Étude sur le cancer : manger plus de poisson peut augmenter le risque de mélanome

Une nouvelle étude a révélé que manger plus de poisson pourrait être associé à un risque accru de certains cancers de la peau.

Les résultats, publiés par des chercheurs de l’Université Brown dans la revue Cancer Causes & Control, montrent que des niveaux plus élevés de consommation de poisson, à savoir de thon et de poisson non frit, semblent être associés à un risque accru de mélanome malin.

Cependant, les chercheurs ne recommandent pas aux gens de modifier la quantité de poisson qu’ils mangent et disent que d’autres études sont nécessaires.

Ils préviennent que leur étude, puisqu’elle était observationnelle, ne conclut pas à l’existence d’une relation causale entre la consommation de poisson et le risque de mélanome. Et ils disent qu’ils ont calculé la consommation quotidienne moyenne de poisson au début de l’étude, ce qui signifie qu’il peut ne pas représenter le régime alimentaire d’un participant au cours de sa vie.

Leur étude n’a pas non plus tenu compte de certains facteurs de risque de mélanome tels que le nombre de grains de beauté, la couleur des cheveux, les antécédents de coups de soleil graves et les comportements liés au soleil.

« Nous supposons que nos découvertes pourraient éventuellement être attribuées à des contaminants dans les poissons, tels que les biphényles polychlorés, les dioxines, l’arsenic et le mercure. Des recherches antérieures ont montré qu’une consommation plus élevée de poisson est associée à des niveaux plus élevés de ces contaminants dans le corps et a identifié des associations entre ces contaminants et un risque plus élevé de cancer de la peau », a déclaré Eunyoung Cho, l’auteur correspondant de l’étude, dans un communiqué.

« Cependant, nous notons que notre étude n’a pas enquêté sur les concentrations de ces contaminants dans le corps des participants et que des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour confirmer cette relation. »

Le Canada a publié sa dernière version du Guide alimentaire national en 2019, qui a dissous les quatre groupes d’aliments traditionnels et les portions recommandées, mis l’accent sur des habitudes alimentaires plus saines et encouragé les plantes et l’eau dans l’alimentation d’une personne avec moins de viande et de produits laitiers.

COMBIEN LE RISQUE DE MÉLANOME EST-IL PLUS ÉLEVÉ ?

Les chercheurs ont examiné les données de 491 367 adultes, à travers les États-Unis, qui ont participé à l’étude NIH-AARP Diet and Health Study entre 1995 et 1996.

L’âge moyen des participants était de 62 ans. Dans le cadre de l’étude, chacun a indiqué à quelle fréquence et en quelle quantité il avait mangé du poisson frit et non frit, ainsi que du thon, au cours de l’année précédente.

Les chercheurs ont ensuite calculé l’incidence des nouveaux mélanomes sur une période médiane de 15,5 ans, en utilisant les données des registres du cancer.

Ils disent avoir pris en compte les facteurs sociodémographiques, l’IMC ou l’indice de masse corporelle des participants, l’activité physique, les antécédents de tabagisme, la consommation quotidienne d’alcool, la caféine, les calories, les antécédents de cancer et les niveaux moyens de rayonnement UV dans leur région.

Ils ont constaté que 5 034 participants, soit environ 1 %, ont développé un mélanome malin et 3 284, soit environ 0,7 %, ont développé un mélanome de stade 0, également connu sous le nom de mélanome in situ, où des cellules anormales se développent uniquement dans la couche externe de la peau.

Ceux dont la consommation quotidienne médiane de poisson était de 42,8 grammes avaient un risque de mélanome malin de 22 % supérieur à ceux dont la consommation quotidienne médiane de poisson était de 3,2 grammes.

Le groupe avec l’apport quotidien le plus important présentait également un risque accru de 28% de développer un mélanome de stade 0.

Les scientifiques disent qu’une portion de poisson équivaut à environ 140 grammes de poisson cuit.

Les participants dont la consommation quotidienne médiane de thon était de 14,2 grammes avaient un risque 20 % plus élevé de mélanome malin et un risque 17 % plus élevé de mélanome de stade 0 par rapport à ceux dont la consommation médiane était de 0,3 gramme.

Par rapport au même groupe de consommation inférieure, ceux dont la consommation médiane de poisson non frit par jour était de 17,8 grammes avaient un risque 18% plus élevé de mélanome malin et un risque 25% plus élevé de mélanome de stade 0.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune association significative entre la consommation de poisson frit et le risque de mélanome malin ou de stade 0.