Étude UMD : les masques N95 bloquent presque tous les cas de COVID-19 aéroportés

COLLEGE PARK, Maryland – Dans une comparaison directe des masques portés par des personnes ayant une activité physique

COVID-19, le « bec de canard » bon marché N95 est arrivé en tête, arrêtant 98 % des particules de COVID-19

dans l’haleine des personnes infectées de s’échapper dans les airs. Dirigé par des chercheurs du Université

de la Maryland School of Public Health (SPH), les résultats ont montré que d’autres masques fonctionnaient également bien,

empêcher au moins 70 % des particules virales de s’échapper de la source – celle d’une personne infectée

expiré.

L’étude, Efficacité relative des masques et des respirateurs comme contrôle à la source de l’excrétion d’aérosols viraux

provenant de personnes infectées par le SRAS-CoV-2, publié le 29 mai dans eBioMedicine, une revue du Lancet.

« La recherche montre que n’importe quel masque est bien mieux que pas de masque, et un N95 est nettement plus efficace. »

mieux que les autres options. C’est le message numéro un », déclare l’auteur principal de l’étude,

Dr Donald Milton. Milton est professeur de santé environnementale à l’UMD SPH et un expert mondial en

comment les virus se propagent dans l’air.

L’étude a débuté en mai 2020, peu après le début de la pandémie, et a comparé des échantillons d’haleine

auprès de volontaires atteints de COVID-19 actif, testant les performances de quatre tests couramment utilisés

masques. Même sans faire passer aux participants des tests d’ajustement ou une formation sur la façon de porter correctement les masques, tout

les masques ont considérablement réduit la quantité de virus s’échappant dans l’air. L’étude a testé les masques comme

un moyen de contrôler la propagation du virus à partir de la source, c’est-à-dire la personne infectée, et n’a pas fait de test

masques comme protection contre le COVID-19 dans l’air ambiant.

« Parce que le COVID-19 est aéroporté, nous nous sommes concentrés sur la mesure dans laquelle le port d’un masque réduit

contamination de l’air qui vous entoure », déclare Milton. Cette dernière étude s’inscrit dans la continuité de

enquêtes menées par l’UMD Laboratoire d’aérobiologie de santé publique (PHAB Lab) à quel point c’est contagieux

les virus respiratoires comme la grippe contaminent l’air.

Les chercheurs ont demandé à des volontaires atteints du COVID-19 de respirer dans un engin unique connu sous le nom de

Gesundheit II Machine, développée par Milton et ses collègues pour mesurer les virus exhalés

haleine. Les participants, qui respiraient dans la machine pendant 30 minutes à la fois, ont été invités à effectuer une

variété de vocalisations telles que répéter l’alphabet, chanter Joyeux anniversaire et même

honorant la mascotte de l’UMD en criant à plusieurs reprises « Go Terps ! »

Dans chaque cas, les chercheurs ont mesuré la quantité de particules virales dans l’haleine expirée d’un patient.

volontaires, associant chaque séance de respiration de 30 minutes avec un masque à une autre séance de 30 minutes

séance sans masque.

« Les données de notre étude suggèrent qu’une personne légèrement symptomatique atteinte du COVID-19 et qui n’est pas

le port d’un masque expire un peu plus de deux doses infectieuses par heure », explique le premier auteur, le Dr Jianyu.

Lai, chercheur postdoctoral au PHAB Lab. « Mais quand on porte un masque N95, le risque disparaît

de façon exponentielle. »

Le bec de canard N95 a empêché 99 % des grosses particules et 98 % des petites particules de s’échapper de

le masque d’une personne. Milton affirme que le joint étanche de la conception, un filtre puissant et un grand espace d’air pour

le souffle pour se déplacer contribuent tous au succès du bec de canard.

Étonnamment, les masques KN95 – les masques jetables largement utilisés – n’étaient pas plus efficaces que

masques en tissu ou chirurgicaux. L’étude a révélé qu’une marque courante de masques KN95 laisse échapper plus d’air que

becs de canard ou autres masques étudiés, car ils ne s’adaptent pas bien au visage. Ce défaut est

aggravé par un filtre puissant avec plus de résistance au débit qui pousse l’air hors du masque au niveau du

côtés plutôt qu’à travers le filtre, permettant ainsi à davantage de particules virales de s’échapper dans l’air ambiant.

Les masques en tissu ont également surpassé les masques KN95 et chirurgicaux. Milton théorise que les masques en tissu

avec une plus grande couverture, s’enroule autour du visage et offre une meilleure étanchéité que le KN95 ou le chirurgical

masques. Avec les filtres pour masques en tissu, la résistance à l’écoulement est également plus faible, permettant à la respiration de passer à travers le

filtrer et ne pas couler sur les côtés du masque.

Limiter la quantité de particules virales dans l’air est un moyen clé de contrôler les maladies hautement contagieuses.

virus respiratoires en général, a déclaré Milton. C’est encore plus le cas avec le virus COVID-19,

étant donné que la transmissibilité a augmenté au fil du temps, Omicron en particulier franchissant le

l’immunité que les personnes ont développée à la suite de vaccinations ou d’infections antérieures.

« Notre recherche montre définitivement pourquoi il est si important d’avoir des réponses non pharmaceutiques comme

porter des masques, et pourquoi nous avons besoin d’études comme celle-ci pour déterminer quels masques sont les plus efficaces »,

dit Milton.

Milton et Lai espèrent que leurs conclusions éclaireront les politiques de santé à l’avenir, notamment

lors de la lutte contre des épidémies potentielles comme la grippe aviaire ou même la grippe commune.

« Les masques Duckbill N95 devraient constituer la norme de soins dans les situations à haut risque, comme les soins infirmiers

les foyers et les établissements de soins de santé », explique Lai. « Désormais, lorsque la prochaine épidémie de maladie respiratoire grave

virus se produit, nous savons exactement comment contribuer à contrôler la propagation, grâce à cette solution simple et peu coûteuse

solution. »

Outre les chercheurs de l’École de santé publique de l’UMD, les collaborateurs comprennent des auteurs

de l’École d’ingénierie UMD A. James Clark et de l’Organisation mondiale de la santé

Centre collaborateur pour l’épidémiologie et le contrôle des maladies infectieuses de l’Université de Hong

Kong, Chine.

Cette recherche a été soutenue par le Prometheus-UMD, parrainé par Defense Advanced

Agence des Projets de Recherche (agrément N66001-18-2-4015), Institut National de l’Allergie et

Centres d’excellence en maladies infectieuses pour la recherche et la surveillance de la grippe (contrat

12-HHSN272201400008C) et les Centers for Disease Control and Prevention (contrat

200-2020-09528); grâce à une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates ; et par un cadeau du

Laboratoire de grippe.

##