Eugène Prigojine : Un test génétique confirme que le patron de Wagner a été tué dans un accident d’avion, selon une enquête russe | Nouvelles du monde

Le patron de Wagner, Eugène Prigojine, a été confirmé mort par la Russie après le crash de l’avion dans lequel il voyageait au nord de Moscou.

À la suite de ce qu’elle a qualifié d’examens génétiques, la commission d’enquête russe a confirmé l’existence de 10 personnes nommées par le conseil de l’aviation. comme si j’étais à bord du jet écrasé avait décédé.

« Dans le cadre de l’enquête criminelle sur l’accident d’avion dans la région de Tver, des examens de génétique moléculaire ont été réalisés », indique le communiqué.

En savoir plus: Le président Zelensky rend hommage aux trois pilotes tués dans une collision

« D’après leurs résultats, l’identité des 10 morts a été établie, elles correspondent à la liste figurant sur la feuille de vol. »

Parmi eux, le chef mercenaire Prigojine et son bras droit, Dmitri Outkine, Les autorités civiles russes l’ont déclaré peu après l’accident de mercredi.

Il n’a partagé aucun détail du test et la confirmation du décès de l’homme de 62 ans n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Prigozhin a fondé la société militaire privée Wagner, dont les combattants ont été les plus efficaces pour la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

L’analyste militaire de Sky, Sean Bell, a déclaré : « Il est largement admis que le Kremlin est responsable de l’abattage de l’avion, et nous devons donc être un peu sceptiques quant au processus suivi ici, car il semble plutôt que la conclusion ait été tirée ». été écrit avant qu’ils aient réellement mené l’enquête.

« Le président Poutine aurait l’air incroyablement faible si Prigojine se présentait quelque part avec une perruque sur une île des Caraïbes. Cela l’affaiblirait complètement.

« Il n’est donc pas très surprenant que Poutine ait tenté de prouver qu’Evgueni Prigojine ne constitue plus une menace. Poutine l’a traité sommairement et a publié la preuve dans les médias. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:06

Un avion russe s’écrase près de Moscou



En savoir plus:

Poutine a pris soin de ne pas faire de Prigojine un martyr – mais son héritage perdurera | Analyse

Poutine a soulevé Prigojine et semble maintenant l’avoir détruit

Wagner est susceptible de muter et de se transformer, mais il se conformera une fois de plus à la volonté de Poutine

L’accident s’est produit quelques mois après qu’il ait mené une courte mutinerie contre les hauts gradés de l’armée russe en juin.

Le président russe Vladimir Poutine – dont Prigojine était autrefois un proche confident – ​​l’a qualifié de « traître » après l’échec de la mutinerie.

Il était devenu un critique virulent du ministère russe de la Défense et des principaux généraux russes dans leur gestion de l’invasion au cours des derniers mois.

La rébellion a pris fin lorsque le président biélorusse Alexandre Loukachenko est intervenu pour négocier un accord, Prigozhin acceptant de s’installer en Biélorussie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:57

Qui pourrait devenir le nouveau patron de Wagner ?



Ce qui s’est passé?

Un avion privé Embraer Legacy voyageait de Moscou à Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé.

Les autorités russes ont déclaré qu’il n’y avait aucun survivant.

L’agence de presse publique russe TASS a rapporté que sept passagers et trois membres d’équipage se trouvaient à bord de l’avion Embraer et ont tous été tués.

Selon Reuters, ils auraient assisté à une réunion avec des responsables du ministère russe de la Défense.

Une chaîne Telegram affiliée au groupe Wagner a déclaré que Prigojine avait été tué dans l’accident d’avion. Il le qualifiait de héros et de patriote mort aux mains de personnes non identifiées qualifiées de « traîtres à la Russie ».

L’avion s’est écrasé près du village de Kuzhenkino Tver.

Les analystes et commentateurs occidentaux ont largement suggéré que le président Poutine aurait pu ordonner l’assassinat de Prigojine, bien qu’aucune preuve n’ait été présentée.

S’exprimant vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a déclaré que de telles suggestions étaient « un mensonge absolu », avant d’ajouter que « l’emploi du temps chargé » de son patron pourrait l’empêcher d’assister aux funérailles.