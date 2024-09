Eugene Levy et Dan Levy adoptent une approche plus douce pour animer les Emmy Awards

Le duo père-fils Eugene et Dan Levy adopteront une « approche plus douce » lors de leur prestation aux Emmy Awards ce dimanche. Les stars de la télévision ont déclaré cette semaine qu’elles espéraient rendre hommage à la télévision avec leur coup de projecteur.

« Je rends simplement hommage à la télévision, certainement aux nominés, mais au média qui nous a donné à tous les deux nos débuts », a déclaré Eugene dans un communiqué. Los Angeles Times Il partage avec son fils un profil très drôle. « Je suis toujours surpris de voir des blagues se faire au détriment des personnes nominées. Elles ont travaillé dur, c’est leur soirée, en fait, et il faut avoir suffisamment de respect pour la cérémonie de remise des prix elle-même. Sinon, pourquoi sommes-nous ici ? »

Dan a ajouté qu’ils souhaitaient tous deux que l’émission « ait un côté festif » tout en conservant « un côté un peu plus audacieux ». Dimanche prochain, lui et Eugene seront le premier duo père-fils à animer la grande soirée de la télévision.

« D’après ce que j’ai entendu, les gens sont plutôt ravis que nous ne soyons pas des comics hard edge, qu’il y ait une sorte de chaleur dans la salle », a poursuivi Dan. « Nous essayons de marier toutes ces choses sans être ennuyeux, au final. Mais nous y arrivons. »

Eugene a déclaré que le mariage de chaleur et de dynamisme auquel Dan faisait référence aboutirait, espérons-le, à « une approche plus douce et plus aimable ».

« C’est vrai, nous ne sommes pas des comédiens, mais nous sommes plutôt drôles en travaillant ensemble », a ajouté Eugene. « C’est une relation qui a été forgée sur Ruisseau de Schittet cela semble continuer. Cela fonctionne vraiment pour nous deux, et je suppose pour celui qui a dit : « Allez-y et faites-le. »

Ailleurs dans le profil, Dan a révélé que cette année n’était pas la première fois que lui et son père étaient invités à animer la cérémonie.

« On nous l’avait déjà demandé et le moment ne nous semblait pas opportun pour une raison ou une autre », a-t-il déclaré. « Puis on nous l’a demandé à nouveau cette année et je pense que nous n’avions plus aucune raison de ne pas le faire. Cela semblait être un petit défi amusant – pas petit, mais plutôt énorme en fait. »