Eugène Prigojine, chef de Wagner, aurait été tué dans un accident d’avion, « un homme au destin compliqué », selon Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé jeudi ses « condoléances » suite à l’accident d’avion survenu aurait tué le chef de Wagner, Eugène Prigojinele décrivant comme un homme qui a commis des erreurs mais qui a obtenu des « résultats ».

Une enquête est en cours pour déterminer les causes L’accident de mercrediqui survint exactement deux mois après l’éphémère rébellion contre les dirigeants militaires de Moscou.

« Tout d’abord, je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux familles de toutes les victimes », a déclaré Poutine lors d’une réunion télévisée, qualifiant l’incident de « tragédie ».

« Je connais Prigojine depuis très longtemps, depuis le début des années 90. C’était un homme au destin compliqué et il a commis de graves erreurs dans sa vie, mais il a obtenu les bons résultats », a ajouté Poutine.

Il a mentionné le travail de Prigojine en Afrique, où Prigozhin a affirmé être arrivé plus tôt dans la semaine et où le groupe Wagner maintient une présence militaire importante.

« Pour autant que je sache, il est revenu hier d’Afrique et y a rencontré des responsables », a déclaré Poutine.

Il a déclaré que l’enquête sur l’accident « prendrait un certain temps ».

« Elle sera menée dans son intégralité et menée à son terme. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Poutine, dans des images montrant une réunion avec le chef de la région de Donetsk installé par la Russie, Denis Pouchiline.

Eugène Prigojine, à gauche, avec le président russe Vladimir Poutine Alexei Druzhinin/Spoutnik/Photo de la piscine du Kremlin via AP

Les circonstances de l’accident, qui aurait coûté la vie à certains proches de Prigojine, ont suscité de furieuses spéculations sur un éventuel assassinat.

Une première évaluation américaine de la situation a révélé que Prigozhin avait probablement été tué dans l’accident, a indiqué le brigadier de l’Air Force. Le général Pat Ryder, secrétaire de presse du Pentagone, a déclaré aux journalistes.

L’évaluation a été faite « sur la base de divers facteurs », a déclaré Ryder lors d’un point de presse jeudi. Il n’a pas fourni de détails précis.

« Nous continuons d’évaluer la situation », a déclaré Ryder.

Un responsable américain a déclaré à CBS News qu’il semble « très improbable » que l’avion de Prigojine ait été abattu par un missile sol-air et que la cause la plus probable semble être une explosion à bord de l’avion. La cause de l’explosion n’est pas connue, même si une bombe est une possibilité, a indiqué le responsable.

Mercredi, on a demandé au président Biden s’il pensait que Poutine était à l’origine du crash. Il a répondu : « Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière, mais je n’en sais pas assez pour connaître la réponse. »

Prigozhin a été qualifié de « traître » par Poutine après que Wagner a lancé sa rébellion en juin, dans ce qui a été considéré comme le plus grand défi à l’autorité de Poutine depuis son arrivée au pouvoir.

Parmi les personnes tuées dans l’accident se trouvait Dmitri Outkine, une figure obscure qui dirigeait les opérations de Wagner et qui aurait servi dans les renseignements militaires russes.

Poutine a déclaré que les membres de Wagner décédés dans l’accident avaient apporté une « contribution significative » à l’offensive de Moscou en Ukraine et partageaient une « cause commune ».

« Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l’oublierons pas », a déclaré Poutine.

Plus tôt cette semaine, Prigozhin est apparu dans sa première vidéo depuis qu’il a dirigé une mutinerie ratée contre les commandants russes en juin. On pouvait le voir debout dans un désert aride, vêtu de camouflage, un fusil à la main, et laissant entendre qu’il se trouve quelque part en Afrique. Il a déclaré que Wagner rendait la Russie grande sur tous les continents et rendait l’Afrique « plus libre ».

CBS News n’avait pas vérifié l’emplacement de Prigojine ni la date à laquelle la vidéo avait été prise. Mais il s’agit apparemment d’une campagne de recrutement sur le continent africain, où le groupe Wagner est actif. Certains pays se sont tournés vers l’armée privée pour combler les lacunes en matière de sécurité ou soutenir des régimes dictatoriaux.

Dans certains pays, comme la République centrafricaine, Wagner échange des services contre un accès presque illimité aux ressources naturelles. UN Enquête de CBS News a découvert que Wagner pillait les ressources minières du pays en échange de la protection du président contre un coup d’État.