Étui et portefeuille Apple FineWoven pratiques

Pommes Envie de merveilles L’événement de cette année visait autant à annoncer les efforts environnementaux de l’entreprise qu’à présenter de nouveaux produits. L’un des changements majeurs que l’entreprise apporte cette année est qu’elle ne proposera plus de cuir comme matériau pour aucun de ses produits et accessoires.

C’est un gros problème, en particulier pour les utilisateurs d’iPhone, car les étuis en cuir sont un article très vendu et Apple lui-même, ainsi que plusieurs autres tiers, a toujours proposé une grande variété d’étuis et d’accessoires en cuir pour iPhone.

Alors, où cela nous mène-t-il cette année ? Eh bien, en remplacement, la société a annoncé sa nouvelle gamme de coques FineWoven pour la gamme iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Nous en avons un avec nous aujourd’hui, avec le portefeuille FineWoven, nous avons donc décidé de jeter un coup d’œil rapide pour voir comment le nouveau matériau se sent par rapport à son homologue en cuir sortant.

Pour commencer, Apple décrit FineWoven comme étant fabriqué à partir de micro-sergé durable. Un sergé, ou armure sergé, est un type de méthode de tissage pour le tissu, et un micro-sergé utilise des fibres microscopiques extrêmement petites dans des motifs de tissage tout aussi petits. Ce matériau est utilisé pour l’extérieur de l’étui ainsi que pour l’intérieur car il n’y a pas de doublure en feutre à l’intérieur comme on le trouve sur les étuis en cuir.

Apple décrit le matériau comme étant semblable à du daim et c’est exact. Le matériau a à la fois une finition durcie et douce. Vous sentez le tissage si vous passez vos doigts sur la surface, mais il y a aussi une texture douce et veloutée. Il capte également la lumière comme du velours, brillant et s’assombrissant selon l’angle qu’il réfléchit.



Macro prise par l’iPhone 15 Pro

Le tissu n’est pas très adhérent et cela pourrait poser problème à certaines personnes. Le téléphone dans l’étui peut glisser de vos mains si la seule partie en contact est le dos. C’est là qu’interviennent les côtés caoutchoutés. Ils offrent une meilleure adhérence et aident à maintenir le téléphone dans votre main.

Parlons de durabilité. Le cuir est un matériau durable mais il n’hésite pas à montrer ses cicatrices de combat. Les gens aiment l’appeler patine et c’est presque une qualité désirable propre au cuir. Malheureusement, d’autres matériaux ne bénéficient pas du même traitement préférentiel et personne ne peut qualifier l’usure du FineWoven de patine.

Et c’est le cas de l’usure. Après quelques passages avec un outil émoussé, les marques sur le matériau étaient à la fois visibles et permanentes. Aucun essuyage, lavage ou caresse du matériau ne pourra annuler la réorientation permanente des fibres tissées.

Je dois noter qu’il s’agit plus ou moins du pire des cas. Bien que ce ne soit pas quelque chose que l’étui ne trouvera pas dans un sac rempli d’accessoires ou dans une poche contenant également vos clés (s’il vous plaît, ne faites pas cela), il est peu probable qu’il traîne avec la même force que j’ai dû utiliser pour le fabriquer. ces marques. J’ai également refusé de faire des marquages ​​avec des objets tranchants comme des pointes de lames, car c’est tout simplement un scénario improbable à moins que vous ne transportiez également des couteaux dans vos sacs ou vos poches.

Je ne parvenais pas à érafler le matériau avec juste les ongles. Peut-être que j’ai juste des ongles particulièrement lisses, mais à moins que je choisisse de creuser délibérément profondément, les ongles n’étaient tout simplement pas un problème.

Comme l’intérieur du boîtier est fabriqué dans le même matériau, il présente également le même niveau de durabilité.

Les côtés du boîtier sont constitués d’un matériau magique. En utilisant également le même blunt, je n’ai pas pu faire de marquages ​​permanents décents dessus. Le matériau se cicatrise quasi instantanément après le marquage et devient invisible au bout de quelques secondes. Les boutons du boîtier sont en métal et vous avez besoin d’un outil très pointu pour les endommager.

Qu’en est-il des dégâts des eaux ? Eh bien, c’est un tissu donc il trempe dans l’eau comme s’il n’y avait pas de lendemain. Le matériau s’assombrit, comme on peut s’y attendre, lorsqu’il est mouillé, mais seulement s’il absorbe une quantité importante d’eau. Une seule gouttelette disparaît presque instantanément sans aucune trace d’humidité.

Il convient de noter que toute absorption d’eau à l’extérieur du boîtier reste là. Peu importe à quel point l’extérieur de l’étui a été mouillé, l’intérieur reste sec puisqu’il n’est pas entièrement recouvert de tissu.

Nous avons donc essayé de gratter et d’arroser. Mais comment l’affaire gère-t-elle le feu ? Je rigole. Ce n’est pas ce genre de site Web.

Quant aux autres notes sur le boîtier, elles semblent attirer beaucoup de peluches et de poussières et, en raison de la nature grossière de la surface, elles ne s’effacent pas facilement. L’étui s’adapte également très bien, ce qui est une bonne chose, mais l’enlever a été beaucoup plus difficile que je ne le pensais et je n’étais pas fan de la façon dont il tirait sur les bords des boutons du téléphone.

Le boîtier présente également une bosse pour l’appareil photo, donc si vous n’en êtes pas fan, ce boîtier ne vous aidera pas. Le boîtier est cependant très léger et relativement fin et n’ajoute pas grand-chose aux dimensions du téléphone.

Même si je n’ai pas beaucoup parlé du portefeuille FineWoven, il s’agit en réalité du même matériau que le boîtier et se comporte exactement de la même manière.

En conclusion, j’ai un sentiment quelque peu mitigé concernant les accessoires FineWoven. En tant que matériau, il s’agit d’un ajout intéressant et certainement intéressant à la gamme pour ceux qui veulent essayer quelque chose de différent des options habituelles en cuir et en silicone. L’impact environnemental réduit ne peut pas non plus être sous-estimé compte tenu des volumes de vente de ces produits. Cependant, j’ai du mal à le considérer comme un bon remplacement du cuir en raison de sa différence.

Je suppose qu’il y a une décision très délibérée derrière le choix d’Apple d’abandonner le cuir d’un seul coup et de ne même pas opter pour des alternatives au cuir artificiel ou végétalien. Peut-être que l’entreprise souhaite simplement s’éloigner de la matière et de tout ce qu’elle symbolise. Mais FineWoven n’a tout simplement pas la sensation haut de gamme, à la fois physiquement et psychologiquement, et donc maintenant, il ressemble à un autre étui de base au lieu de quelque chose de spécial, même s’il coûte le même prix que la version en cuir à 59 $.

Pourtant, il existe un écosystème sain d’accessoires tiers pour l’iPhone, donc si vous avez vraiment envie de sentir la peau de vache sous vos doigts, il vous suffit de chercher ailleurs car Apple ne grattera plus cette démangeaison.