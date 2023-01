Étude : L’utilisation de la télésanté liée à la réduction des coûts des soins contre le cancer

Selon un étude publiée dans Réseau JAMA ouvert.

L’évaluation économique, menée par l’intermédiaire du Moffitt Cancer Center, a estimé les économies de coûts pour les patients grâce à la télésanté, y compris le coût des déplacements et la perte potentielle de productivité due à la visite médicale.

Les chercheurs ont évalué 25 496 visites de télésanté qui ont eu lieu entre avril 2020 et juin 2021 impliquant 11 688 patients floridiens âgés de 18 à 65 ans.

Parmi 4 525 visites nouvelles ou établies et 20 971 visites de suivi, les économies totales moyennes estimées variaient de 147,40 $ à 0,56 $ par mile à 186,10 $ à 0,82 $ par mile.

Les économies liées aux visites nouvelles ou établies variaient de 176,60 $ à 0,56 $ par mile à 222,80 $ à 0,82 $ par mile, tandis que les visites de suivi allaient de 141,10 $ économisés à 0,56 $ par mile à 178,10 $ à 0,82 $ par mile.

Le coût du voyage était basé sur la distance aller-retour en voiture, tandis que la perte de productivité était définie comme la perte de revenu du voyage aller-retour plus la perte de revenu des visites en personne à la clinique.

« La télésanté a été associée à une économie totale de 3 789 963 kilomètres aller-retour, ce qui équivaut à parcourir 152,2 fois le tour de la Terre, et à une économie totale de 75 055 heures de conduite aller-retour, ce qui équivaut à 8,6 années civiles. 3,4 années civiles supplémentaires (29 626 heures) ont été économisés en visites à la clinique grâce à la télésanté », ont écrit les auteurs de l’étude.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont noté que l’étude avait des limites, car elle se concentrait sur les patients fréquentant un centre de référence tertiaire/quaternaire, où les patients peuvent avoir dû parcourir une plus longue distance en raison de leurs besoins spécifiques en matière de soins contre le cancer.

Les estimations de revenu et les taux d’emploi pourraient également varier en raison de l’incapacité de certains patients atteints de cancer à travailler pendant le traitement, ce qui fait varier les économies estimées résultant de la perte de productivité. De plus, les chercheurs ont supposé que le temps de déplacement et les heures de visite ne pouvaient pas être compensés lors de l’évaluation des économies de coûts dues à la perte de productivité.

Les chercheurs n’ont pas tenu compte des coûts des appareils électroniques utilisés pour les visites de télésanté ni des dépenses associées à l’accès à Internet. Le lieu de résidence (rural ou urbain), la race, l’éducation et le type d’assurance n’ont pas non plus été pris en compte.

“Les patients atteints de cancer consacrent beaucoup de temps et d’argent à se déplacer pour recevoir des soins. À l’aide d’un vaste ensemble de données, nous avons constaté que la prestation de soins contre le cancer par télésanté était associée à des économies de temps, de déplacements et de coûts pour les patients atteints de cancer, ce qui peut réduire les toxicité des soins contre le cancer. Les études futures devraient explorer d’autres économies de coûts, telles que les économies pour les soignants du cancer et comment celles-ci varient pour les patients atteints de cancer en milieu rural et urbain », ont écrit les chercheurs.