Étude : Quatre grands points de basculement climatique proches du déclenchement

Même si le monde parvient d’une manière ou d’une autre à limiter le réchauffement futur à l’objectif de température international le plus strict, quatre “points de basculement” climatiques qui changent la Terre sont encore susceptibles d’être déclenchés avec beaucoup plus de menace à mesure que la planète se réchauffera plus après cela, selon une nouvelle étude.

Une équipe internationale de scientifiques a examiné 16 points de basculement du climat – lorsqu’un effet secondaire du réchauffement est irréversible, auto-entretenu et majeur – et a calculé des seuils de température approximatifs auxquels ils se déclenchent. Aucun d’entre eux n’est considéré comme probable aux températures actuelles, bien que quelques-uns soient possibles. Mais avec seulement quelques dixièmes de degré de réchauffement supplémentaires à partir de maintenant, à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, quatre se situent dans la fourchette probable, selon une étude publiée jeudi dans la revue Science.

L’étude indique que l’effondrement lent mais irréversible des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental, la perte plus immédiate de récifs coralliens tropicaux dans le monde entier et le dégel du pergélisol du nord qui libère des quantités massives de gaz à effet de serre piégés dans des terres désormais gelées sont quatre points de basculement importants qui pourrait être déclenché à 1,5 degré Celsius de réchauffement, soit trois dixièmes de degré (un demi-degré Fahrenheit) de plus qu’aujourd’hui. Les politiques et actions actuelles placent la Terre sur une trajectoire de réchauffement d’environ 2,7 degrés Celsius (4,9 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, selon certaines projections.

“Espérons que nous n’avons pas raison”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Tim Lenton, scientifique des systèmes terrestres à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni. « Il y a de fortes chances que certains de ces points de basculement soient inévitables. Et par conséquent, il est vraiment important que nous réfléchissions davantage à la manière dont nous allons nous adapter aux conséquences.”

Le timing est un problème clé pour les points de basculement de deux manières : quand ils se déclenchent et quand ils causent des dommages. Et dans de nombreux cas, comme les effondrements de calottes glaciaires, ils pourraient être déclenchés bientôt, mais leurs impacts, même s’ils sont inévitables, prennent des siècles à se manifester, ont déclaré les scientifiques. Quelques-uns, comme la perte de récifs coralliens, causent plus de dégâts en seulement une décennie ou deux.

“C’est un problème de génération future”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, David Armstrong McKay, un scientifique des systèmes terrestres de l’Université d’Exeter. “Cette calotte glaciaire qui s’effondre est en quelque sorte cette échelle de temps de mille ans, mais elle lègue toujours une planète entièrement différente à nos descendants.”

Le concept de points de basculement existe depuis plus d’une décennie, mais cette étude va plus loin en examinant les seuils de température pour savoir quand ils peuvent être déclenchés et quels impacts ils auraient sur les personnes et la Terre et au cours des 15 dernières années environ “les niveaux de risque continuez simplement à monter », a déclaré Lenton.

Lenton aime penser aux points de basculement comme quelqu’un qui s’appuie sur une chaise pliante.

“Lorsque vous commencez à basculer vers l’arrière, vous avez dans ce cas une sorte de rétroaction très simple sur les forces de gravité qui agissent pour vous propulser vers l’arrière jusqu’à SPLAT”, a déclaré Lenton.

Le co-auteur de l’étude, Johan Rockstrom, directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique en Allemagne, l’a comparé à quelqu’un allumant une mèche sur une bombe “et ensuite la mèche brûlera jusqu’au big bang et le big bang pourrait être plus loin dans le temps”. ligne.”

Alors que les calottes glaciaires avec plusieurs mètres ou mètres d’élévation potentielle de la mer peuvent remodeler le littoral au fil des siècles, Rockstrom lui a dit que la perte de récifs coralliens est sa plus grande préoccupation en raison des “impacts immédiats sur les moyens de subsistance humains”. Des centaines de millions de personnes, en particulier les habitants les plus pauvres des régions tropicales, dépendent de la pêche liée aux récifs coralliens, a déclaré McKay.

Avec seulement quelques dixièmes de degré de plus, de nouveaux points de basculement deviennent plus possibles et même probables, notamment un ralentissement de la circulation océanique polaire nord qui peut se répercuter sur des changements climatiques spectaculaires, en particulier en Europe, la perte de certaines zones de glace de mer arctique, l’effondrement des glaciers. mondial et l’échec total de la forêt amazonienne.

Certains de ces points de basculement, comme le dégel du pergélisol, s’ajoutent et accélèrent le réchauffement existant, mais ne pensez pas que “c’est fini” si les températures atteignent 1,5 degrés de réchauffement, ce qui est très probable, a déclaré McKay.

“Même si nous atteignons certains de ces points de basculement, cela verrouillera toujours des impacts vraiment substantiels que nous voulons éviter, mais cela ne déclenchera pas une sorte de processus de changement climatique incontrôlable”, a déclaré McKay. « Ce n’est pas le cas à 1,5 degré. Et cela signifie que la quantité de réchauffement supplémentaire qui se produit au-delà de 1,5 est encore principalement en notre pouvoir. »

C’est un point crucial que ce sont des points de basculement pour les catastrophes régionales individuelles et non pour la planète dans son ensemble, donc c’est mauvais, mais pas la fin du monde, a déclaré le climatologue Zeke Hausfather de la société de technologie Stripe et Berkeley Earth, qui ne faisait pas partie du étude, mais a déclaré qu’il s’agissait d’une recherche nuancée importante qui quantifiait mieux qu’auparavant les points de basculement.

“Avons-nous vraiment envisagé ce qui se passe lorsque vous jouez avec nos systèmes mondiaux et écologiques à ce degré?” a déclaré Katharine Mach, spécialiste des risques climatiques à l’Université de Miami, qui ne faisait pas partie de l’étude. Elle a dit que cela montre des ondulations et des cascades gênantes. “C’est une profonde raison de s’inquiéter dans un climat changeant.”

