Étude : L’utilisation de la surveillance à distance des patients par Medicare augmente pendant la pandémie

L’utilisation de la surveillance à distance des patients a grimpé en flèche parmi les bénéficiaires de Medicare pendant la pandémie de COVID-19, selon un analyse publiée dans JAMA médecine interne.

L’étude a examiné les réclamations traditionnelles de Medicare du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2021, à la recherche de codes CPT de surveillance à distance des patients (RPM). Cela comprenait de nouveaux codes introduit en 2019 pour le suivi des données physiologiques générales. Les chercheurs ont ensuite comparé l’utilisation générale du RPM pendant la pandémie à la surveillance continue du glucose, un cas plus spécifique avec différents codes CPT.

Ils ont constaté que l’utilisation générale du RPM est passée de 91 réclamations pour 100 000 inscrits en février 2020 à 594 réclamations pour 100 000 inscrits en septembre 2021, ce qui représente un bond de 555 %. Au cours de la même période, l’utilisation de CGM n’a augmenté que de 42 %.

L’étude a également analysé comment ces services RPM étaient utilisés et par quels praticiens. Pendant la pandémie, 63,1 % des RPM généraux ont été fournis par des cliniciens de soins primaires. Pendant ce temps, 19,7 % ont été fournis par des cardiologues et 4,1 % ont été offerts par des spécialistes en pneumologie.

Le diagnostic primaire le plus courant pour les soins RPM était l’hypertension, représentant 62,5 % des services RPM. Le diabète représentait 8,3 %, tandis que les troubles du sommeil étaient cités pour 3,9 % des sinistres et l’hyperlipidémie, ou hypercholestérolémie, pour 3,5 %.

Les chercheurs ont noté que le diagnostic primaire variait au sein des spécialités ; par exemple, les troubles du sommeil et respiratoires représentaient 76,4 % du RPM général des pneumologues. Dans l’ensemble, la surveillance de l’hypertension par les prestataires de soins primaires a dominé l’utilisation du RPM pendant la pandémie, représentant 42,7 % des services.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Bien qu’encore faible, la croissance du RPM pourrait avoir un impact sérieux sur les coûts si l’utilisation se poursuit. Les auteurs de l’étude notent de nombreux bénéficiaires de Medicare avoir de l’hypertensionun énorme cas d’utilisation vu dans cette analyse.

Mais ils soutiennent que davantage de recherches sont nécessaires pour déterminer quand le RPM sera le plus utile.

“Les coûts doivent être équilibrés avec les avantages potentiels du RPM, tels que la réduction des admissions à l’hôpital. Les essais cliniques randomisés du RPM ont montré des résultats mitigés dans l’ensemble, mais certains cas d’utilisation ciblés se sont révélés prometteurs”, ont écrit les chercheurs. “Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier les scénarios cliniques dans lesquels le RPM est le plus bénéfique et pour comprendre quels patients l’utilisent et s’il existe des groupes confrontés à des problèmes d’accès.”

LA GRANDE TENDANCE

Diverses entreprises proposent la technologie RPM. Biofourmis, qui se concentre sur la surveillance assistée par l’IA ainsi que sur les thérapies numériques, a récemment ajouté 20 millions de dollars supplémentaires à sa levée de fonds de série D de 300 millions de dollars annoncée pour la première fois en avril.

La société de technologies de la santé connectée Withings a également a lancé son propre service RPM en utilisant ses appareils portables, ses balances et ses tapis de sommeil, tandis qu’Alio a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour un système de surveillance qui collecte des données sur la température de la peau, l’auscultation et la fréquence cardiaque.

Pendant ce temps, la Digital Medicine Society (DiMe) le mois dernier a publié quatre boîtes à outils visant à aider les organisations de soins de santé et des sciences de la vie à utiliser à grande échelle les données des capteurs des appareils portables et des systèmes RPM.