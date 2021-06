Étudiants transgenres protégés à l’école par le titre IX: Education Dept.

Les droits des étudiants transgenres et homosexuels sont protégés à l’école par le titre IX, a déclaré mercredi l’administration du président Joe Biden, infirmant les directives du GOP selon lesquelles ces étudiants n’étaient protégés par aucune loi fédérale.

L’annonce du ministère de l’Éducation intervient non seulement pendant le mois de la fierté, mais également lors d’un débat national sur la question de savoir si les athlètes transgenres devraient être autorisés à concourir dans des sports qui correspondent à leur identité de genre. De tels débats ont provoqué une vague de législation anti-trans de la part des législatures d’État dirigées par le GOP.

« Aujourd’hui, le Département indique clairement que tous les élèves – y compris les élèves LGBTQ+ – méritent d’avoir la possibilité d’apprendre et de s’épanouir dans des écoles exemptes de discrimination », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, dans un communiqué.

« La Cour suprême a confirmé le droit des personnes LGBTQ+ de vivre et de travailler sans crainte de harcèlement, d’exclusion et de discrimination – et nos étudiants LGBTQ+ ont les mêmes droits et méritent les mêmes protections. »

L’interprétation de la loi renverse les directives émises sous l’ancien président Donald Trump. Cette administration, à son tour, avait abrogé les directives selon lesquelles le titre IX s’appliquait à la discrimination fondée sur l’identité de genre.

« C’est un jour que les enfants transgenres et leurs familles attendaient », a déclaré Rodrigo Heng-Lehtinen, directeur exécutif adjoint du Centre national pour l’égalité des transgenres. L’administration Biden, a déclaré Heng-Lehtinen, « défendera leur droit de participer pleinement à l’école ».

La nouvelle de mercredi intervient un an après que la Cour suprême a statué que les travailleurs homosexuels et transgenres sont protégés par le Civil Rights Act, une législation qui interdit la discrimination sur le lieu de travail. L’interprétation du ministère de l’Éducation indique que les étudiants gais et transgenres bénéficieront des mêmes protections dans les écoles.

Les nouvelles directives sont particulièrement importantes pour les étudiants dans des endroits où les protections au niveau de l’État pour les jeunes transgenres n’existent pas, a déclaré Christy Mallory, directrice juridique du Williams Institute de l’Université de Californie à Los Angeles, qui mène des recherches sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. loi et politique.

Selon une étude de GLSEN, une organisation de défense des droits des jeunes LGBTQ, plus de la moitié de tous les États manquent de directives complètes concernant les étudiants transgenres, non binaires et de genre non conforme.

Les directives du titre IX ont changé sous Obama, Trump et Biden

L’administration de l’ancien président Barack Obama a clairement indiqué aux écoles en 2016 que le titre IX, une loi de 1972 interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans les écoles, protégeait les étudiants transgenres.

En 2017, l’administration Trump a abrogé les directives de l’ère Obama qui définissaient les responsabilités légales des écoles. L’administration Trump a également menacé de suspendre le financement fédéral des écoles qui permettaient aux étudiants transgenres de participer à des sports scolaires.

La secrétaire à l’Éducation de Trump, Betsy DeVos, a également suggéré que le Bureau des droits civils, une branche du ministère de l’Éducation, n’enquêterait pas sur les plaintes de discrimination d’étudiants transgenres.

Aucune de ces actions n’a changé la loi, mais elles ont créé de la confusion.

L’avis de mercredi clarifie cette confusion en rappelant aux écoles publiques leur obligation en vertu du titre IX de fournir des environnements sûrs et non discriminatoires aux étudiants LGBTQ, a déclaré Paul D. Castillo, avocat et stratège des droits des étudiants chez Lambda Legal, une organisation de droits civiques qui défend personnes LGBTQ. Et cela indique que le Bureau des droits civils examinera leurs plaintes avec la même vigueur que les autres plaintes, a-t-il ajouté.

Une série de projets de loi ciblant les droits des personnes transgenres ont été présentés dans les États du pays cette année. Parmi les lois, il y a au moins 69 projets de loi qui interdiraient aux jeunes transgenres de participer à des sports dans des équipes compatibles avec leur identité de genre, selon la Human Rights Campaign, qui a déclaré 2021 « la pire année pour la législation anti-LGBTQ de l’histoire récente. «

Bien que les nouvelles règles ne mentionnent pas explicitement les athlètes transgenres, Mallory soupçonne que des directives spécifiques sont à venir. Quoi qu’il en soit, les plaintes concernant la discrimination LGBTQ dans l’athlétisme pourraient faire l’objet d’une enquête conformément aux directives mises à jour du titre IX, car la loi couvre le sport.

Pourtant, des poursuites judiciaires sur l’interprétation du titre IX pourraient être à venir.

Les législateurs républicains présentant des projets de loi qui restreindraient les athlètes transgenres disent vouloir protéger les opportunités pour les filles, y compris l’accès aux bourses sportives. L’un des projets de loi anti-transgenres sur le sport à devenir loi, dans l’Idaho, a été soutenu par Alliance Defending Freedom, un groupe juridique basé en Arizona et fondé par des conservateurs chrétiens.

La nouvelle directive « impose une identité de genre radicale aux Américains ordinaires », a déclaré Christiana Holcomb, conseillère juridique de l’alliance. « Cela interprète mal le précédent de la Cour suprême des États-Unis et constitue un autre exemple de dépassement du gouvernement. »