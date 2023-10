Étudiant de Duke, deux adolescents tués par balle : Weekly Homicide Tracker

La semaine dernière, un étudiant diplômé de Duke et deux adolescents ont été tués par balle dans trois cas distincts.

Le News & Observer et le Herald-Sun répertorient désormais en ligne les homicides les plus récents du Triangle le lundi dans ce nouveau tour d’horizon hebdomadaire.

Une carte interactive, une base de données consultable et des liens vers nos histoires fournissent des détails sur chaque décès et l’état de l’enquête.

Nous réévaluons la façon dont nous signalons les homicides et les crimes violents.

▪ Nous voulons moins nous fier, notamment aux récits initiaux, aux seules sources officielles.

▪ Nous voulons mettre l’accent sur les tendances et en dire davantage sur les personnes tuées et celles affectées par les pertes et la violence dans leurs communautés.

▪ Nous voulons laisser du temps dans les horaires de nos journalistes pour aller plus loin dans la recherche de meilleures histoires.

Pour ce faire, nous pouvons renoncer à des récits séparés sur les décès lorsqu’il existe peu d’informations et parfois même pas le nom d’une victime.

Le nouveau système de suivi des homicides inclura cependant toutes les morts violentes. (Voir ci-dessous.) Avec la carte, vous pouvez survoler un point, connaître les détails de base et voir l’emplacement de tous les homicides. Avec la base de données, vous pourrez rechercher des incidents par nom.

Sachez qu’en faisant cela, nous nous efforçons d’en apprendre davantage sur chaque cas, sur la victime et les répercussions de sa mort dans la communauté.

Si vous connaissez l’une des victimes des homicides répertoriés ci-dessous et souhaitez raconter son histoire, veuillez contacter les journalistes Colleen Hammond à [email protected] ou Aaron Sánchez-Guerra à [email protected]

Ce sont les homicides commis dans le Triangle du 2 au 8 octobre.

Meurtres à Raleigh

Date: 2 octobre

Victime: Mâle juvénile sans nom

Âge : 17 ans

Emplacement: Bloc 5 100 de North New Hope Road

Arrêter: David Otu-Tetteh Addy, 23 ans

Ce que nous savons:

Un homme de 17 ans a été abattu dans le pâté de maisons 5 100 de North New Hope Road à Raleigh. Il a été transporté à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures. La police a arrêté David Otu-Tetteh Addy, 23 ans, et l’a accusé du meurtre du mineur.

En savoir plus:

Un adolescent est décédé après avoir été abattu à Raleigh. Aujourd’hui, quelqu’un a été accusé de son meurtre.

Homicides à Durham

Date: 2 octobre

Victime: Angela Marina Risi

Âge: 30

Emplacement: Bloc 1000 de Worth Street

Arrêter: Stephon Dubose, 30 ans, de Durham

Ce que nous savons:

Deux femmes ont été abattues dans le pâté de maisons 1000 de Worth Street à Durham le matin du 2 octobre. La police a déclaré que les deux femmes avaient été transportées à l’hôpital où l’une d’entre elles est décédée des suites de ses blessures. La femme décédée a été identifiée comme étant Angela Marina Risi, étudiante diplômée à l’Université Duke.

En savoir plus:

Un homme accusé de meurtre lors d’une fusillade qui a tué un étudiant diplômé de Duke et en a blessé un autre

Date: 4 octobre

Victime: Juvénile mâle sans nom

Âge: 17

Emplacement: Bloc 1 100 de l’avenue Ridgeway.

Arrêter: Aucun

Ce que nous savons:

Un homme de 17 ans a été tué par balle dans le pâté de maisons 1 100 de l’avenue Ridgeway, à Durham. La police a déclaré que les premières informations l’avaient amenée à croire qu’une femme avait également été abattue lors de cet incident, mais il a été déterminé par la suite que ses blessures ne provenaient pas de blessures par balle. La police n’a pas encore procédé à une arrestation. En raison de l’âge de la victime, son nom n’a pas été dévoilé.

Homicides dans le comté de Wake

Aucun nouvel homicide n’a été signalé dans le comté de Wake entre le 2 et le 8 octobre.

Homicides dans le comté d’Orange

Aucun nouvel homicide n’a été signalé dans le comté d’Orange entre le 2 et le 8 octobre.

L’éditeur de la base de données, David Raynor, a contribué à ce rapport.