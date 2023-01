Étude : Une nouvelle salle sensorielle VR réduit l’anxiété chez les personnes ayant une déficience intellectuelle

Un nouveau programme de réalité virtuelle avec des expériences visuelles, sonores et tactiles interactives a contribué à améliorer les résultats pour les adultes atteints de troubles neurodéveloppementaux, notamment l’autisme et la déficience intellectuelle.

Ceci est basé sur la dernière étude, présentée comme la première du genre, réalisée par des chercheurs de l’Université Western Sydney et de l’Université de Wollongong, The Disability Trust et la société de technologie Devika.

RÉSULTATS

L’étude préliminaire de cinq mois a évalué la viabilité et les avantages de l’utilisation de la technologie Evenness VR Sensory Space de Devika comme outil d’intervention auprès de 31 adultes atteints de différents troubles neurodéveloppementaux et de leurs soignants. Son résultats ont été publiés dans le Nature Scientific Reports Journal.

Sur la base des scores pré et post des utilisateurs, la technologie a aidé à réduire leur anxiété et, en particulier, à réduire les symptômes dépressifs chez les participants souffrant de dépression.

Il y avait aussi des améliorations dans leur traitement sensoriel qui accompagnaient une utilisation fréquente.

La plupart des participants, a noté l’étude, ont préféré la salle sensorielle VR avec une expérience visuelle et sonore « supérieure », tandis que ceux qui préfèrent les expériences sensorielles tactiles préfèrent toujours une expérience sensorielle physique.

Sur la base d’entretiens, les utilisateurs ont apprécié le programme VR pour sa portabilité et sa convivialité pendant la pandémie. Ils ont également trouvé que la technologie était d’un bon rapport qualité-prix car elle est moins chère qu’un espace sensoriel physique traditionnel.

De plus, les participants ont suggéré une modification ou un retrait du casque et l’adoption d’une version sans fil du système VR ; une mesure intégrée de l’anxiété de l’utilisateur ; et une technologie qui s’adapte aux intérêts de l’utilisateur.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Dans un rapport de recherche, WSU a souligné le potentiel de la réalité virtuelle pour promouvoir la mise en œuvre de salles sensorielles en tant qu’outil d’intervention efficace pour les personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux. Alors que la réalité virtuelle apparaît comme un outil d’assistance pour un certain nombre d’activités de santé et de bien-être, les chercheurs ont souligné l’importance d’évaluer son utilisation et ses avantages, qui avaient été largement inexplorés dans les études précédentes.

“Nos résultats ont montré que la technologie VR peut offrir une voie prometteuse pour la fourniture d’interventions sensorielles et un outil calmant efficace, le bénéfice le plus important signalé par les utilisateurs étant une réduction de l’anxiété”, a déclaré le Dr. Caroline Mills de la WSU School of Health Sciences and Translational Health Research Institute.

“Compte tenu de la nature préliminaire de cette étude, nous poursuivons des conceptions d’études futures plus robustes pour mieux comprendre les avantages et garantir que le programme peut être utilisé dans des environnements réels pour soutenir les personnes qui en ont besoin”, Danielle Tracey, professeur et co- auteur principal de WSU, ajouté.

APERÇU DU MARCHÉ

Ces dernières années, deux entreprises japonaises ont signé des accords de plusieurs millions de dollars pour développer des thérapies numériques basées sur la réalité virtuelle qui ciblent les troubles de santé mentale. Entreprise de réalité virtuelle Jolly Good et son partenaire Otsuka Pharmaceutical travaillent à étendre l’utilisation de la VR de formation aux compétences sociales dans le traitement des troubles mentaux au Japon. Sumitomo Dainippon Pharma et la société américaine BehaVR collaborent pour développer un DTx sur ordonnance pour le traitement des troubles mentaux majeurs.

Pendant ce temps, une autre étude récente réalisée en Nouvelle-Zélande a trouvé un nouveau programme VR utilisant le oVRcome app efficace pour soulager les symptômes des phobies courantes.