Étude : Thérapie cognitivo-comportementale numérique, en face à face, à la fois efficace pour la dépression

Selon une revue publiée dans npj Médecine numérique.

“Dans l’ensemble, nos résultats indiquent qu’après avoir contrôlé un certain nombre de facteurs de confusion potentiels, la TCC en face à face et numérique pourrait être comparable en termes d’efficacité clinique pour le traitement de la dépression. Nous identifions un certain nombre de facteurs pertinents qui modèrent la réponse au traitement, tels que la durée de l’intervention, la gravité de base, l’observance et le niveau de guidage humain dans les interventions numériques de TCC », note l’étude.

La TCC numérique guidée était plus efficace que la TCC numérique non guidée pour réduire les symptômes dépressifs et le fonctionnement psychosocial. Les chercheurs n’ont trouvé aucune supériorité concernant l’adhérence entre la TCC numérique guidée et non guidée.

Aucune distinction n’existait entre la TCC en face à face, la TCC numérique guidée et la TCC numérique non guidée concernant les symptômes d’anxiété.

Fait intéressant, les résultats de l’étude différaient par rapport aux résultats antérieurs. Lors de l’évaluation initiale de la littérature, le traitement en face à face semblait l’emporter sur l’efficacité de la TCC numérique guidée pour améliorer les symptômes dépressifs et le fonctionnement psychosocial, et pour garantir l’observance du traitement.

Après avoir pris en compte des facteurs de confusion tels que la gravité de la dépression et l’utilisation d’antidépresseurs, les chercheurs ont déclaré que leurs “analyses n’ont révélé aucune différence significative entre les interventions en face à face et numériques, ce qui suggère que ces approches pourraient avoir une efficacité clinique plus comparable en tenant compte des modérateurs”.

Les résultats étaient basés sur une recherche documentaire systématique dans la base de données PubMed, où les chercheurs ont comparé 106 études et plus de 11 000 patients adultes publiés jusqu’au 11 janvier 2021.

L’étude note qu’une méta-analyse précédente de l’efficacité du traitement CBT via des interactions en face à face par rapport aux moyens numériques n’a révélé que des effets mineurs. Pourtant, l’étude en npj Médecine numérique souligne l’importance de l’intensité du traitement.

Les chercheurs ont constaté qu’un nombre plus élevé de séances était un prédicteur positif du succès de interventions thérapeutiques numériques. En revanche, l’intensité du traitement (le nombre de séances par semaine) s’est révélée plus prometteuse avec les méthodes traditionnelles en face à face.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le nombre de plateformes de santé numérique proposant des TCC ou d’autres les interventions en santé mentale ont énormément augmenté au cours des dernières années, surtout depuis le début de la pandémie. Ces plateformes peuvent présenter de nombreux avantages potentiels, tels que la rentabilité et un meilleur accès aux soins fondés sur des données probantes, en particulier pour les personnes vivant dans des communautés éloignées.

Bien que plusieurs plateformes se soient matérialisées depuis l’émergence de COVID-19, beaucoup ne sont pas réglementés par la FDA, et certains font des allégations non encore étayées par la recherche clinique.

L’étude de l’efficacité des outils de santé numériques par rapport aux interventions traditionnelles en face à face est essentielle pour garantir la sécurité et l’efficacité de ces nouveaux modèles numériques dans les offres de soins de santé.