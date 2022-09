On estime que 6,3 millions de Canadiens recevront un diagnostic de démence au cours des 30 prochaines années – à moins que des mesures ne soient prises maintenant pour changer cela, selon la société Alzheimer du pays.

Une étude historique publiée par la Société Alzheimer du Canada mardi 6 septembre indique que les chercheurs prévoient que d’ici 2050, plus de 1,7 million de Canadiens vivront avec la démence. Cela représente une moyenne de 685 personnes diagnostiquées chaque jour et le triple du nombre de personnes atteintes de démence en 2020, soit environ 597 000.

L’impact potentiel que cela pourrait avoir sur le système de santé est astronomique, a déclaré la société, car les patients atteints de démence nécessitent souvent un niveau de soins plus élevé. Ils sont souvent diagnostiqués par leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne. En termes d’heures, d’ici 2050 si le nombre de diagnostics dépasse le million de cas, cela équivaut à plus de 1,4 milliard d’heures de soins par an ou 690 000 emplois à temps plein.

Le Dr Brian Goldman, un médecin de Toronto, a noté dans l’étude qu’il est impératif d’agir pour retarder l’apparition de la démence ou la prévenir complètement.

« Je le sais personnellement parce que j’ai aidé à prendre soin de ma mère lorsqu’elle souffrait de démence. Maintenant, à peine huit ans après sa mort, je me suis retrouvé à fournir des soins essentiels à un membre de ma famille proche », a-t-il écrit. “Dans les années à venir, je ne serai pas exceptionnel.”

L’étude, qui est destinée à servir de feuille de route pour apporter des changements au cours des 30 prochaines années, expose ce qui peut être fait pour aider à réduire l’impact de la démence. Cela comprend être physiquement et socialement actif, maintenir une alimentation saine et avoir une gamme de passe-temps.

L’étude souligne à quel point ces choses peuvent être vitales lorsqu’elles sont combinées.

« Retarder d’un an l’apparition de la démence permettrait d’éviter près de 500 000 cas de démence au cours des 30 prochaines années au Canada. Retarder l’apparition de 10 ans éviterait effectivement plus de 4 millions de cas.

L’étude explore également la manière dont les soignants doivent être pris en charge, spécifiquement “pour leur permettre d’accomplir les tâches attendues d’eux, nous devons les soutenir financièrement et émotionnellement, et leur donner la formation dont ils ont besoin pour faire le travail correctement”. .”

Pour lire le rapport complet, visitez alzheimer.ca.

anna.burns@surreynowleader.com

