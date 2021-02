WASHINGTON – Le Sénat a adopté vendredi à l’unanimité une loi pour décerner au policier du Capitole Eugene Goodman une médaille d’or du Congrès, la plus haute distinction civile décernée par le Congrès.

Goodman était dans la salle lors de l’annonce, qui a été faite à la suite de la conclusion de la partie questions-réponses du procès de destitution au Sénat de l’ancien président Donald Trump.

Il a reçu une ovation debout de tout le corps, mettant sa main sur son cœur alors que les sénateurs se levaient.

Goodman a été loué après qu’une vidéo l’a montré conduisant une foule pro-Trump loin de la salle du Sénat lors des émeutes meurtrières du 6 janvier au Capitole américain, sauvant potentiellement des vies.

De nouvelles images de sécurité diffusées pendant le procès ont montré Goodman pendant la brèche dans un couloir, où il a dépassé le sénateur Mitt Romney, dans le R-Utah. Il fit signe à Romney et à un assistant avec lui de faire demi-tour, et Romney se retourna et courut.

Suite:L’officier Goodman vu dans les images d’émeute du Capitole avertissant le sénateur américain Mitt Romney de faire demi-tour

La médaille d’or du Congrès est considérée comme «la plus haute expression d’appréciation nationale pour les réalisations et contributions distinguées», selon la Chambre des représentants. Un projet de loi a également été déposé à la Chambre pour décerner la médaille à Goodman. Il doit passer les deux chambres et devrait le faire

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., tout en demandant le consentement unanime au projet de loi pour décerner la médaille à Goodman, a déclaré: «le monde a appris l’incroyable et incroyable bravoure de l’officier Goodman en ce jour fatidique»

Schumer a ajouté que «le courage de Goodman dans l’exercice de ses fonctions, sa clairvoyance au milieu du chaos, sa volonté de se faire une cible de la rage de la foule afin que les autres puissent atteindre la sécurité».

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-KY., A déclaré que sans l’héroïsme de Goodman, «les gens dans cette chambre n’auraient peut-être pas échappé ce jour-là indemnes».

Après avoir été salué comme un héros pour ses actions le 6 janvier, Goodman a escorté le vice-président élu Kamala Harris lors de l’inauguration le 20 janvier, en tant que sergent d’armes adjoint par intérim du Sénat.

Dans les images du 6 janvier, où il éloigne la foule de la chambre, Goodman pousse le chef de la meute, un homme vêtu d’une chemise noire QAnon identifié plus tard comme étant Doug Jensen de Des Moines. Jensen, qui était armé d’une matraque, était concentré sur Goodman et ne semblait pas remarquer le couloir ouvert menant aux chambres du Sénat.

Jensen a chassé Goodman, qui l’a conduit, lui et la foule, loin de l’étage du Sénat. Le groupe l’a suivi dans un groupe de policiers dans un couloir arrière à l’extérieur du Sénat. Jensen a ensuite été arrêté par le FBI sur cinq chefs d’accusation fédéraux.

Goodman a servi dans l’armée en tant que fantassin pendant plus de quatre ans, quittant avec le grade de sergent en décembre 2006 après un an en Irak. Il travaille pour la police du Capitole depuis au moins mi-2009.

Suite:Un officier du Capitole « héros » qui a conduit les émeutiers loin du Sénat pourrait obtenir une médaille d’or du Congrès

Contribution: N’Dea Yancey-Briggs et Rebecca Morin