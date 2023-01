Études cinématographiques – The New York Times

J’ai toujours été un bourreau de la saison des récompenses, faisant la course pour voir tous les grands films de catégorie avant la cérémonie des Oscars. Je vais me coucher tard pour diffuser un candidat au meilleur film, faire une matinée entre les réunions. Bien que le spectacle des remises de prix puisse être embarrassant, un combo grinçant d’autosatisfaction et d’effacement de soi, le battage médiatique me prend toujours à la fin.

En regardant les Golden Globes la semaine dernière, en pleurant malgré moi au discours d’acceptation de Ke Huy Quan pour le meilleur second rôle dans un film, je me suis rappelé à quel point il est plus agréable de regarder des remises de prix quand on a vu les films nominés. J’ai vu “Everything Everywhere All at Once” dans un théâtre vide en mai dernier, émerveillé par le fait que l’un des Goonies jouait le père de quelqu’un. J’aurais été ému par le discours de Quan malgré tout, mais après avoir vu sa performance, je me suis senti impliqué dans sa joie.

J’ai encore 11 films que je meurs d’envie de voir, une liste que j’ajouterai probablement avant les Oscars du 12 mars. Ce week-end, j’essaierai de trouver un cinéma qui projette “The Banshees of Inisherin”. Je n’aime pas quand les gens me disent que je dois voir tel ou tel film sur grand écran — c’est déjà assez difficile de trouver le temps de regarder tous ces films, maintenant vous me dites que mon visionnage à la maison est insuffisant ? – mais ayant commencé “Banshees” sur un iPad, je soupçonne qu’ils ont peut-être raison à propos de celui-ci.

Ma liste comprend tous les films susceptibles d’être nominés pour la meilleure image, ainsi que certains de nos critiques et éditeurs qui seraient honorés s’ils réussissaient. S’adapter à tous ces visionnements demande de la discipline, que j’ai brièvement abandonnée le week-end dernier lorsque j’ai regardé “Tár” pour la deuxième fois, incapable de poursuivre ma liste tant que je n’aurais pas apaisé les questions que j’avais encore à ce sujet. (Pourquoi entre-t-elle dans ce bâtiment ? Est-ce que je le comprendrai un jour ?)