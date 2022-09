Étude : L’utilisation de la télésanté en cas de pandémie liée à un risque plus faible de surdose d’opioïdes

Selon une étude publiée dans JAMA Psychiatrie.

La recherche a utilisé des données provenant de bénéficiaires de Medicare rémunérés à l’acte âgés de 18 ans et plus qui avaient reçu un diagnostic de trouble lié à l’utilisation d’opioïdes sur la base des codes CIM-10. Elle a été divisée en deux groupes : une cohorte prépandémique de 105 240 bénéficiaires et une cohorte pandémique de 70 538.

Les chercheurs ont découvert que 19,6 % des bénéficiaires du groupe pandémique avaient reçu des services de télésanté liés à l’OUD pendant la période d’étude, contre seulement 0,6 % des patients de la cohorte prépandémique. Ils étaient également plus susceptibles d’accéder à des soins virtuels liés à la santé comportementale à 41 %, contre 1,9 % dans le groupe prépandémique. De plus, 12,6 % des bénéficiaires de la pandémie ont eu accès à des médicaments pour l’OUD, comme la méthadone, la buprénorphine et la naltrexone à libération prolongée, contre 10,8 % des bénéficiaires prépandémiques.

Bien que le pourcentage de personnes ayant subi une surdose médicalement traitée soit similaire dans les deux groupes, l’étude a révélé que la télésanté liée à l’OUD était associée à une augmentation des chances de continuer à utiliser des médicaments pour l’OUD et à une diminution des risques de surdose.

“L’utilisation de la télésanté pendant la pandémie a été associée à une meilleure rétention des soins et à une réduction des risques de surdose médicalement traitée, fournissant un soutien à l’adoption permanente”, ont écrit les auteurs de l’étude. “Stratégies pour étendre l’offre de MOUD [medications for opioid use disorder]augmenter la rétention dans les soins et résoudre les problèmes de santé physiques et comportementaux concomitants sont nécessaires de toute urgence dans le contexte d’une crise de surdose croissante.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Bien que la télésanté ait augmenté l’accès aux médicaments pour l’OUD, les chercheurs ont noté que seule une petite partie des patients recevaient des médicaments pendant 80 % ou plus des jours éligibles.

Ils ont également constaté des inégalités raciales dans l’accès aux soins. Les bénéficiaires afro-américains non hispaniques avaient des chances plus faibles de recevoir des services de télésanté liés à l’OUD ou à la santé comportementale et des chances plus faibles de conserver leurs médicaments. L’étude a également révélé des risques plus élevés de surdosage chez les patients afro-américains non hispaniques, amérindiens ou natifs de l’Alaska, asiatiques ou insulaires du Pacifique.

Cependant, les chercheurs ont déclaré que leur étude démontre que la télésanté pourrait être un moyen important de fournir des soins aux personnes aux prises avec un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes.

“L’expansion des services de télésanté pour les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances pendant la pandémie a aidé à surmonter les obstacles à l’accès aux soins médicaux pour la toxicomanie dans tout le pays qui existent depuis longtemps”, a déclaré le Dr Wilson Compton, directeur adjoint du National Institute on Drug Abuse and auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué. « La télésanté est un service précieux et, lorsqu’elle est associée à des médicaments pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, elle peut sauver des vies. Cette étude s’ajoute aux preuves montrant qu’un accès élargi à ces services pourrait avoir un impact positif à plus long terme s’il se poursuit.

LA GRANDE TENDANCE

L’épidémie d’opioïdes continue d’être un défi majeur pour la santé publique. D’après le CDCles décès par surdose impliquant des opioïdes sont passés d’environ 70 029 en 2020 à 80 816 en 2021.

Au début de la pandémie de COVID-19, le Administration de la lutte contre la drogue des réglementations assouplies pour permettre aux prestataires de prescrire des substances contrôlées, comme des médicaments pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, sans rencontrer les patients en personne pendant l’urgence de santé publique.

L’EPS a de nouveau été prolongé plus tôt cet été. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a promis de donner aux fournisseurs un préavis de 60 jours avant son expiration.