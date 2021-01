Pour Rosy Behera, 20 ans, l’éducation avait promis d’alléger la pauvreté et la misère qui la tenaient si longtemps, elle et sa famille. Mais les choses semblaient à peine avoir changé pour le résident du district de Puri d’Odisha, qui, bien qu’étudiant en génie civil à Puri, a été contraint de travailler comme ouvrier journalier pour un projet routier local dans le cadre du régime national de garantie de l’emploi rural du Mahatma Gandhi (MNREGS ) pour payer les frais restants de son école d’ingénieurs privée.

Rosy travaille sur le projet depuis environ trois semaines maintenant, creusant des champs, ramassant et transportant de la terre sur sa tête pour faire une route dans son village, le tout pour gagner une maigre somme de 207 Rs par jour.

Rosy, qui a cinq sœurs, sort quotidiennement le matin sur le chantier de construction pour pelleter du sable et le transporter sur le site pour la construction de la route. Une de ses soeurs, qui poursuit également un B.Tech en ingénierie, a aidé Rosy dans le travail du MNREGS afin qu’elle puisse trouver rapidement le montant dû et obtenir son diplôme.

« Après avoir obtenu mon diplôme en génie civil en 2019, je ne suis pas en mesure de trouver des fonds pour mon baccalauréat. Je dois également payer un montant impayé de 24 500 Rs à l’école du diplôme », a déclaré Behera à l’agence de presse ANI.

Après avoir obtenu son diplôme en 2019, Rosy avait cherché ses options où elle avait appris d’un collège privé d’ingénieurs qu’elle pouvait poursuivre un programme de B.Tech grâce à une bourse du gouvernement. On lui a dit que puisqu’elle était originaire d’une caste répertoriée (Harijan), ses frais de scolarité seraient pris en charge par le gouvernement mais pas les frais de bus de l’auberge et du collège.

Elle a déclaré à l’ANI: «L’autorité du collège m’a refusé mon certificat de diplôme, malgré ma demande répétée aux autorités du collège et au député local. Je ne pouvais pas trouver d’autres options pour effacer mes cotisations d’auberge de jeunesse et les frais de bus. Comme je suis une fille Harijan, la le gouvernement payait tous mes frais de scolarité. Mais les frais d’auberge de jeunesse et de bus n’étaient pas inclus. Même notre maison est construite sur un terrain gouvernemental. Après avoir réussi la matricule avec un bon numéro, j’ai obtenu une bourse du gouvernement et j’ai rejoint l’Institut d’ingénierie de Barunei et technologie (BIET) Khordha. «

L’agent de développement de bloc, Delang Block Sheshdev Rout a assuré l’aide à Rosy et a promis de l’aider dans sa situation désastreuse.

« Rosy n’a pas pu payer ses frais de scolarité à cause de la situation financière. Elle n’a pas reçu de certificat. Nous allons le signaler à l’administration pour l’aider », a-t-il dit.