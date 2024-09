Étudier comment les enfants canadiens ont été touchés par la pandémie

Grâce aux efforts menés par le Centre Offord d’études sur l’enfance, les chercheurs et les décideurs politiques canadiens ont désormais accès à une mine d’informations qui peuvent être utilisées pour étudier la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada avant et après la pandémie. La Dre Kathy Georgiades a dirigé les efforts d’Oford pour rendre cela possible.

Bien que de nombreuses études examinent les effets de la pandémie sur les enfants et les jeunes, il n’existe aucune étude à grande échelle nationale comparant leur état de santé avant et après la pandémie. Jusqu’à maintenant.

Grâce aux efforts menés par le Centre d’études sur l’enfance d’Offord – un institut de recherche affilié à Hamilton Health Sciences (HHS) et à l’Université McMaster – Les chercheurs et les décideurs politiques canadiens ont désormais accès à une mine d’informations qui peuvent être utilisées pour étudier la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada avant et après la pandémie.

« Afin de comprendre comment les enfants se développent et comment leur santé et leur bien-être ont pu changer avant et après la pandémie, il faut suivre les mêmes enfants et leurs familles au fil du temps. » —Dre Kathy Georgiades

Cette recherche peut être utilisée pour éclairer les politiques et programmes futurs, y compris ceux conçus pour soutenir au mieux les enfants qui se remettent de la pandémie, et elle peut également aider à se préparer à une future crise sanitaire, telle qu’une autre pandémie.

Les chercheurs du Centre Offord, grâce au soutien d’une subvention de 3,1 millions de dollars du Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et un financement supplémentaire de Statistique Canada et le Agence de la santé publique du Canadaa permis de suivre la santé de milliers d’enfants et de jeunes d’un océan à l’autre avant et après la pandémie, de 2019 à 2023, et de comparer les résultats. Les chercheurs appellent cela une étude longitudinale car elle suit le même groupe de personnes au fil du temps pour rechercher tout changement dans leur état de santé.

Les données d’enquête sont désormais accessibles aux chercheurs

Le 10 septembre, Statistique Canada a publié les données de la composante longitudinale du Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ) 2023 à la communauté de recherche canadienne. L’enquête fait suite à l’ECSSEJ de 2019, auprès de plus de 41 000 enfants et jeunes âgés de un à 17 ans. Ces mêmes jeunes, maintenant âgés de cinq à 21 ans, ont été invités à participer à l’enquête de 2023.

La composante longitudinale 2023 du CHSCY est un excellent exemple de la façon dont les chercheurs universitaires peuvent travailler en collaboration avec les dirigeants gouvernementaux et communautaires pour générer les données probantes nécessaires pour éclairer les politiques et les pratiques pour tous les enfants, les jeunes et ceux qui s’en occupent au Canada, déclare le Dr. Stelios Georgiades, directeur du Centre Offord, titulaire de la chaire de l’Hôpital pour enfants McMaster en autisme et neurodéveloppement, et professeur agrégé au Département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l’Université McMaster. « Le Centre Offord d’études sur l’enfance est fier de faire partie de cette initiative nationale.

L’idée d’une vaste étude longitudinale nationale sur l’impact de la pandémie sur les enfants et les jeunes est venue du Centre Offord, dont les chercheurs ont obtenu un financement des IRSC pour rendre possible la composante longitudinale de l’enquête de 2023, et ont conçu l’enquête en partenariat avec Statistique Canada et le Agence de la santé publique du Canada. Les données de cette enquête sont désormais disponibles dans les centres de données de recherche de tout le pays, afin que les chercheurs puissent y accéder.

Comparaison des données avant et après

« Afin de comprendre comment les enfants se développent et comment leur santé et leur bien-être ont pu changer avant et après la pandémie, il faut suivre les mêmes enfants et leurs familles au fil du temps », explique la Dre Kathy Georgiades, qui a dirigé l’étude du Centre Offord. efforts pour obtenir du financement et lancer le volet longitudinal du CHSCY 2023. Georgiades est professeur au Département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l’Université McMaster. Elle est également membre du Centre Offord et est titulaire de la chaire David R. (Dan) Offord en études sur l’enfance.

« Maintenant que Statistique Canada a publié les données, les chercheurs du Centre Offord peuvent commencer à y accéder et à les analyser », déclare Georgiades, ajoutant que les informations recueillies peuvent aider à combler des lacunes critiques dans les données, améliorant ainsi la capacité des gouvernements à élaborer des politiques fondées sur des données probantes pour la santé et le bien-être des enfants. -être.

Par exemple, pendant la pandémie, les provinces ont adopté des approches très différentes en matière de fermeture d’écoles, l’Ontario ayant la période d’apprentissage à domicile la plus longue et la Colombie-Britannique la plus courte. « L’état de santé des enfants de l’Ontario s’est-il davantage détérioré que celui des enfants de la Colombie-Britannique ? demande Georgiades. « Ces données pourraient nous aider à mieux comprendre comment les réponses politiques pendant la pandémie pourraient avoir un impact différent sur les enfants, afin que nous puissions prendre des décisions plus éclairées la prochaine fois que nous serons confrontés à une pandémie. »

Même si l’on peut considérer que la pandémie est derrière nous, il ne fait aucun doute que certains enfants et familles continuent de lutter, ajoute Georgiades. « Ces données peuvent aider à déterminer la meilleure façon d’investir les ressources afin que nous aidions les enfants et les familles les plus touchés. »

La santé mentale des enfants en déclin

Lorsque Statistique Canada a publié son rapport sur la composante longitudinale de l’ECSEJ 2023, il a rendu publiques quatre principales conclusions liées à la santé mentale des jeunes du Canada :

Environ un jeune sur cinq qui estimait que sa santé mentale était bonne en 2019 ne ressentait plus cet état de choses quatre ans plus tard.

Les filles, en particulier celles adolescentes, étaient plus susceptibles que les garçons de signaler un déclin de leur santé mentale.

Les déclins de la santé mentale étaient moins fréquents chez les jeunes enfants.

L’optimisme à l’égard de l’école diminue avec l’âge, en particulier chez les personnes dont la santé mentale se détériore.

Il reste une multitude de données auxquelles les chercheurs peuvent accéder, afin qu’ils puissent approfondir l’impact de la pandémie sur la santé des enfants.

Étudier la santé physique et mentale

Les chercheurs d’Offord prévoient d’utiliser ces données longitudinales pour étudier la santé mentale, physique et neurodéveloppementale des enfants, avec une attention particulière aux changements dans la santé et le fonctionnement ; les changements dans les services de santé; perturbations de l’éducation et impact sur l’apprentissage ; et les impacts économiques.

Il est important de noter que tous les enfants et toutes les familles n’auraient pas été touchés de la même manière, explique Georgiades. L’utilisation des données longitudinales des versions 2019 et 2023 du CHSCY aidera les chercheurs à comprendre qui a été le plus touché.

« Et la prochaine fois que notre pays sera confronté à une pandémie, nous serons mieux préparés à soutenir et à protéger ces groupes », dit-elle.