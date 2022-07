Eugene Hutz de Gogol Bordello fait la liste de lecture anti-guerre de l’Ukraine: écoutez – Hollywood Life

“Certaines personnes peuvent se sentir épuisées par le sujet de la guerre, mais cela n’arrête pas la guerre”, Eugène Hutz raconte HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE. Pendant plus de vingt ans, Eugène et le reste de Gogol Bordello ont suivi leur homonyme, Nikolaï Gogol, et « introduit clandestinement » la culture ukrainienne dans la culture dominante de la même manière que Nikolai « a introduit clandestinement » la culture ukrainienne dans la société russe. Il est doux-amer qu’en 2022, la Russie ait envahi l’Ukraine. Et bien que la guerre ait été écartée des sujets d’actualité et du créneau d’ouverture des nouvelles du soir, c’est toujours passe. Pour aider à rappeler aux fans ce fait, Eugene a créé une liste de lecture EXCLUSIVE d’artistes ukrainiens et de musique écrite pour soutenir les efforts de l’Ukraine pour repousser les forces d’invasion. ‘

Suite Exclusivités

Note de l’éditeur : Eugene a inclus “God Save Ukraine” de Pete & Lou Koller, qui n’est pas sur Spotify. Le mieux est d’acheter une copie sur Bandcamp et d’aider le support. Nous l’avons intégré ici après la liste de lecture.

Dieu sauve l’Ukraine par Pete malade de tout ça

Célébrités soutenant l’Ukraine : photos de stars faisant leur part au milieu de la crise mondiale

“L’Ukraine agit comme un bouclier pour toute l’Europe”, dit-il HollywoodLife, « Et comme vous le savez, les États-Unis et l’Europe sont essentiellement la même civilisation avec à peu près le même style de vie et les mêmes valeurs, que la Russie regarde avec animosité. Réalisez cela et protégez-vous en aidant l’Ukraine, faites des choses simples et utiles comme donner de l’argent, et continuez à rappeler aux autres que cela vaut bien leur empathie. Surtout vos amis influents.

“De plus, puisque rien ne se passe selon leur plan, les Russes essaient déjà de réinventer leur image misérable d’après-guerre en agissant en victimes du régime”, raconte-t-il. HollywoodLife. “Ne vous y trompez pas, ce n’est pas seulement Poutine, c’est le Poutine collectif qui est le plus dangereux. 95% d’entre eux croient profondément que l’Ukraine ne devrait pas exister. Ce que vous pouvez faire, c’est en prendre pleinement conscience et agir en conséquence.

Lien connexe Lié: Huma Abedin: 5 Choses à savoir sur le conseiller d’Hillary Clinton qui sort avec Bradley Cooper

Eugene est arrivé au Vermont en 1992 après de nombreuses années de vie nomade en Ukraine. Sa famille a fui sa ville natale après la catastrophe de Tchernobyl et, lorsqu’ils se sont rendus à Kyiv, ses parents ont caché leur ascendance Rama. Finalement, sa famille a trouvé le chemin de Burlington. Lorsqu’il a cherché fortune à New York, il a formé Gogol Bordello. Au cours des vingt années qui ont suivi sa formation, le groupe a sorti sept albums studio et a développé une clientèle à la fois à l’étranger et ici aux États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé si la réponse des États-Unis à la crise avait surpris Eugene de quelque manière que ce soit, il a répondu qu’il n’était «pas surpris, mais impressionné, oui», par la réponse du public. “Toute une famille de musiciens et d’artistes connus n’a pas tardé à réagir, et les gens ont organisé des bénéfices dans tout le pays”, raconte-t-il. HollywoodLife. « Le soutien de l’administration a été inébranlable, même s’il n’a peut-être pas toujours été aussi rapide qu’il aurait pu l’être. Mais tout est très apprécié. »