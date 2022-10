Étudiants internationaux en Saskatchewan. dire que la décision de lever le plafond de 20 heures de travail devrait être rendue permanente

Les étudiants internationaux en Saskatchewan disent que la décision d’Ottawa de lever temporairement le plafond des heures qu’ils peuvent travailler hors campus chaque semaine est une bonne nouvelle, mais certains veulent que le changement soit permanent.

Le 15 novembre, le gouvernement fédéral supprimera le plafond de 20 heures de travail hors campus par semaine pendant la durée des cours. Le projet pilote, en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année prochaine, est un effort pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre du pays.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré vendredi qu’environ 500 000 étudiants seraient éligible au programme .

“C’est une excellente nouvelle pour les étudiants internationaux”, a déclaré Sithija Abishek, qui travaille à temps partiel comme cuisinière à la chaîne à Olive Garden tout en poursuivant une majeure en informatique à l’Université de la Saskatchewan.

Le joueur de 21 ans a déménagé à Saskatoon le 9 février en provenance du Sri Lanka.

“Je peux couvrir les dépenses quotidiennes et accumuler les frais de scolarité, d’autant plus que les choses ne vont pas bien économiquement chez moi.”

Abishek a l’intention de travailler une journée supplémentaire dans l’espoir de consacrer 30 à 40 heures par semaine pendant les longs week-ends et les semaines de lecture.

“Nous avons tendance à avoir des dépenses imprévues, comme récemment un abonnement de 100 dollars pour une plateforme basée sur l’étude. Je souffre”, a-t-il déclaré.

“Mais à l’avenir, je peux travailler un jour de plus et couvrir cela.”

Ajith Aeilias, étudiant à Sask Polytechnic, augmentera également ses heures dans une pizzeria.

“Ils ont augmenté les loyers, l’épicerie et d’autres prix et les étudiants internationaux doivent s’occuper de tout. Cette décision aidera”, a déclaré le jeune homme de 28 ans.

“Le gouvernement aurait dû le faire beaucoup plus tôt.”

Certains étudiants à qui CBC a parlé à USask mardi après-midi étaient d’accord, affirmant que le changement devrait être rendu permanent.

Krunal Chavda a déclaré qu’il travaillerait au moins 25 à 30 heures par semaine pour tenir compte des frais de scolarité qui ont augmenté “trois fois plus qu’en 2020” et d’autres dépenses inflationnistes.

Krunal Chavda dit qu’il espère travailler au moins 25 à 30 heures pour alléger le fardeau financier de ses parents en Inde. (Kayla Guerrette/ Radio-Canada)

“Mais j’ai aussi une énorme charge de cours de six laboratoires et travaux de laboratoire”, a déclaré l’étudiant en génie informatique de 19 ans.

“Auparavant, 20 heures suffiraient à peine à couvrir mon loyer et mes autres dépenses, et si des dépenses imprévues se présentaient, cela ne rentrerait pas dans le budget.”

Chavda espère contribuer davantage à ses frais de scolarité pour réduire les prêts étudiants.

Thamidur Rashid Taseen s’est dit ravi de lire vendredi le tweet d’annonce du département fédéral de l’immigration.

Thamidur Rashid Taseen dit que travailler plus d’heures lui permettra de réseauter dans son domaine et d’acquérir une meilleure expérience de travail avant d’obtenir son diplôme. (Kayla Guerrette/ Radio-Canada)

“Ce qui est plus excitant, c’est que cela m’aidera à réseauter dans mon domaine et à acquérir une expérience de travail à temps plein avant d’obtenir mon diplôme”, a déclaré le jeune homme de 23 ans.

“En 2019, 20 heures de travail, même au salaire minimum, vous aideraient à faire face aux dépenses de base, mais maintenant, avec une inflation de 8,6%, mes factures de carte de crédit sont folles.”

Taseen, qui a quitté le Bangladesh, a déclaré que le changement était bénéfique pour les étudiants comme lui.

Shahab Minaei, qui poursuit un doctorat en génie chimique, a déclaré que ses 20 heures de travail dans une entreprise de télécommunications n’étaient nulle part suffisantes, surtout après la pandémie.

Shahab Minaei affirme que 20 heures par semaine n’ont jamais été suffisantes pour gérer le coût élevé de la vie et que le gouvernement devrait rendre ce projet pilote permanent. (Kayla Guerrette/ Radio-Canada)

“Il est difficile de gérer déjà le coût élevé de la vie et maintenant avec l’augmentation des frais de scolarité à partir de cette année. Ensuite, il y a les dépenses liées à l’immigration”, a déclaré Minaei.

“L’argent supplémentaire peut combler de nombreux trous.”

Minaei, qui a quitté l’Iran, a déclaré que davantage d’opportunités s’ouvriraient dans leurs propres domaines d’études, car les étudiants n’étaient pas éligibles à des postes à temps plein dans le passé.

“J’espère qu’ils rendront ce programme permanent.”

Aakhansha Majumdar, étudiante en microbiologie et immunologie à USask, dit qu’elle ne travaillera pas plus que les heures qu’elle fait actuellement dans une garderie à Saskatoon. (Kayla Guerrette/ Radio-Canada)

Aakhansha Majumdar, étudiante en microbiologie et immunologie, a déclaré qu’elle s’en tiendrait à ses 20 heures de travail dans une garderie.

“Si je travaille plus, je ne peux pas étudier plus. Je suis dans ma troisième année, donc les études sont plus importantes”, a-t-elle déclaré.

Un tiraillement entre le travail et les études

L’avocat spécialisé en droit de l’immigration de Saskatoon, Omer Khayyam, a déclaré qu’il s’agissait d’une sage décision.

“Pouvez-vous travailler 30 à 40 heures par semaine, étudier à plein temps et obtenir votre diplôme? Je soupçonne que beaucoup pourraient échouer ou faire face à une détérioration de l’éducation à cause de cela”, a-t-il déclaré.

“Encore une fois, beaucoup pourraient obtenir des emplois de premier échelon ou plus de travailleurs pour Uber ou Amazon.”

Khayyam est également sceptique quant à la décision du gouvernement d’automatiser le traitement des permis d’études qui, selon lui, ouvrira la voie à l’intelligence artificielle pour les demandes nationales.

Omer Khayyam, un avocat spécialiste de l’immigration et des réfugiés à Saskatoon, affirme que la décision du gouvernement de remédier aux pénuries de main-d’œuvre auprès des étudiants internationaux ne suffira pas. (Osman Aktar)

Il a également déclaré que le gouvernement était trop ambitieux en essayant de résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre par cette méthode.

“La pénurie de main-d’œuvre est beaucoup plus importante et distincte que cela. Beaucoup de ces emplois nécessitent plus de 40 heures de travail par semaine, mais les étudiants ne pourront pas suivre”, a déclaré Khayyam.

“Ce n’est même pas une solution de pansement.”

Mais Brianna Solberg, analyste principale des politiques à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a déclaré qu’il s’agissait d’une solution politique créative qui pouvait fonctionner.

« Alors que la moitié des petites entreprises de la Saskatchewan déclarent être touchées par des pénuries de main-d’œuvre, toute mesure visant à atténuer cette pression est très appréciée par les propriétaires de petites entreprises », a-t-elle déclaré.

Solberg a déclaré que le tourisme et l’hôtellerie sont les secteurs les plus touchés en Saskatchewan, qui ont connu “un important exode de travailleurs et ont du mal à recruter et à retenir du personnel”.

“Mais c’est une très bonne annonce pour les petites entreprises pour combler ces postes vacants tout au long de l’année.”

Elle a déclaré que bien que l’augmentation des salaires et l’embauche de travailleurs moins qualifiés n’aient pas été une solution miracle dans le passé, l’afflux d’étudiants internationaux pourrait contribuer à atténuer les pénuries de main-d’œuvre.

Brianna Solberg affirme que les petites entreprises augmentent déjà leurs salaires au-dessus du minimum pour attirer la main-d’œuvre, mais que les pénuries persistent et que la suppression du plafond du nombre d’heures pour les étudiants internationaux peut être une solution. (Studio Donna Santos)

“Le problème persistant est le manque de candidats et si 500 000 étudiants obtiennent plus d’heures, cela peut commencer à résoudre les pénuries de main-d’œuvre.”

Solberg a déclaré que les centres urbains comme Regina et Saskatoon en particulier commenceront à voir une augmentation à court terme du nombre de candidats disponibles pour la main-d’œuvre.

“Nous espérons juste que peut-être de façon saisonnière, ils se répandront également dans les zones rurales.”