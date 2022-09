Étude : Télésanté vidéo, les diagnostics en personne concordent dans 87 % des cas

Les diagnostics des consultations préliminaires de télésanté correspondaient aux visites en personne dans 86,9 % des cas, selon un étude publiée dans Réseau JAMA ouvert.

La recherche a inclus 2 393 patients de la Mayo Clinic qui ont assisté à une visite de télémédecine vidéo, suivie d’un rendez-vous en personne pour le même problème dans la même spécialité dans les 90 jours. Les patients utilisaient des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes ou des smartphones à domicile, tandis que les cliniciens utilisaient des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables dans des bureaux sans accessoires périphériques ou dispositifs tels que des stéthoscopes, des otoscopes ou des ophtalmoscopes.

Bien que le diagnostic de télésanté concorde avec les soins en personne dans 86,9 % des cas dans l’ensemble, il variait. Le diagnostic virtuel dans les cas de soins spécialisés était en accord avec la décision en personne chez 88,4 % des patients, contre seulement 81,3 % en soins primaires. La concordance était la plus faible pour l’oto-rhino-laryngologie, ou les spécialistes de la tête et du cou, et la plus élevée en psychiatrie.

“Dans les diagnostics confirmés par l’opinion d’un clinicien, comme de nombreux diagnostics psychiatriques, il y avait une concordance significativement plus grande entre le diagnostic par télémédecine vidéo et le diagnostic en personne”, ont écrit les auteurs de l’étude. “Dans les diagnostics nécessitant une confirmation par un examen physique traditionnel, des tests neurologiques et une pathologie – comme de nombreux diagnostics otologiques et dermatologiques – il y avait une concordance considérablement réduite entre la télémédecine vidéo et les diagnostics en personne.”

Les chercheurs ont également constaté que les chances de concordance du diagnostic diminuaient de 9 % pour chaque augmentation de 10 ans de l’âge du patient. Mais la concordance ne variait pas de manière significative entre les types de cliniciens (tels que les médecins par rapport aux prestataires de pratique avancée) et les patients adultes et pédiatriques, ou en fonction de la durée de la consultation ou de l’expérience d’un clinicien avec la télésanté vidéo.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Utilisation de la télésanté augmenté pendant la pandémie de COVID-19 alors que les patients et les prestataires cherchaient à limiter les interactions en personne. Bien que l’utilisation ait changé depuis le pic de la pandémie, Suivi régional mensuel de la télésanté de FAIR Health a constaté que la télésanté représentait 5,4% des lignes de réclamation médicale en mai.

Les chercheurs ont déclaré que l’un des principaux points à retenir de leur étude était l’écart entre les soins primaires et les soins spécialisés, notant qu’un suivi en personne plus rapide pourrait être bénéfique si les prestataires de soins primaires rencontraient les patients pratiquement en premier.

“Ces résultats suggèrent que les visites de télémédecine vidéo à domicile peuvent être de bons compléments aux soins en personne”, ont-ils écrit. “Les programmes de télémédecine vidéo de soins primaires conçus pour accueillir de nouveaux patients ou de nouveaux problèmes cliniques peuvent bénéficier d’un seuil abaissé pour un suivi direct en personne en temps opportun chez les patients suspectés d’avoir des maladies généralement confirmées par un examen physique, des tests neurologiques ou une pathologie.”