plus grande adhésion au libéralisme tel qu’il était pratiqué en Occident. Ezio Mauro, qui a succédé à M. Scalfari en tant que rédacteur en chef de La Repubblica, l’a décrit dans une interview comme un “grand innovateur” qui croyait qu’avec l’aide de l’échange d’idées robuste dans les pages d’un journal, “l’Italie pourrait changer”.

En plus d’offrir aux lecteurs une couverture élargie de la politique et des événements de la journée, M. Scalfari a abandonné le style académique désuet des critiques de livres de journaux et a plutôt proposé des discussions animées sur la culture et la littérature. Il a recruté des contributeurs dont Italo Calvino, un journaliste, romancier et essayiste qui était l’un des écrivains italiens les plus éminents du XXe siècle, ainsi qu’un ami intime de sa jeunesse.

M. Scalfari est né le 6 avril 1924 à Civitavecchia, une ville côtière près de Rome. Il a passé une partie de son éducation à Sanremo, près de la frontière française sur la mer Ligure, où son père dirigeait un casino et où M. Scalfari a rencontré Calvino.

M. Scalfari a grandi sous la dictature fasciste de Benito Mussolini, arrivé au pouvoir deux ans avant sa naissance. Des années plus tard, rappelant l’endoctrinement auquel étaient soumis les jeunes de sa génération, il dit avoir été attiré par les promesses grandioses de Mussolini d’un Empire romain ressuscité.

Un groupe universitaire fasciste a expulsé M. Scalfari de ses rangs, selon un récit de La Repubblica, après avoir publié un commentaire critiquant la direction du parti. Pour l’humilier pour sa transgression, d’autres membres ont retiré l’insigne fasciste de son uniforme. L’incident a marqué le début d’une transformation politique qui a amené M. Scalfari au cœur de la vie italienne.

Il a écrit pour des magazines tels qu’Il Mondo et L’Europeo avant d’aider à fonder L’Espresso en 1955. Il a également été rédacteur en chef de L’Espresso de 1963 à 1968. Le magazine a été largement remarqué en 1967, lorsqu’il a révélé que Gen. Giovanni De Lorenzo, l’ancien chef du contre-espionnage italien, avait comploté un coup d’État manqué trois ans plus tôt.

M. Scalfari a ensuite dirigé la maison d’édition L’Espresso avant de fonder La Repubblica, qui a été vendue au groupe d’édition de l’industriel Carlo De Benedetti en 1989.

Dans ses chroniques hebdomadaires, largement lues dans toute l’Italie, M. Scalfari a exploré des sujets allant de l’économie à la philosophie en passant par la religion, ou son absence. Il était athée mais cultivait une amitié inhabituelle et parfois déconcertante avec le pape François.

À plusieurs reprises, rendant compte de leurs rencontres, M. Scalfari a attribué au pape des déclarations que le Vatican a ensuite démenties que le pontife avait faites. Plus particulièrement, M. Scalfari a affirmé en 2018 que François lui avait dit que “l’enfer n’existe pas”, une affirmation qui s’écarterait radicalement du catéchisme catholique.

Le Vatican a décrit la déclaration comme “le fruit” de la “reconstruction” de M. Scalfari. M. Scalfari a concédé qu’il ne prenait pas de notes et qu’à son âge — il avait 93 ans à l’époque — il pouvait faire des « erreurs ».

En Italie, un journaliste du New York Times a écrit dans un reportage sur le contretemps : « M. Scalfari personnifie un style impressionniste du journalisme italien, répandu dans sa couverture du Vatican, de la politique et de bien d’autres choses, dans lequel l’essentiel est plus important que le verbatim, et l’esprit plus grand que la lettre.

Selon le point de vente en ligne officiel de Vatican News, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que le pape François avait « douloureusement [learned] du décès de son ami. Il conserve avec tendresse le souvenir des rencontres – et des conversations significatives sur les questions ultimes de l’homme – qu’il a eues avec lui au fil des ans.

M. Scalfari a été marié deux fois, d’abord avec Simonetta De Benedetti et plus tard avec Serena Rossetti. Il avait deux filles de son premier mariage, Enrica et Donata, mais une liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

Dans sa couverture médiatique, La Repubblica sous M. Scalfari a établi une tradition éditoriale qui l’a amenée à devenir un antagoniste en chef du gouvernement de droite de Silvio Berlusconi, le magnat des médias italiens qui a servi un total de neuf années de scandales en tant que Premier ministre. entre 1994 et 2011.

Mais même Berlusconi a fait l’éloge de M. Scalfari à sa mort, écrire sur Twitter qu’il “ne pouvait que le reconnaître comme un grand éditeur et journaliste, que j’ai toujours admiré pour son dévouement et sa passion pour son travail”.