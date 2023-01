Étude sur le Groenland : la décennie la plus chaude en 1 000 ans était 2001-2011

Selon les archives glaciaires de l’énorme calotte glaciaire du Groenland, 2001-2011 a été la décennie la plus chaude des 1 000 dernières années – et de nouvelles données montrent qu’il existe des preuves claires que le réchauffement récent augmente à un rythme bien en dehors des fluctuations climatiques régulières.

La calotte glaciaire du Groenland est le glacier qui couvre environ 80 % de l’intérieur du Groenland, et il existe depuis des millions d’années, fournissant un instantané figé de la température mondiale à travers l’histoire dans ses couches de glace.

Les chercheurs forent et analysent les carottes de glace de la calotte glaciaire du Groenland depuis des années, mais le manque de données à long terme a rendu difficile l’isolement des signes de réchauffement climatique par rapport à la variabilité naturelle de la température sur Terre.

Cependant, de nouvelles données montrent que le réchauffement climatique a définitivement frappé le Groenland, selon une étude publiée mercredi dans la revue à comité de lecture Nature.

“La série chronologique que nous avons récupérée à partir des carottes de glace couvre désormais en continu plus de 1 000 ans, de l’an 1000 à 2011”, a déclaré Maria Hörhold, glaciologue à l’Institut Alfred Wegener et auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse.

« Ces données montrent que le réchauffement de 2001 à 2011 diffère clairement des variations naturelles au cours des 1 000 dernières années. Bien que l’on s’y attende avec impatience à la lumière du réchauffement climatique, nous avons été surpris par l’évidence de cette différence.

Les températures enregistrées entre 2001 et 2011 étaient, en moyenne, de 1,5 degrés Celsius plus chaudes que celles du XXe siècle dans son ensemble, selon l’étude, et de 1,7 degrés Celsius plus chaudes que la période 1961-1990.

Ils ont également constaté qu’il y avait une augmentation du ruissellement des eaux de fonte ainsi que le réchauffement disproportionné de ces dernières années, un signe avant-coureur que la perte de masse du Groenland à travers sa glace pourrait commencer à s’accélérer.

La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus grande masse de glace au monde, juste derrière la glace recouvrant l’Antarctique, contenant environ trois millions de kilomètres cubes d’eau gelée. Non seulement la présence de cette calotte glaciaire massive joue un rôle clé dans le climat global de la planète, mais elle a la capacité de provoquer un énorme changement du niveau de la mer si elle venait à fondre.

Si les taux d’émission mondiaux ne changent pas, on estime que cette seule calotte glaciaire ajoutera 50 centimètres au niveau de la mer dans le monde d’ici 2100.

Actuellement, 267 millions de personnes dans le monde vivent sur des terres à moins de deux mètres au-dessus du niveau de la mer, selon une étude de 2021.

La Terre a déjà connu de grands changements de température globale en raison de la variabilité naturelle, ce qui est évident dans les archives de glace. Cette nouvelle étude a remarqué qu’il y avait une tendance globale au refroidissement de 1000 à 1800, suivie d’une tendance au réchauffement à partir de 1800.

Mais ces tendances à long terme montrent encore plus clairement que le réchauffement qui s’est produit au cours des deux dernières décennies s’intensifie à un rythme bien supérieur au réchauffement naturel observé depuis 1800.

“Malgré la variabilité naturelle prononcée que nous observons, cette valeur de température élevée est exceptionnelle dans le contexte des 1 000 dernières années”, ont écrit les auteurs de l’étude.

Les chercheurs ont extrait des carottes de glace dans les régions isolées à haute altitude du centre et du nord du Groenland pour mettre à jour leurs ensembles de données pendant la saison hivernale 2011-2012. Les températures ont été établies en mesurant la concentration d’isotopes d’oxygène dans la glace, qui change en fonction de la température au moment où la glace s’est formée.

Ils ont également recréé des modèles d’eau de fonte pour mesurer comment la température à l’intérieur des terres affectait les niveaux croissants d’eau de fonte observés depuis les années 2000.

Ils ont comparé les températures aux données d’un modèle climatique régional pour les années 1871-2001 et aux observations satellitaires des bords de recul de la calotte glaciaire de 2002-2021.

Il a montré qu’il existait un lien étroit entre la température, même à haute altitude au Groenland, et le nombre et l’intensité des événements de ruissellement des eaux de fonte.

“Nous avons été étonnés de voir à quel point les températures à l’intérieur des terres sont étroitement liées au drainage des eaux de fonte à l’échelle du Groenland – qui, après tout, se produit dans les zones de basse altitude le long du bord de la calotte glaciaire près de la côte”, a déclaré Hörhold.

L’étude ajoute que dans le cadre d’un réchauffement climatique supplémentaire, la vitesse à laquelle la calotte glaciaire fond devrait augmenter.