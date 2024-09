Études sur les missiles guidés par des pigeons et les capacités de nage des poissons morts parmi les lauréats des Ig Nobles

BOSTON — BOSTON (AP) — Une étude qui explore la faisabilité de l’utilisation de pigeons pour guider des missiles et une autre qui examine les capacités de nage de poissons morts figuraient parmi les lauréats jeudi des Ig Nobels de cette année, le prix pour les réalisations scientifiques comiques.

Organisée moins d’un mois avant l’annonce des prix Nobel, la 34e cérémonie annuelle de remise des prix Ig Nobel au Massachusetts Institute of Technology a été organisée par le magazine Annals of Improbable Research. site web pour faire rire et réfléchir les gens. Les lauréats ont reçu une boîte transparente contenant des objets historiques liés à la loi de Murphy — le thème de la soirée — et un billet zimbabwéen de 10 000 milliards de dollars presque sans valeur. De véritables lauréats du prix Nobel ont remis leurs prix aux lauréats.

« Alors que certains politiciens essayaient de faire passer des choses sensées pour folles, les scientifiques ont découvert des choses qui semblaient folles mais qui avaient beaucoup de sens », a déclaré Marc Abrahams, maître de cérémonie et rédacteur en chef du magazine, dans une interview par courrier électronique.

La cérémonie a débuté avec les consignes de sécurité données par Kees Moliker, lauréat du prix Ig Noble 2003 en biologie. Son prix a été décerné pour une étude qui a documenté l’existence de la nécrophilie homosexuelle chez les canards colverts.

« C’est le canard, dit-il en tenant un canard. C’est le canard mort. »

Après cela, quelqu’un est monté sur scène avec une cible jaune sur la poitrine et un masque en plastique sur le visage. Bientôt, ils ont été envahis par des gens du public qui leur ont lancé des avions en papier.

La cérémonie de remise des prix a ensuite commencé, avec plusieurs présentations ennuyeuses, interrompues par une fille qui est montée sur scène et a crié à plusieurs reprises « Arrêtez, s’il vous plaît. Je m’ennuie. » La cérémonie de remise des prix a également été entrecoupée par un concours international de chansons inspirées de la loi de Murphy, dont une sur la salade de chou et une autre sur le système judiciaire.

Les lauréats ont été récompensés dans 10 catégories, dont celles de la paix et de l’anatomie. Parmi eux, des scientifiques ont montré qu’une vigne du Chili imite les formes de plantes artificielles des environs et une autre étude a examiné si les cheveux des personnes de l’hémisphère nord tourbillonnaient dans la même direction que ceux des personnes de l’hémisphère sud.

Parmi les autres gagnants figurent un groupe de scientifiques qui ont montré que les faux médicaments qui provoquent des effets secondaires peuvent être plus efficaces que les faux médicaments qui n’en provoquent pas et un autre qui a montré que certains mammifères sont capables de respirer par l’anus – des gagnants qui sont montés sur scène portant des chapeaux inspirés des poissons.

Julie Skinner Vargas a accepté le prix Nobel de la paix au nom de son défunt père, BF Skinner, auteur de l’étude sur les missiles-pigeons. Skinner Vargas est également à la tête de la Fondation BF Skinner.

« Je tiens à vous remercier d’avoir enfin reconnu sa contribution la plus importante », a-t-elle déclaré. « Merci d’avoir mis les choses au clair. »

James Liao, professeur de biologie à l’Université de Floride, a reçu le prix de physique pour son étude démontrant et expliquant les capacités de nage d’une truite morte.

« J’ai découvert qu’un poisson vivant bougeait plus qu’un poisson mort, mais pas beaucoup », a déclaré Liao, en tenant un faux poisson. « Une truite morte remorquée derrière un bâton bat également sa queue au rythme du courant comme un poisson vivant surfant sur des tourbillons, récupérant l’énergie de son environnement. Un poisson mort fait des choses comme un poisson vivant. »