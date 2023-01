Étudiant de l’UofT Taser avec le genou d’un officier sur le cou, il allègue

Le genou d’un policier a été coincé contre le cou d’un étudiant de l’Université de Toronto alors qu’il était à plusieurs reprises Taser au sol avec ses mains derrière la tête avant que son identification ne prouve ce qu’il avait dit à la police – ils avaient le mauvais homme, selon une déclaration. .

Hasani O’Gilvie poursuit maintenant la police de Toronto pour 1,6 million de dollars en dommages-intérêts.

Il a dit avoir remarqué un croiseur le suivant le 12 août 2021. O’Gilvie, 27 ans à l’époque, passait sur une place de North York avant de prendre le bus pour le campus du centre-ville de l’université, selon une déclaration.

Dans ce que la police a qualifié de cas d’« erreur d’identité », sur la base des notes d’un officier obtenues par CTV News Toronto, O’Gilvie n’était pas le jeune homme noir que la police recherchait. La réclamation d’O’Gilvie continue en disant qu’il a déclaré son nom pour le transmettre à l’officier. Mais l’affrontement persiste.

En quelques secondes, un autre flic est arrivé, puis un autre. O’Gilvie a été taclé, empilé et Taser avec le genou et la jambe d’un officier fixés à son cou tout en se conformant aux demandes, au sol, les mains derrière le dos, selon sa revendication.

O’Gilvie poursuit la police de Toronto et les trois agents impliqués pour les dommages subis ce jour d’été, ainsi que 50 000 $ par violation de la Charte. Sa mère, Christine O’Gilvie, réclame également 250 000 $ en dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

L’intégralité de l’épreuve a été capturée sur les caméras corporelles des officiers, selon l’avocat d’O’Gilvie, qui a visionné les images. Les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux. Pour cette raison, un porte-parole de la police de Toronto a déclaré qu’ils ne pouvaient pas commenter l’affaire. Son audience est prévue en février 2024.

UNE ERREUR D’IDENTITÉ

Selon l’une des notes du policier, O’Gilvie avait la « même description » qu’un suspect exceptionnel.

Lorsque O’Gilvie a remarqué qu’un croiseur le suivait, il “craignait pour sa sécurité”, indique la déclaration. Il s’est glissé dans une passerelle coincée entre un No Frills et un autre bâtiment sur une place près de Jane Street et Wilson Avenue. Le croiseur a suivi. sergent. Rachel Saliba est sortie de la voiture et a commencé à poser des questions, selon le procès.

“M. Ogilvie a fourni son nom complet mais le sergent défendeur Saliba ne l’a pas cru », indique la réclamation.

Un autre officier, Const. Jilliane Baquiran, bientôt rejointe, « détenue physiquement » et a tenté d’arrêter O’Gilvie « sous la menace du Taser » alors qu’il « leur assurait qu’il n’avait rien fait et levait les mains devant lui pour montrer qu’il obéissait », » selon l’affirmation.

La situation « s’est aggravée », alors qu’un troisième officier, le const. Seth Rietkoetter, a “immédiatement taclé” O’Gilvie à son arrivée.

“Alors que les trois officiers défendeurs se sont entassés sur M. Ogilvie, l’agent défendeur Rietkoetter a placé son genou et sa jambe sur le cou de M. Ogilvie”, allègue le document.

L’affirmation indique que bien qu’O’Gilvie se soit conformé à ses mains placées derrière son dos, il a été à plusieurs reprises Taser alors qu’il était “soumis, sans résistance, au sol et que des contraintes étaient appliquées”. Le genou de Rietkoetter est resté sur le cou d’O’Gilvie alors qu’il continuait à le Taser, selon l’affirmation.

“Une fois que M. Ogilvie a été complètement maîtrisé, les officiers défendeurs ont illégalement fouillé le sac de M. Ogilvie, où ils ont trouvé une pièce d’identité confirmant ce qu’il avait dit au sergent défendeur Saliba avant qu’elle ne l’attaque”, indique la réclamation.

Les agents se sont excusés et ont laissé partir O’Gilvie. “Il s’est enfui en lieu sûr.”

La police de Toronto a confirmé à CTV News Toronto que les policiers travaillaient toujours pour la force.

BLESSURES PSYCHOLOGIQUES

Des cicatrices marquent le visage d’O’Gilvie et il a subi des blessures aux tissus mous du haut du corps. Mais ce sont les blessures émotionnelles qui ont causé le mal le plus durable, dit son avocat.

“Les blessures importantes sont psychologiques”, a déclaré David Shellnutt à CTV News Toronto.

Des cauchemars et des flashbacks hantent le sommeil d’O’Gilvie, le laissant avec des insomnies. La dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique infiltrent ses journées, selon son procès.

«Jeunes hommes noirs, l’impact d’avoir une autorité de l’État sur vous et tout cela est assez traumatisant. Nous soupçonnons que ces blessures persisteront pendant des années et nécessiteront une quantité importante de traitement pour être résolues, si jamais », a déclaré Shellnutt.

“M. O’gilvie a été détenu, arrêté et agressé parce qu’il était un jeune homme noir et pour aucune autre raison légale », allègue le procès.« Ce profilage racial de M. Ogilvie par les défendeurs était anti-noir, discriminatoire, illégal et en violation des dispositions du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Shellnutt souligne la chronologie plus large de l’incident. C’était un an après que George Floyd ait été cloué au sol par le genou d’un officier à Minneapolis. C’était un an avant que l’ancien chef de la police James Ramer ne présente ses excuses aux communautés noires et autochtones à la suite de la publication de données basées sur la race dans la force, constatant que les résidents noirs étaient 230% plus susceptibles qu’un policier pointe une arme à feu sur eux lorsqu’ils sont apparus être désarmé que les blancs.

“Et puis, ils demandent plus d’argent”, a déclaré Shellnut, faisant référence à l’approbation récente de l’augmentation du budget de 48,3 millions de dollars de la police de Toronto.

« Je pense que l’histoire d’Hasani n’est pas nouvelle pour les Noirs de Toronto. Ils dénoncent depuis des années le recours à la force », a déclaré Shellnut.