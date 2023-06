Eugene Hütz de Gogol Bordello : « L’Ukraine a gagné son statut de hardcore »

tuLe musicien d’origine ukrainienne Eugene Hütz, leader du groupe new-yorkais Gogol Bordello, admet volontiers qu’il a trouvé cela choquant pour la première fois lorsqu’il est tombé sur des images de ses vieux amis armés jusqu’aux dents au combat dans la guerre actuelle avec la Russie. « C’était particulièrement alarmant que quelqu’un avec qui vous aviez l’habitude de brouiller et de vous balancer soit maintenant sur TikTok avec un lance-roquettes », a-t-il déclaré. «Mais après ce coup initial, il s’est vite installé que cela fait partie de l’ADN historique des Ukrainiens. Être un guerrier autonome est au centre de notre identité. Cela a toujours été en nous.

‘Qu’est-ce que c’est que cette guerre insensée?’: un philosophe sur les lignes de front de l’Ukraine En savoir plus

La vie de Hütz en est le parfait exemple. Son esprit de défi a commencé dans son enfance, lorsque sa famille a lutté pour résister à l’influence écrasante de l’Union soviétique dans les années 70 et 80. Dès l’adolescence, il a trouvé une voix pour son personnage de non-conformiste dans le punk rock, l’amenant à jouer dans des groupes de hardcore en Ukraine avant d’émigrer dans les années 90 en Amérique, où il a finalement formé Gogol Bordello à New York. L’arc de son histoire fournit un crochet personnel pour un nouveau documentaire, Scream of My Blood, pour le placer dans le contexte beaucoup plus large de l’histoire de la résistance de l’Ukraine ainsi que de la bataille actuelle pour son droit à exister. « L’histoire de ma vie est utilisée comme un véhicule pour raconter l’histoire d’un peuple », a déclaré Hütz.

Pour ce faire, le film présente des images tournées pendant des décennies avec la famille du musicien, ainsi que ses débuts avec Gogol Bordello, ainsi que des sections consacrées au groupe actuel et des images d’un récent voyage que Hütz a ramené dans plusieurs régions clés d’Ukraine. Dans une scène là-bas, nous le voyons chanter des chansons traditionnelles avec des soldats pour stimuler leur esprit, soulignant ainsi le lien entre la bataille et la musique qui est ancrée dans la culture.

« Si vous faites une enquête sur les peintures, les chroniques ou les gravures ukrainiennes qui remontent à quatre ou cinq cents ans, vous verrez que l’image la plus récurrente est celle d’un type à cheval avec deux épées, un mousquet et un instrument de musique attachés. son épaule », dit-il. « Tout comme il y a une tradition du delta bluesman aux États-Unis, il y a une tradition en Ukraine de chanteurs avec des instruments comme le kobza ou le bandura. Ils font partie de notre dignité et de notre code culturel. Vous ne voulez pas vous embêter avec ça.

Le ton de Hütz lorsqu’il parle de telles choses reflète une juste colère et une ferme résolution. Lors de notre conversation téléphonique, qui a eu lieu avant un spectacle de Gogol Bordello à Amsterdam, il a profité de chaque occasion pour dénoncer ce qu’il considère comme les péchés de Moscou et pour défendre l’héroïsme de ses compatriotes sans faire de concessions à craindre ou à douter. « Ces pauvres soldats russes », a-t-il dit avec un ricanement. « Ils vivent un enfer absolu. Ils sont allés dans une bataille perdue d’avance avec des putains de gangsters.

Photographie: Taranenko

La première partie du film parle de l’époque soviétique de sa jeunesse, que Hütz trouvait conformiste et déprimante, un sentiment qu’il partageait avec ses parents, ainsi qu’avec la plupart des gens qu’il connaissait. « Bien sûr, certains ont subi un lavage de cerveau dans l’idée qu’ils gagneraient un statut social plus élevé en adoptant les notions soviétiques, mais personne ne faisait confiance à ces gens », a-t-il déclaré.

Le père de Hütz, qui jouait de la guitare dans un important groupe de rock ukrainien, Meridian, était régulièrement interrogé par des agents du gouvernement pour ses opinions pro-occidentales. « C’est devenu son style de vie – être détenu et sermonné », plaisante Hütz.

Adolescent, Hütz a été attiré par la première vague de punk ukrainien au milieu des années 80 avec des groupes comme Vopli Vidopliassova (ou VV). Il a également été exposé à des groupes underground américains comme Sonic Youth. « J’ai pu les voir à Kiev », a-t-il déclaré. « J’ai parlé à Thurston [Moore] et Lee[Ranaldo[àcesujetplustardQuandilsontjouéàMoscouleurconcertn’aaboutiàrienmaisàKievilssesontdit:’Wowcesgenscomprennentvraimentça’Ilyavaitunlien»[Ranaldo[aboutthislaterWhentheyplayedMoscowtheirgigdidn’tgoanywherebutinKyivtheywerelike‘Wowthesepeopleactuallygetthis’Therewasaconnection”

Hütz avait 13 ans lorsque l’effondrement s’est produit à Tchernobyl, à environ 60 miles des environs de Kiev où vivait sa famille. Ils ont découvert l’horreur de la radio BBC, pas de leur gouvernement. « Nous avons donc élaboré un plan d’évacuation plus rapide que les autres », a-t-il déclaré. «Nous disions aux gens que cela se passait. Personne ne nous croyait. »

Sa famille a fui vers les montagnes des Carpates en Ukraine, où ils avaient des parents et qui est imprégnée de la culture rom qui jouera plus tard un rôle majeur dans la musique de Hütz. Finalement, sa famille a obtenu le statut de réfugié qui leur a permis de partir. Pendant les sept années suivantes, ils ont fait la navette entre les camps de réfugiés en Pologne, en Hongrie, en Autriche et en Italie. Enfin, en 1992, grâce à un programme de réinstallation, la famille est arrivée en Amérique, plus précisément à Burlington, dans le Vermont. Bien qu’il soit loin d’être un paradis hipster, et malgré le fait que Hütz parlait à peine anglais à l’époque, il a trouvé sa tribu punk. « Il y avait un club hardcore à Burlington », a-t-il déclaré. «Cet équipage était extrêmement encourageant et tout compris. Nous pourrions aller à Montréal, Boston et New York pour voir des spectacles.

Il a formé ses propres groupes, en commençant par un appelé les Fags, et, au milieu des années 90, a déménagé à New York où il a formé un groupe d’influence romani appelé Hütz and the Bela Bartoks, du nom du compositeur hongrois. Ce groupe a évolué pour devenir Gogol Bordello, dont le prénom vient du célèbre écrivain. « Gogol était ukrainien et en aucun cas russe », a souligné Hütz. « Moscou aime revendiquer tout ce qu’il voit comme étant le sien. J’annule cette histoire.

Photographie: Taranenko

Son groupe a commencé à jouer dans des clubs comme CBGB et Coney Island High dans l’East Village, qui, à l’insu de Hütz à l’époque, abrite de nombreux clubs sociaux et restaurants ukrainiens. « J’ai été époustouflé », a-t-il déclaré. « C’était comme, ‘Chérie, je suis à la maison! »

Pour lui, le lien entre la force du punk et la puissance de la musique ukrainienne était naturel et profond. « Ils ont tous les deux cette énergie exaltée », a-t-il déclaré. « Si vous écoutez de la musique folk instrumentale de l’ouest de l’Ukraine et que vous écoutez Slayer, ce sont les mêmes types de riffs et de gammes, juste joués au violon au lieu de la guitare. »

Alors que les influences romani sont au cœur du groupe, au fil des ans, ils se sont élargis pour inclure des joueurs de nombreux pays différents, dont le Brésil, la Colombie et Porto Rico. Le film présente des images du groupe actuel jouant un concert à Chicago tandis qu’un énorme drapeau de la patrie de Hütz flotte à côté de celui d’Amérique. La scène fait écho aux signes de soutien qui se sont manifestés partout aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Pour Hütz, voir voler les couleurs bleu et jaune « est bien mérité. L’Ukraine a acquis son statut de hardcore grâce à un effort héroïque surhumain », a-t-il déclaré. « C’est gratifiant de le voir. »

En même temps, il juge naïf et triste que les médias occidentaux aient initialement exprimé leur surprise face à l’invasion russe. « Quel genre de surprise cela peut-il être alors que la guerre dure depuis neuf ans? » a-t-il dit, remontant à l’annexion par la Russie de parties de la région du Donbass et de la Crimée en 2014. « Cela a été ignoré, comme s’il s’agissait d’une petite guérilla dans un quartier. C’étaient en fait les deux plus grands pays d’Europe en guerre », a-t-il déclaré.

Les parties les plus émouvantes du film montrent Hütz retournant dans des régions ukrainiennes comme Uzhhorod et la région des Carpates, où nous le voyons visiter un centre de réfugiés roms. Pour Hütz, cette dernière région est la clé du caractère de l’Ukraine. « Pour moi, c’est un endroit mystique », dit-il. « C’est de là que vient ma plus grande inspiration. Beaucoup de gens se sont enfuis dans les montagnes des Carpates pour échapper aux persécutions de l’empire austro-hongrois, de l’empire ottoman et de l’empire russe. Donc, ils ont une tradition de résistance et un folklore à la Robin des bois.

Hütz pense que c’est cet esprit qui déterminera l’issue de la guerre, malgré des inconnues aussi sérieuses que le soutien de l’Occident ou si Poutine utilisera des armes nucléaires tactiques. « Je ne me considère pas comme un stratège doué, mais pour ceux qui suivent l’histoire, la réponse est évidente », a-t-il déclaré. « Cela se terminera par la défaite de la Russie. Quiconque a jamais pensé que la Russie accomplirait d’une manière ou d’une autre l’illusion de grandeur pour laquelle elle s’était fixée n’a manifestement jamais rencontré un seul Ukrainien.