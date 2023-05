Étude pour examiner comment les migrants s’intègrent à la société canadienne

Alors que le Canada cherche à atteindre des objectifs d’immigration ambitieux, des chercheurs de partout au pays entreprennent une étude de plusieurs millions de dollars sur la façon dont les migrants s’intègrent à la société canadienne.

L’Université métropolitaine de Toronto dirige le projet de recherche de 98,6 millions de dollars sur sept ans, auquel participent également des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique, de l’Université Concordia et de l’Université de l’Alberta. Le projet est financé par le gouvernement canadien.

Anna Triandafyllidou, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la migration et l’intégration à la TMU, affirme que l’étude offrira un aperçu de l’immigration et de la migration à une époque de transformation sociale, économique et numérique rapide.

«Nous considérons cela comme très important pour le passé, le présent et l’avenir du Canada à bien des égards – non seulement en termes de résultats économiques, mais aussi en termes de rendre notre société plus riche, plus créative, plus innovante, plus résiliente», a-t-elle déclaré. CTVNews.ca.

« L’objectif de ce programme est d’examiner comment les technologies numériques avancées changent tout : notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de voyager, notre façon de communiquer, la façon dont nous participons également à la société et regardons l’intégration des migrants. à l’intérieur de cela.

Le projet examinera les expériences des résidents permanents, des travailleurs étrangers temporaires, des réfugiés, des demandeurs d’asile, des étudiants internationaux et des migrants économiques, a noté Triandafyllidou. Il utilisera une approche de recherche à méthodes mixtes qui intègre des enquêtes annuelles, des entretiens, des groupes de discussion et des données extraites des médias sociaux.

Il y a quatre thèmes de recherche principaux : l’emploi et l’apprentissage tout au long de la vie, la santé et le bien-être des immigrants, le lieu et l’infrastructure, ainsi que la citoyenneté et la participation civique.

Sous l’égide de l’emploi et de l’apprentissage tout au long de la vie, par exemple, Triandafyllidou a déclaré que les chercheurs analyseront comment le passage au travail à distance et hybride pendant la pandémie a à la fois profité et désavantagé les nouveaux arrivants, et comment les immigrants peuvent commencer leur processus d’accréditation dans leur pays d’origine. d’origine pour les emplois en demande, comme ceux du secteur des soins de santé, afin qu’ils puissent « démarrer sur les rails » à leur arrivée au Canada.

Ils exploreront également la surreprésentation des travailleurs migrants et immigrés dans l’économie numérique à la demande.

« Nos recherches ont montré jusqu’à présent que cela offre une opportunité aux migrants qui ont besoin de se recycler ou de faire leur évaluation ou accréditation de qualification, donc au lieu d’occuper un emploi rigide de neuf à cinq qui ne leur laisse pas de temps, ils préfèrent – avec une virgule inversée – pour dire, travaillez pour Uber ou DoorDash », a expliqué Triandafyllidou.

« En même temps, nous savons que c’est parfois un piège. Et nous savons que les nouveaux arrivants connaissent moins bien, par exemple, leurs droits ou la législation du travail.

Dans le cadre de la santé et du bien-être, les chercheurs examineront comment la santé physique et mentale des immigrants et des migrants change à mesure qu’ils s’intègrent à la société canadienne alors qu’ils vivent le stress, l’isolement et le choc culturel.

Entre autres choses, Triandafyllidou a déclaré que le programme de recherche interdisciplinaire examinera également l’infrastructure sociale et technique des villes canadiennes, les facteurs qui ont conduit au déclin de l’adoption de la citoyenneté canadienne au cours des dernières années, les défis et les opportunités qui découlent des services d’établissement numériques et comment Le Canada peut impliquer davantage les communautés autochtones dans les décisions concernant l’avenir de l’immigration dans le pays.

Au total, le programme « Migrant Integration in the Mid-21st Century: Bridging Divides » impliquera 25 chefs de file de la recherche et plus de 100 universitaires.

Il y a également plus de 200 organisations impliquées, dont le Conseil ontarien des agences de service aux immigrants, le Forum des politiques publiques et Google.

Selon Statistique Canada, en 2022, le Canada a accueilli 437 000 nouveaux résidents permanents et 1,2 million de migrants temporaires, dont des étudiants internationaux. Le gouvernement canadien espère accueillir 465 000 résidents permanents en 2023, pour atteindre 500 000 d’ici 2025.

Les résultats du programme de recherche seront mis à disposition par le biais de rapports, de notes d’orientation, d’infographies et d’explications multimédias, a déclaré Triandafyllidou. L’objectif global du projet est d’aider le Canada à mieux se préparer pour l’avenir alors qu’il cherche à accueillir davantage de migrants et d’immigrants, a-t-elle ajouté.

« La migration fait à la fois partie de l’identité nationale du Canada, mais aussi de son avenir économique et démographique.