Études : la France est un creuset mais la discrimination rôde

PARIS (AP) – Deux nouvelles études historiques en France font éclater les mythes sur l’immigration à un moment où le discours xénophobe d’extrême droite a gagné du terrain. Ils montrent que les enfants d’immigrés se fondent de plus en plus dans la société française mais que certains d’origine africaine et asiatique font face à une discrimination persistante.

Karima Simmou, étudiante franco-marocaine de 20 ans à la prestigieuse université parisienne Sciences Po, incarne le phénomène.

Elle est issue d’une famille ouvrière de huit enfants, avec une mère qui a élevé la famille et un père qui a travaillé comme mineur dans l’ouest de la France. Elle a été poussée par sa famille à aller à l’école d’élite.

“En tant qu’enfant d’immigrants, mes parents, d’après leur expérience, m’ont dit que je devais faire plus que les autres pour réussir”, a déclaré Simmou à l’Associated Press.

Les défenseurs de la lutte contre la discrimination ont salué les nouvelles données publiées ce mois-ci qui donnent un aperçu rare car la France suit une vision universaliste qui ne différencie pas les citoyens par groupes ethniques.

Les enquêtes publiées par l’agence nationale des statistiques et l’Institut national d’études démographiques, Ined, fournissent des données et des statistiques nationales sur le parcours des immigrés en France, de leurs enfants et, pour la première fois, de leurs petits-enfants. Il s’agit d’une version mise à jour et plus complète d’une enquête similaire réalisée il y a 10 ans. Il comprend un échantillon représentatif de plus de 27 000 personnes tirées du recensement national qui ont répondu à des questions approfondies sur des sujets tels que la vie de famille, les revenus et la religion de juillet 2019 à novembre 2020.

L’un des rapports a révélé qu’une grande partie de la population française a un ancêtre immigré – environ 32% des personnes de moins de 60 ans – et que les enfants et petits-enfants d’immigrés sont de plus en plus intégrés dans la société française.

Néanmoins, l’immigration n’est pas uniformément répartie sur le territoire français. Patrick Simon, l’un des chercheurs de l’Ined, a déclaré qu’environ 70% de la population française âgée de moins de 60 ans n’a pas d’héritage immigré au cours des trois dernières générations et que la diversité ethnique dépend fortement de l’endroit où les personnes vivent en France.

Le rapport a écarté le « grand remplacement », une fausse affirmation propagée par certaines personnalités d’extrême droite selon laquelle les populations blanches de France et d’autres pays occidentaux sont envahies par des immigrants non blancs.

« La population issue de l’immigration partage un lien profond avec la population qui n’a pas de filiation directe immigrée. Dans chaque famille, les gens ont un lien plus ou moins direct avec l’immigration », a déclaré Simon à l’AP.

Au fil des générations, l’héritage immigré se dilue, note l’enquête.

Il a révélé que 66% des personnes ayant au moins un parent immigré sont mariées à des personnes sans origine immigrée récente, tandis que neuf personnes sur 10 de la troisième génération de familles immigrées en France n’ont qu’un ou deux grands-parents immigrés.

L’immigration française couvre un large éventail d’origines, reflétant en partie l’histoire coloniale du pays. Les jeunes générations issues de l’immigration ont tendance à avoir des racines nord-africaines ou subsahariennes, tandis que les plus âgées ont tendance à avoir des racines européennes. L’enquête indique que 83% des personnes de moins de 18 ans en France qui ont au moins un parent immigré trouvent leurs origines dans des pays hors d’Europe, en particulier en Afrique. En revanche, plus de 90 % des immigrés de la deuxième génération de plus de 60 ans ont des parents italiens, espagnols, polonais, belges, allemands ou européens.

Les enfants et petits-enfants d’immigrés d’Afrique et d’Asie sont bien intégrés dans le système éducatif français par rapport à leurs aînés, selon un autre rapport. Les données montrent qu’ils ont des niveaux d’éducation de plus en plus élevés que leurs parents, bien que beaucoup aient du mal à atteindre des niveaux d’éducation comparables à ceux des Français sans héritage immigré.

Et l’accès à l’emploi est également plus difficile : 60 % des personnes d’origine non européenne occupent des emplois de niveau intermédiaire ou supérieur, contre 70 % des Français sans parenté directe immigrée.

Mathieu Ichou, chercheur à l’Ined, a noté deux explications possibles à l’écart d’embauche.

« Plusieurs enquêtes, données et études d’audit ont confirmé que l’embauche n’est pas favorable aux minorités et qu’elles sont victimes de discrimination. La France est assez mauvaise sur ce sujet, comparée à d’autres pays européens », a-t-il déclaré.

De plus, a déclaré Ichou, “les minorités ont tendance à être sous-représentées dans les écoles d’élite françaises”.

Simmou a rejoint Sciences Po grâce à un programme spécial pour les étudiants issus de quartiers défavorisés. Mais elle est bien consciente que son parcours est exemplaire et atypique.

Goundo Diawara, conseiller pédagogique et membre d’un syndicat de parents d’élèves d’écoles de quartiers populaires comptant d’importantes communautés d’immigrés, est un témoin direct de l’incapacité du système scolaire français à éradiquer les inégalités.

« Dans la vie de tous les jours, on rapporte des problèmes comme la lutte à l’orientation dans les écoles des quartiers défavorisés. La plupart du temps, ces élèves ne connaissent pas ces écoles d’élite. De plus, avoir un enfant qui fait de longues études coûte plus cher aux familles pauvres », a-t-elle déclaré à l’AP.

Pourtant, elle a félicité les deux rapports pour avoir fourni des “ressources utiles”.

Même si Simmou étudie depuis trois ans dans l’une des universités les plus prestigieuses de France, elle ressent toujours un fossé entre elle et ses camarades de classe.

“Lors de ma deuxième année à Sciences Po, les gens m’ont rappelé que j’avais des racines immigrées, essayant de me mettre dans une case, alors que je veux choisir qui je veux être”, a-t-elle déclaré.

Mais la jeune femme de 20 ans espère que son parcours en inspirera d’autres.

« Si nous ne donnons pas d’exemples auxquels nous accrocher, il est difficile d’élargir nos horizons et d’imaginer un autre avenir », a-t-elle déclaré.

Jade Le Deley, Associated Press