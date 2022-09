Cependant, elle a gaspillé deux points de set et a laissé Bouchard revenir dans le set. La Canadienne, classée dans les 900 maintenant et sur une piste de retour, a utilisé son expérience pour rebondir et niveler à 5 partout.

Thandi a bien servi et le coup droit, son point fort, a aidé à gagner des points de manière constante dans le deuxième set avant que des erreurs ne se glissent dans son jeu et ne la voient abandonner l’avantage qu’elle avait acquis avec un jeu entreprenant.

De 2 à 2, l’Indien de 24 ans a remporté trois matchs d’affilée et semblait prêt à pousser le match dans le jeu décisif. Elle a obtenu la pause bien méritée au cinquième match pour prendre les devants et a semblé aux commandes avant de perdre l’intrigue.

Bouchard n’a pas été dérangé pendant une grande partie du premier set et semblait prêt à s’enfuir avant que l’Indian No.2 ne se défende et remporte deux matchs. L’incohérence a coûté à Thandi alors que l’ancien numéro 5 mondial canadien a clôturé le set 6-2.

: Simples (2e tour) : Nao Hibino (Japon) a battu Qiang Wang (Chine) 6-2, 6-3 ; Linda Fruhvirtova (Cze) a battu Rebecca Peterson (Suède) 6-4, 6-2 ; Eugénie Bouchard (Canada) a battu Karman Kaur Thandi (Inde) 6-2, 7-6.

Doubles : Anastasia Gasanova et Oksana Selekmeteva ont battu Ankita Raina et Rosalie Van Der Hoek 6-1, 6-4 ; Arianne Hartono et Olivia Tjandrammulia ont battu Astra Sharma (Australie) et Ekaternina Yashina 6-3, 6-1 ; Gabriela Dabrowski (Canada) et L Stefanie (Brésil) (X1) ont battu Despina Papamichail et Katie Swan 6-4, 6-1.