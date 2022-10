Étude : Mauvaise vitesse du haut débit liée à une utilisation moindre de la télémédecine vidéo chez les vétérans

Les vétérans vivant dans des zones où la vitesse du haut débit est faible étaient moins susceptibles d’utiliser la télésanté vidéo après le début de la pandémie de COVID-19, ce qui indique des disparités potentielles d’accès.

L’étude, Publié dans Réseau JAMA ouvertont utilisé les données administratives des patients inscrits aux soins primaires de la Veterans Health Administration pour analyser les visites dans 937 cliniques avant la pandémie (d’octobre 2016 à février 2020) et après le début de la pandémie (de mars 2020 au 30 juin 2021).

Les chercheurs ont ensuite déterminé que la vitesse du haut débit était inadéquate, adéquate ou optimale sur la base des données communiquées par les fournisseurs de services Internet au niveau du bloc de recensement.

Dans l’ensemble, l’étude a inclus près de 7 millions d’anciens combattants : 38,7 % vivaient dans un bloc de recensement avec un haut débit optimal, 54,5 % avaient un haut débit adéquat et 6,7 % vivaient dans un bloc avec un haut débit inadéquat. Les patients vivant dans des zones à large bande optimales ont eu une augmentation des visites de télésanté vidéo après le début de la pandémie par rapport aux zones inadéquates. L’augmentation a été la plus élevée dans les zones où la vitesse du haut débit est optimale et l’indice de défavorisation de la zone le plus bas, c’est-à-dire les quartiers les moins défavorisés sur le plan socio-économique.

Les anciens combattants vivant dans un bloc de recensement avec une vitesse à large bande optimale étaient plus jeunes et plus susceptibles d’être noirs, de sexe féminin et de vivre dans une zone urbaine que ceux qui vivaient dans des blocs à large bande inadéquats.

« Dans l’ensemble, le nombre total de visites de soins primaires n’a pas changé, les visites téléphoniques et, dans une moindre mesure, les visites vidéo remplaçant les visites en personne. en 1,33 fois plus de visites vidéo de soins primaires, ce qui représente 16 visites vidéo supplémentaires pour 100 patients par trimestre », ont écrit les auteurs de l’étude. “Parce que le VHA a l’intention d’offrir des visites en personne et virtuelles dans un effort continu pour optimiser l’accès aux soins, ces résultats mettent en évidence le rôle de la disponibilité du haut débit au niveau régional dans la limitation des soins vidéo virtuels.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont noté certaines limites dans l’étude. Ils n’ont pas différencié les visites qui ont commencé par une visite vidéo qui sont passées au téléphone en raison de défis technologiques, ni pris en compte les variations de la demande de télésanté sur différents marchés, la familiarité des médecins avec la télésanté vidéo ou l’état de santé des patients.

Il n’a pas non plus pris en compte le service mobile, qui, selon les auteurs de l’étude, est généralement rapporté par zones de couverture au lieu de blocs de recensement et de types de technologie, comme la 5G, au lieu de la vitesse. Ils ont ajouté que la préférence des patients et la qualité des soins devraient être prises en compte dans les recherches futures.

Bien que les taux de visites en personne, par téléphone et par vidéo aient été similaires pour tous les débits à large bande avant la pandémie, les visites par vidéo ont grimpé en flèche après le début de la pandémie. Les chercheurs ont déclaré que ceux qui vivaient dans des zones à large bande inadéquates comptaient sur les visites téléphoniques et retournaient plus rapidement aux soins en personne.

“Ces résultats quantifient une disparité d’accès aux soins de santé et soulignent la nécessité d’un accès à Internet pour les soins primaires à l’ère numérique. Dans le même temps, ces méthodes peuvent aider les systèmes de santé desservant de vastes zones géographiques à rendre l’accès plus équitable. Les zones rurales, en particulier, bénéficieraient de la télémédecine, même lorsqu’il n’y a pas de pandémie limitant les soins en personne », ont-ils écrit. “Des recherches supplémentaires devraient étudier les facteurs associés à la préférence d’un patient pour la télémédecine en soins primaires, ainsi que les facilitateurs et les obstacles à l’obtention de soins via leur mécanisme préféré.”