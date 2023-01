Étudiant de Mass. mort après être tombé du balcon de Cancun Airbnb; petit ami arrêté, blanchi d’actes répréhensibles: rapports

Une femme du Massachusetts est en deuil après sa mort en tombant d’un balcon mexicain d’Airbnb. Les autorités ont arrêté son petit ami avant de déclarer le décès accidentel.

Leah “Lee” Pearse, une assistante infirmière de 20 ans de Newburyport, Massachusetts, qui étudiait pour devenir infirmière, a glissé et est tombée d’un balcon du troisième étage en essayant d’entrer dans son Airbnb à Cancun. Les clés ont été enfermées à l’intérieur après qu’elle et son petit ami soient revenus d’une journée à la plage, a rapporté NBC 10 Boston.

Selon sa nécrologie, Pearse est décédée sur le coup après être tombée du balcon.

Le petit ami de Pearse, Augustine Aufderheide, 21 ans, a déclaré aux autorités que lui et Pearse s’étaient disputés avant qu’elle ne tente de grimper sur le balcon du troisième étage, a rapporté Southern Maryland News Net cette semaine.

Fox News Digital a confirmé qu’Aufderheide avait été initialement arrêté dans le cadre de l’enquête, mais plusieurs rapports indiquent qu’il a ensuite été libéré et innocenté de tout acte répréhensible par les autorités mexicaines.

“Au cours des deux dernières années, elle était la plus heureuse que nous ayons jamais vue, vivant sa vie universitaire indépendante à Boston, traînant avec son fabuleux groupe d’amis Simmons et tombant profondément amoureuse de son incroyable et toujours amoureux petit ami Bobby ( alias Gus ou Augustin)”, indique la nécrologie.

L’hôpital général du Massachusetts, où travaillait Pearse, a fourni une déclaration à Boston.com, la qualifiant de partie “dynamique” de l’unité de transplantation de l’hôpital.

“Son énergie positive, sa créativité et sa prévenance ont conquis le cœur des patients et du personnel de l’HGM”, indique le communiqué. “Notre communauté se réunira dans les prochains jours pour honorer la mémoire de Leah.”

“C’était une personne exceptionnelle qui englobait toute la gamme des émotions humaines avec une telle profondeur et une telle compassion pour les autres que sa présence était brillante et brillante pour tous ceux qui la connaissaient”, indique sa nécrologie.

La mort accidentelle survient des mois après que trois Américains ont été tués par une intoxication présumée au monoxyde de carbone alors qu’ils séjournaient dans un emplacement Airbnb à Mexico.

Airbnb n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

