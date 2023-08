Eugène Prigojine : le « boucher de Poutine » qui a juré de « détruire quiconque » s’opposerait à la rébellion de Wagner | Nouvelles du monde

De vendeur de hot-dogs sur un marché aux puces à chef d’un groupe de mercenaires à l’origine d’une mutinerie contre l’armée russe, l’ascension d’Evgueni Prigojine est loin d’être ordinaire.

Ancien détenu qui a passé une grande partie de sa jeune vie derrière les barreaux, il a fait une ascension fulgurante et s’est finalement rapproché de Vladimir. Poutine.

Il s’est même mérité le surnom de « chef de Poutine » en raison de son activité de restauration liée au Kremlin.

Mais c’est sa création du groupe de mercenaires Wagner qui a fait de lui un acteur clé du Kremlin – et un homme recherché dans le monde entier après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Son éphémère révolte contre les dirigeants russes était la plus grande menace intérieure pour Poutine depuis son arrivée au pouvoir. Les retombées ont précipité une chute vertigineuse du pouvoir pour Prigozhin – et maintenant sa mort possible.

Mais qui est Prigojine?

Crime et hot-dogs

Né en 1961 dans la ville de Leningrad – aujourd’hui Saint-Pétersbourg, Prigozhin a connu des débuts difficiles dans la vie, perdant son père très jeune.

Il s’est tourné vers le crime au cours de son adolescence, d’abord le vol, mais a rapidement dégénéré en crimes plus graves. Il a été emprisonné pendant 12 ans, à l’âge de 20 ans, en 1981 après avoir été reconnu coupable de vol et de fraude.

« Prigozhin est un ancien escroc, c’était un voyou », selon Samantha de Bendern, de l’Institut royal des affaires internationales.

Elle a déclaré à Sky News : « Il a été emprisonné dans les années 1980 pour avoir agressé une femme dans la rue. Il a passé de nombreuses années dans le système pénitentiaire de l’Union soviétique. »

Prigozhin a été gracié en 1988 et libéré en 1990, lorsqu’il a commencé à vendre des hot-dogs dans un marché aux puces de Leningrad avec sa mère et son beau-père.

Il a quitté la prison pendant la perestroïka et la glasnost, période des années 1990 où la Russie s’ouvrait au monde après des années d’isolement sous le communisme.

« Le boucher de Poutine » et rejoindre l’élite

Prigojine a ensuite fondé ou s’est impliqué dans de nombreuses nouvelles entreprises et, dans les années 2000, il s’est rapproché de Poutine.

« Il a très vite rejoint le mouvement de la propriété privée et de l’entreprise privée et a fini par devenir vendeur de hot-dogs », a déclaré Mme de Bendern à Sky News.

« Et c’est là que les choses deviennent très mystérieuses parce qu’il s’est transformé de vendeur de hot-dogs en restaurateur, puis en grand et grand de la nouvelle élite russe post-soviétique. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:28

La relation entre Poutine et Prigojine expliquée



Selon un article du New York Times de 2018, Prigozhin a déclaré que « les roubles s’accumulaient plus vite que sa mère ne pouvait les compter ».

Ses entreprises ont remporté des contrats gouvernementaux lucratifs, notamment pour la fourniture de repas scolaires, et rien qu’à Moscou, sa société Concord a remporté des millions de dollars en contrats.

Prigozhin est finalement devenu le fournisseur d’un certain nombre d’entreprises de l’État russe, y compris l’armée – un accord qui, selon le critique de Poutine, Alexeï Navalny, enfreignait les règles des appels d’offres.

Il a également organisé de nombreuses visites d’État et rencontré des présidents et des chefs d’État, notamment le président français de l’époque, Jacques Chirac, qui a dîné avec Poutine dans l’un de ses restaurants.

Image:

Prigojine en mai alors qu’il s’apprêtait à remettre Bakhmut à l’armée régulière russe





Son expérience dans la restauration et son travail pour le Kremlin ont valu à Prigojine le surnom de « chef de Poutine » – ou parfois de « boucher de Poutine ».

Prigozhin a évoqué ce surnom plus tôt cette année et a nié avoir jamais été chef, affirmant que « boucher » était plus précis.

« Ils auraient pu me donner tout de suite un surnom: le boucher de Poutine, et tout se serait bien passé », a-t-il déclaré.

Devenir public en tant que leader de Wagner

Autrefois entrepreneur militaire privé (PMC), on savait peu de choses sur la formation du groupe Wagner et le rôle de Prigojine était gardé secret.

Les experts estiment qu’il a probablement été mis en place pour permettre un déni plausible de l’implication militaire de la Russie en Ukraine et en Syrie.

Il s’agit d’une entreprise privée, mais sa gestion et ses opérations sont « profondément liées » à la communauté militaire et du renseignement russe, selon le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un groupe de réflexion américain.

Image:

Poutine et Prigojine en septembre 2010. Photo : AP





Le gouvernement russe a précédemment nié toute implication dans le groupe et a insisté sur le fait que les sous-traitants militaires privés ne sont pas légaux en Russie.

Cependant, Poutine a récemment salué la capture de Bakhmut par Wagner dans ce qui était considéré comme sa première reconnaissance du groupe.

Le groupe a attiré l’attention du monde en 2014 lors du conflit du Donbass, où il a soutenu les séparatistes pro-russes lors d’un coup d’État, et pour des attaques sournoises, des reconnaissances et des collectes de renseignements lors de l’annexion de la Crimée.

En savoir plus:

Prigozhin était un désastre imminent – analyse

Poutine accuse le patron mercenaire de trahison

Wagner a également opéré dans des pays d’Afrique, notamment au Mali, au Mozambique et au Soudan, où il a été accusé de violations des droits de l’homme par l’UE.

Prigozhin avait auparavant nié tout lien avec Wagner et avait même lancé une action en justice contre les journalistes occidentaux qui tentaient d’établir un tel lien.

Cependant, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, Prigojine a rendu public son témoignage et affirmé qu’il avait fondé la force mercenaire en 2014.

Recruter des milliers de prisonniers

L’influence de Prigozhin s’est accrue après l’invasion et ses forces sont sorties de l’ombre pour être utilisées ouvertement au combat.

Fin mars 2022, les renseignements de défense britanniques et des responsables américains ont déclaré que le groupe Wagner comptait environ 1 000 personnes dans le Donbass et dans l’est du pays. Ukraine.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Puis, en août, des affiches appelant à des recrues pour rejoindre Wagner ont commencé à apparaître dans les villes russes ; tandis qu’un mois plus tard, une vidéo est apparue montrant Prigojine tentant de recruter des prisonniers.

En décembre, les forces de Wagner étaient passées à 50 000 hommes, selon John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Environ 40 000 personnes seraient des condamnés, le reste étant des entrepreneurs, a-t-il ajouté.

« Wagner commande presque certainement désormais 50 000 combattants en Ukraine », a déclaré le ministère britannique de la Défense en janvier de cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:48

Juin 2023 : quel impact la rébellion de Prigojine pourrait avoir sur Poutine



Malgré d’énormes taux de pertes, il s’est avéré efficace pour remporter des succès sur le champ de bataille – un problème avec lequel l’armée russe a eu du mal.

Les forces de Prigojine furent fortement impliquées dans la capture de Bakhmut, l’une des batailles les plus sanglantes de la guerre.

Selon les chiffres américains, environ 20 000 soldats russes ont été tués dans les combats, dont environ la moitié appartiendraient au groupe Wagner.

Alors que Prigozine a parfois semblé faire preuve de compassion pour la vie de ses mercenaires, il a semblé tristement célèbre se délecter de l’exécution brutale d’un déserteur de Wagner avec un marteau.

« Un chien reçoit la mort d’un chien », a déclaré Prigojine en réponse à la vidéo publiée en novembre de l’année dernière.

« Mangez-leur les tripes en enfer » – Affrontements avec le Kremlin

Tandis que les forces de Wagner progressaient, la guerre donna également à Prigojine une chance de poursuivre ses propres ambitions politiques.

Il a, à plusieurs reprises, exprimé publiquement son mécontentement à l’égard des dirigeants militaires russes, souvent dans des vidéos aux termes forts sur les réseaux sociaux.

Plus tôt cette année, il a accusé le ministère de la Défense de ne pas avoir fourni suffisamment de munitions aux forces de Wagner à Bakhmut et de ne pas avoir assuré une couverture sur leurs flancs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:48

Le leader de Wagner revendique la victoire de Bakhmut



Il a même menacé de retirer ses troupes si elles n’étaient pas réapprovisionnées.

« Ce sont les pères et les fils de quelqu’un », avait déclaré Prigozhin à l’époque, en partageant une vidéo de lui-même debout près des corps des soldats morts.

« Les ordures qui ne nous donnent pas de munitions se mangeront les tripes en enfer. »

En juin, Prigozhin est arrivé à Moscou avec un contrat qui, en fait, tentait d’officialiser Wagner comme une force militaire équivalente mais distincte de l’armée russe.

Quelques heures avant sa rébellion, il s’en était pris au ministre de la Défense Sergueï Choïgou – souvent la principale cible de ses attaques au vitriol – ainsi qu’au chef d’état-major Valery Gerasimov.

Il a également affirmé que les responsables du Kremlin et les oligarques voulaient que l’invasion de l’Ukraine leur rapporte de l’argent et fasse progresser leur propre carrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:02

Un mercenaire russe remet les corps américains et turcs



La rébellion – et ses conséquences

Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, Prigojine a lancé une rébellion le 23 juin, appelant les hauts gradés militaires russes à démissionner en raison de leur gestion de la guerre.

Il a mené ses combattants dans une marche vers Moscou, promettant de « détruire quiconque se mettrait en travers de notre chemin ».

Mais après avoir atteint seulement 200 kilomètres de Moscou, Prigojine a retiré ses troupes, affirmant qu’il voulait éviter une effusion de sang.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord entre Prigojine et Poutine, qui a abouti à l’exil du patron de Wagner en Biélorussie.

Image:

Prigozhin est apparu dans des images publiées mardi





Depuis, il n’a été revu que quelques fois.

Son premier discours vidéo depuis la rébellion a été libéré mardi, avec des images semblant montrer Prigozhin en Afrique.