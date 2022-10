Étude : Utilisation accrue du DSE liée à certains résultats de qualité améliorés

Une transversale étude ont constaté que l’utilisation accrue du DSE chez les médecins de soins primaires était associée à une amélioration de certaines mesures de la qualité, comme le contrôle du diabète et de l’hypertension et l’adhésion au dépistage du cancer du sein.

L’étude, publiée dans Réseau JAMA ouvert et menée par le Brigham and Women’s Hospital et le Massachusetts General Hospital en 2021, a examiné les caractéristiques démographiques et de pratique de 291 médecins de soins primaires et le temps passé à utiliser le DSE.

Les PCP ont passé en moyenne 145,9 minutes par jour sur le DSE au total. Des associations significatives ont été notées entre le temps de DSE et la réalisation au niveau du panel du contrôle de l’hémoglobine A1c, du contrôle de l’hypertension et des objectifs de dépistage du cancer du sein.

“Dans les analyses ajustées, chaque 15 minutes supplémentaires de temps total quotidien de DSE était associée à un contrôle supérieur de l’hémoglobine A1c au niveau du panel de 0,58 point de pourcentage, un contrôle de l’hypertension supérieur de 0,52 point de pourcentage et des taux de dépistage du cancer du sein supérieurs de 0,28”, ont écrit les auteurs de l’étude.

“Chaque 15 minutes supplémentaires quotidiennes de temps dans le panier étaient associées à un contrôle de l’hémoglobine A1c à l’échelle du panel de 2,26 % supérieur, à un contrôle de l’hypertension supérieur de 1,65 point de pourcentage et à des taux de dépistage du cancer du sein supérieurs de 1,26 point de pourcentage.”

Les chercheurs ont noté que l’étude a des limites, car elle se concentre sur seulement deux centres médicaux universitaires avec des PCP et leurs pratiques peuvent ne pas représenter l’ensemble de la population de soins primaires aux États-Unis. Les deux établissements ont également mis en place des programmes de santé de la population qui peuvent influencer les résultats de qualité ambulatoire pour les PCP impliqués dans l’étude.

Les chercheurs ont également noté un manque de données concernant les interactions spécifiques PCP-patient. Ils n’ont donc pas été en mesure de tenir compte d’autres facteurs, tels que la continuité des soins aux patients, les interactions individuelles des patients avec le personnel et le nombre de consultants impliqués dans les soins d’un patient.

“Bien que l’augmentation du temps de DSE soit associée à l’épuisement professionnel, cela peut représenter un niveau de rigueur ou de communication qui améliore certains résultats”, ont écrit les chercheurs. “Il peut être utile pour les études futures de caractériser les modèles de paiement, les flux de travail et les technologies qui permettent une prestation de soins ambulatoires de haute qualité tout en minimisant le fardeau du DSE.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Bien que la communication accrue entre les patients et les médecins via Le DSE peut conduire à de meilleurs résultats pour les patients, les cliniciens connaissent un épuisement professionnel à des niveaux records.

Une enquête auprès des médecins publié plus tôt cette année montre que le taux global d’épuisement professionnel des médecins a considérablement augmenté après l’émergence de la COVID-19, mesuré à 62,8 % en 2021 contre 38,2 % en 2020.

De plus, un étude Publié dans Actes de la clinique Mayo a révélé l’insatisfaction des médecins vis-à-vis du DSE, où 870 médecins ont participé à une enquête évaluant la facilité d’utilisation du DSE. Les fournisseurs de soins de santé ont évalué la convivialité des systèmes de DSE actuels à l’aide d’une métrique standardisée comme “non acceptable” ou avec une note de F, et une forte relation était présente entre la convivialité du DSE et l’épuisement professionnel des médecins.